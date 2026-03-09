火舌吞臉！　陸甜美演員仿拍爆紅生日噴火蛋糕…慘遭「毀容」

記者廖翊慈／綜合報導

中國演員王添羽近日在27歲生日派對上，模仿網路流行的「噴火蛋糕」拍攝影片，沒想到操作過程中發生意外，火勢往她的臉龐撲去，導致臉部與頸部被燒傷。她事後公開自己的受傷經過，提醒民眾不要隨意模仿相關行為，引發網友關注。

▲王添羽模仿拍攝網紅同款噴火蛋糕。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，王添羽3月7日慶生時，為拍攝「網紅同款」影片效果，將96度高濃度白酒噴向點燃的生日蛋糕，試圖製造噴火特效。不料酒精蒸氣遇到火焰瞬間回火，火舌直接撲向她的臉部與頸部，造成皮膚燙傷。

王添羽表示，事故發生時她的下巴與頸部被灼傷，眉毛、睫毛以及部分頭髮也被燒焦。所幸火焰沒有吸入呼吸道，情況未進一步惡化，她隨後立即就醫處理。

她之後在社群平台發布影片還原經過，表示當時只是模仿小紅書上流行的「噴火蛋糕」拍攝方式，希望提醒大家此類操作其實相當危險，不具專業訓練者切勿模仿。不過她也提到，自己上傳的警示影片一度被平台下架，讓她感到相當困惑。

專業人士指出，「噴火」表演其實屬於高風險動作，例如川劇噴火通常使用特定燃料並配合專業防護措施。若使用高濃度酒精接近明火，極容易出現回火現象，火焰溫度可達數百攝氏度，在近距離噴灑情況下極易造成燒傷。

此外，社群平台上不少「噴火蛋糕」影片只呈現炫目的視覺效果，卻很少標註相關安全風險。專家提醒，酒精、糖粉或麵粉等物質遇火都可能瞬間燃燒甚至爆燃，若操作不慎恐造成嚴重傷害。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：危險動作，請勿模仿！