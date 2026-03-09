　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

火舌吞臉！　陸甜美演員仿拍爆紅生日噴火蛋糕…慘遭「毀容」

記者廖翊慈／綜合報導

中國演員王添羽近日在27歲生日派對上，模仿網路流行的「噴火蛋糕」拍攝影片，沒想到操作過程中發生意外，火勢往她的臉龐撲去，導致臉部與頸部被燒傷。她事後公開自己的受傷經過，提醒民眾不要隨意模仿相關行為，引發網友關注。

▲王添羽模仿拍攝網紅同款噴火蛋糕。（圖／翻攝自微博，下同）

▲王添羽模仿拍攝網紅同款噴火蛋糕。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，王添羽3月7日慶生時，為拍攝「網紅同款」影片效果，將96度高濃度白酒噴向點燃的生日蛋糕，試圖製造噴火特效。不料酒精蒸氣遇到火焰瞬間回火，火舌直接撲向她的臉部與頸部，造成皮膚燙傷。

▲▼陸甜美演員仿拍生日噴火蛋糕慘遭「毀容」。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸甜美演員仿拍生日噴火蛋糕慘遭「毀容」。（圖／翻攝自微博）

王添羽表示，事故發生時她的下巴與頸部被灼傷，眉毛、睫毛以及部分頭髮也被燒焦。所幸火焰沒有吸入呼吸道，情況未進一步惡化，她隨後立即就醫處理。

她之後在社群平台發布影片還原經過，表示當時只是模仿小紅書上流行的「噴火蛋糕」拍攝方式，希望提醒大家此類操作其實相當危險，不具專業訓練者切勿模仿。不過她也提到，自己上傳的警示影片一度被平台下架，讓她感到相當困惑。

▲▼陸甜美演員仿拍生日噴火蛋糕慘遭「毀容」。（圖／翻攝自微博）

專業人士指出，「噴火」表演其實屬於高風險動作，例如川劇噴火通常使用特定燃料並配合專業防護措施。若使用高濃度酒精接近明火，極容易出現回火現象，火焰溫度可達數百攝氏度，在近距離噴灑情況下極易造成燒傷。

此外，社群平台上不少「噴火蛋糕」影片只呈現炫目的視覺效果，卻很少標註相關安全風險。專家提醒，酒精、糖粉或麵粉等物質遇火都可能瞬間燃燒甚至爆燃，若操作不慎恐造成嚴重傷害。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：危險動作，請勿模仿！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／文保景攻下韓國第5分　晉級達標！
北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖　下場慘曝
陳文茜突宣布交棒　TVBS吐實情
台股今重挫4.43％　證交所發聲了
快訊／又是文保景當英雄！韓國4比0領先
不斷更新／李政厚二壘安打建功！韓國3局3比0領先
李多慧朝聖WBC「見到台灣家人真幸福」　感性吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2026兩會／「打老虎」打到國外！　陸今年將制定《反跨境腐敗法》

火舌吞臉！　陸甜美演員仿拍爆紅生日噴火蛋糕…慘遭「毀容」

陸黃金品牌漲價！50g金手環一夜「貴了22萬元」　網哀嚎：天塌了

卓榮泰赴日激怒大陸　國台辦批「雞鳴狗盜」、稱日本「放任竄訪」

北京壽司郎遭曝吃到「寄生蟲卵」　店員淡定表示：其他照樣賣

川習會大交易或有第四公報？　台學者：北京要明確反獨　川普要偉大採購

卓揆現身東京巨蛋　陸外交部：這個人偷偷摸摸搞謀獨挑釁令人不齒

2026兩會／陸最高法報告特別提「富察案」：煽動分裂國家依法定罪

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

建立加班費追溯5年機制　陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

2026兩會／「打老虎」打到國外！　陸今年將制定《反跨境腐敗法》

火舌吞臉！　陸甜美演員仿拍爆紅生日噴火蛋糕…慘遭「毀容」

陸黃金品牌漲價！50g金手環一夜「貴了22萬元」　網哀嚎：天塌了

卓榮泰赴日激怒大陸　國台辦批「雞鳴狗盜」、稱日本「放任竄訪」

北京壽司郎遭曝吃到「寄生蟲卵」　店員淡定表示：其他照樣賣

川習會大交易或有第四公報？　台學者：北京要明確反獨　川普要偉大採購

卓揆現身東京巨蛋　陸外交部：這個人偷偷摸摸搞謀獨挑釁令人不齒

2026兩會／陸最高法報告特別提「富察案」：煽動分裂國家依法定罪

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

建立加班費追溯5年機制　陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

不斷更新／文保景攻下韓國第5分　晉級達標！台灣要寄望澳洲火力

陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比大愛心甜放閃

北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖　緊急定位找到人這原因記過調職

男求復合遭一刀刺肺　乾哥哥與3女同住涉殺人遭聲押

台股今重挫4.43％　證交所喊話：基本面穩健、投資人理性評估

「贏韓國真的爽！」洪一中看到中華隊進步　盼球員面對國際強敵勿妄自菲薄

2026兩會／「打老虎」打到國外！　陸今年將制定《反跨境腐敗法》

陳文茜突宣布交棒　TVBS發聲明吐真實情況

男星驚現茶餐廳賣魚蛋！　穿制服工作畫面曝光

小S正式回歸《不熙娣》！突現身信義區辦簽名會　聽粉絲告白感動落淚

【包機赴日看WBC】卓榮泰回應：休假日自費私人行程

大陸熱門新聞

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

單親媽「3千元起家」現年收千萬　她：不想孩子窮

卓榮泰赴日激怒大陸　國台辦批「雞鳴狗盜」、稱日本「放任竄訪」

卓揆現身東京巨蛋　陸外交部：這個人偷偷摸摸搞謀獨挑釁令人不齒

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代 高門檻仍受民眾追捧

陸70歲老人沉迷手機「近視2300度」

兩岸今年「審慎不悲觀」　張五岳：風險可控挑戰不小

甜美演員仿拍噴火生日蛋糕慘遭「毀容」

東京審判80周年！日7名甲級戰犯絞刑　我法官梅汝璈爭公道

4歲陸女血壓超標「竟發現性別錯誤」

金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

更多熱門

相關新聞

屏東市轎車突竄火舌　22歲男燒燙傷送醫

屏東市轎車突竄火舌　22歲男燒燙傷送醫

屏東市今（9）日上午發生汽車火警，一輛轎車在崇明二街突起火燃燒，消防人員獲報後迅速趕往搶救，並於短時間內將火勢撲滅，造成22歲男6車主臉部及肢體燒燙傷，所幸意識清醒，已緊急送醫治療，詳細起火原因仍待消防火調人員進一步釐清。

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事

彰化轎車撞民宅起火　駕駛45%燒燙傷

彰化轎車撞民宅起火　駕駛45%燒燙傷

即／新北頂樓加蓋竄火煙　70歲嬤左手臂燒傷

即／新北頂樓加蓋竄火煙　70歲嬤左手臂燒傷

計程車開一半突竄火…運將「雙手掌燒燙傷」急逃生！

計程車開一半突竄火…運將「雙手掌燒燙傷」急逃生！

關鍵字：

王添羽噴火蛋糕網紅同款燒燙傷

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

剩8℃！　最冷時間曝

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面