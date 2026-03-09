中東情勢影響油氣供應、台股大跌　卓榮泰再召集會議因應

▲為因應中東地區情勢，行政院卓榮泰院長今（9）日再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，掌握國際情勢及部會因應作為。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

由於中東情勢持續延燒，這攸關台灣的滯留國人返台事宜，以及能源供應狀況，加上台股9日開低走低，加權指數終場大跌1489.12點，為史上第4大跌點，終場以32110.42點作收，跌幅4.43％。行政院長卓榮泰今天再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，以掌握國際情勢及部會因應作為。

行政院發言人李慧芝表示，會中外交部分析當前局勢，已於第一時間成立「因應中東情勢專案小組」，調整旅遊警示燈號，駐外館處並因地制宜啟動護僑措施，主動致電關懷當地僑民，提供安全指引，洽請空域開放國家增開航班，也協助滯留領空關閉地區的國人，自陸路前往杜拜等地搭乘商業航班返台。

李慧芝指出，交通部督導旅行業落實通報及消費爭議調處，並協助旅行團返國，從3月4日至今日，外交部及交通部總計協助1421位國人同胞返台，停留杜拜的最後3團旅行團43人，預計也將在明（10）日回國。

李慧芝表示，由於近期仍有國人前往中東地區，卓榮泰請相關單位在機場主動關懷提醒旅遊警示，若為橙色以上則避免前往，並要求落實填寫「旅外國人動態登錄網頁（出國登錄）」，讓駐外館處能聯繫提供協助。

另外，關於能源供應情形，經濟部在會中表示，已透過多元調度措施，油氣3月、4月份供應無虞，符合法定安全存量。卓榮泰則指示，持續積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。

關於金融市場交易情形，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股跌幅尚在預期範圍內，國安基金也密切關注國際情勢、油價及股匯市波動，卓榮泰則請財政部及金管會，持續關注台灣及國際金融情勢，做好各階段應變準備措施，以穩定我國資本市場。

今日與會人員包括行政院鄭麗君副院長、張惇涵秘書長、陳時中政務委員、葉俊顯政務委員、吳誠文政務委員、陳金德政務委員、季連成政務委員、馬永成政務委員、李慧芝發言人、阮昭雄副秘書長、經濟部龔明鑫部長、金管會彭金隆主任委員、外交部陳明祺次長、財政部陳勇勝次長、交通部林國顯次長、能源署吳志偉代理署長、台電公司曾文生董事長、中油公司方振仁董事長等。