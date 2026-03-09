新北逾600家企業築安全網　消防局長：打造韌性城市

▲新北市消防局長陳崇岳舉辦企業防災推動說明會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

為強化城市抗災韌性，新北市政府持續擴大「企業防災」版圖，今（9日）下午在市府大樓大禮堂舉辦「115年企業防災推動說明會」，由消防局長陳崇岳主持，現場吸引超過百家企業代表參與。陳局長強調，新北至今已累積超過 600 家企業夥伴，透過專業輔導與物資支援，將企業能量轉化為地方救災的堅強後盾，共同實踐企業社會責任（ESG）。

消防局長陳崇岳指出，新北市推動企業防災已行之有年，核心主軸分為「強化企業自主防災」及「參與地方防災工作」兩大面向。在內部防護上，市府每年提供專案輔導，協助企業檢視環境安全。陳局長舉例，過去曾協助飽受淹水之苦的企業找出排水系統問題，並完善應變計畫。

此外，市府亦輔導成立「企業義消」，提供免費防災士培訓及演練指導，提升員工專業應變能力。對於表現優異的企業，市長也將公開表揚，協助企業建立優質品牌形象。會中也特別點名多家指標性企業，感謝其對地方防災的實質貢獻，展現公私協力的互助精神。

其中包含瑞穎公司慷慨捐贈救災器材、裕隆集團提供載送車輛、台鴻物業協助架設前進指揮所帳篷。在民生物資與收容部分，統一超商新店門市在颱風期間支援乾糧；新莊客旅則在火警發生時協助安置受災民眾。

隨著氣候變遷與複合式災害威脅增加，新北市政府2026年將持續擴大合作範圍，目標是讓每一間企業都能具備完善的災後復原能力，同時在重大災害發生時，能迅速與地方政府銜接能量。陳崇岳局長表示，企業的參與不僅是保護自家資產，更是守護周邊社區的安全。市府將整合更多企業資源，齊心將新北市打造成一座耐災、韌性且永續的國際級城市。