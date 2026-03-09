掛羊頭賣狗肉！嘉義民宿變製毒基地　警抄出7公斤「一粒眠」

▲雲林警方攻堅民雄一處民宿，查獲毒品咖啡包成品1133包與大量製毒原料。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局刑警大隊偵三隊日前接獲情資，指張姓男子為首的製毒集團，長期在雲林、嘉義一帶活動。組成專案小組報請檢察官指揮偵辦。長期蒐證發現，張嫌等4名成員為躲避查緝，不僅頻繁更換車輛與車牌，還多次更換製毒地點，從嘉義梅山民宅一路轉移，最後藏身在民雄某民宿內，對外仍以住宿場所掩人耳目。

專案小組進一步追查發現，部分製毒器具並未放在民宿，而是分散藏放在雲林縣東勢鄉一處倉庫，企圖降低被警方一舉查獲的風險。整個集團以「掛羊頭賣狗肉」方式運作，表面是觀光住宿，暗地卻進行毒品咖啡包原料調製、分裝與販售的一條龍作業，藉此牟取暴利。

蒐證成熟後，警方聲請拘票與搜索票獲准，於2025年10月14日清晨兵分多路同步行動。霹靂小組全副武裝攻堅民宿據點，屋內4名嫌犯措手不及，當場被壓制逮捕。警方在現場查扣毒品咖啡包成品1133包，以及大量製毒設備與原料。

警方指出，現場起出俗稱「一粒眠」的硝西泮原料多達7公斤，另有甲苯、丙酮等化學溶劑，以及攪拌、加熱、分裝等完整設備。嫌犯先將毒品原料混合攪拌，再加入果汁粉調味掩蓋味道，最後裝入包裝袋製成毒品咖啡包對外販售，吸引年輕族群。

警方估算，依現場查扣原料數量，至少還可再製成4萬多包毒品咖啡包，黑市價格超過新台幣2000萬元。若未及時查獲，大量毒品恐流入市面，對社會治安與民眾健康造成嚴重危害。全案訊後依違反毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦，5名犯嫌均遭聲押獲准，並已由檢方提起公訴。

雲林縣警察局局長黃富村表示，毒品犯罪常以各種掩護方式隱匿於社區與商業場所，未來仍將持續加強查緝，防堵毒品流入市面，維護社會安全。毒品是社會的毒瘤，雲林縣警局這次的行動只是開始。我們不僅要抓藥頭，還要向上溯源、向下刨根。只要敢販毒，雲警團隊查緝毒品犯罪一定追捕到底，絕不手軟。

