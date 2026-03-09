　
社會 社會焦點 保障人權

分攤電費起爭執　暴力男狂砍房東33刀奪命！自首不減刑仍判無期

▲▼中和男持掃刀狂輝10多刀，刺殺女房東後清洗血衣自首。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張學義（左2）因租屋用電太多須額外分攤費用問題，涉殺害洪姓女房東後自首。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市男子張學義向前永和市長洪一平的妹妹租屋，2024年因分攤電費等事起爭執，涉持1把長約56公分的掃刀狂砍洪婦全身至少33刀，更抓狂狠掐倒臥血泊的洪婦10幾分鐘直到斷氣，才盥洗更衣自首，新北地院選任國民法官參審，今（9日）依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

判決理由指出，張男提出精神抗辯，但經委託鑑定，張男行兇時的辨識能力與控制能力無顯著降低，不構成減刑事由，而張男雖成立自首，但沒真心悔悟，也不予以減刑。

至於洪婦家屬憤怒請求判處張男死刑，合議庭審酌張男犯案時所受刺激、手段與復歸社會更生可能性等情狀，認為未達須判死程度，68歲的張男至今在押。

▲▼中和男持掃刀狂輝10多刀，刺殺女房東後清洗血衣自首。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張學義行兇所用掃刀染滿洪婦血跡。（資料照／記者陳以昇翻攝）

70多歲洪婦是前台北縣永和市長洪一平親妹，本案源於她在新北市中和區所住公寓有2間閒置房間，貼廣告招租，張男2024年7月帶當時19歲的身心障礙兒子，以每月6000元向洪婦承租其中1房。

不久洪婦就認為張男父子常製造噪音、開冷氣電費用得兇，要求張男改善且每月須多繳3000元，雙方時起爭執。

同年10月29日上午6點多，張男在家又跟洪婦爭吵分攤費用問題，張男兒子離家躲避，警方上午7點多獲報到場處理，張男等警員離開，涉持1把掃刀狂砍洪婦胸頸等處，洪婦流血倒地，張男不罷休，涉繼續狂揍洪婦頭臉，接著掐住洪婦脖子10幾分鐘，確認洪婦斷氣才鬆手。

當時鄰居聽到有人喊救命、戛然而止。張男在家盥洗換掉血衣，當天上午9點多騎腳踏車去轄區中和警分局自首殺人，警方立刻押他回家查看，赫見洪婦陳屍屋內廚房，查扣兇刀等物，在屋內多處與張男指縫也驗出洪婦血跡。

張男到案辯稱洪婦對他打罵、欺人太甚，自稱當天下跪仍挨打，所以拿刀捅對方洩憤，掐對方脖子制止反抗。

洪婦兒子指稱事發前曾跟張男對談，張男目露兇光、自稱「陸一特（陸軍第一特種兵，包含傘兵、裝甲兵等兵科）」退伍、受過山訓，會殺小動物、放血後的肉更好吃等語，令人聽了很不舒服，不想續租張男父子，反遭張男嗆聲「不要以貌取人」。

洪婦媳婦說婆婆生前與人相處融洽，又愛狗，被稱為「狗狗阿嬤」，婆婆事發前抱怨張男父子很吵，冷氣都開最強，2個月就花掉1萬多元電費，想請張男父子搬走，張男卻嘲諷婆婆「妳兒子在國外沒辦法啦，叫警察也沒用」。

張男的兒子證稱父親常跟洪婦吵架，一直放話想殺洪婦，其他房客證稱洪婦對房客很好，唯獨跟張男因電費與作息問題常爭吵。

檢方驗屍研判洪婦死因是出血性休克與呼吸衰竭，遺體全身刀傷至少33處，左眼瞼遭打爆、滿臉是血，可見張男手段兇殘，且事前曾被舉報常把兒子打得悽慘哀叫，顯示張男慣用暴力，更冷血殺害善心收留他們的洪婦，還污衊死者。

檢方委託醫院鑑定，確認張男沒罹患精神疾病，雖認知功能符合輕度智障，犯案時仍可理解自己所涉行為的違法性，不影響他辨識與控制能力，據此認定張男預謀行兇、非一時氣憤而失去理智，起訴他涉犯殺人罪嫌。

新北院選任國民法官，從上周一（2日）開始審理，今依《槍砲彈藥刀械管制條例》，將張男未經許可持有掃刀的行為判刑6月、得易科罰金，殘忍殺害洪婦的行為，依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／文保景攻下韓國第5分　晉級達標！
北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖　下場慘曝
陳文茜突宣布交棒　TVBS吐實情
台股今重挫4.43％　證交所發聲了
快訊／又是文保景當英雄！韓國4比0領先
不斷更新／李政厚二壘安打建功！韓國3局3比0領先
李多慧朝聖WBC「見到台灣家人真幸福」　感性吐心聲

萬華男談判遭一刀奪命　涉案4嫌移送北檢

台北市萬華分局警方8日凌晨接獲報案，青年路一帶有一名男子中刀，警方趕抵現場時，發現49歲的張男倒臥在地，已經沒有意識，經緊急送往台大醫院搶救後，仍因傷重宣告不治。警方調查，發現張男是在與女友談判時，遭對方乾哥哥持刀刺殺，立即展開追查，其中一名江姓嫌犯於8日上午11時自行投案，另外3嫌(2女1男)則於8日下午4時許於新北五股觀音山山區遭逮捕，目前全案正進一步偵辦中。

快訊／萬華男談分手　遭前女友乾哥「一刀斃命」

新北男剪刀刺頭害友亡　國民法官判15年

殺女友辯她不忠又欠錢　男家暴判6月定讞

狂飆128撞死騎士「被詐騙才酒駕」法官打臉

