社會 社會焦點 保障人權

新北逾600家企業築安全網　消防局長：打造韌性城市

▲▼新北市消防局長陳崇岳舉辦企業防災推動說明會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市消防局長陳崇岳舉辦企業防災推動說明會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

為強化城市抗災韌性，新北市政府持續擴大「企業防災」版圖，今（9日）下午在市府大樓大禮堂舉辦「115年企業防災推動說明會」，由消防局長陳崇岳主持，現場吸引超過百家企業代表參與。陳局長強調，新北至今已累積超過 600 家企業夥伴，透過專業輔導與物資支援，將企業能量轉化為地方救災的堅強後盾，共同實踐企業社會責任（ESG）。

▲▼新北市消防局長陳崇岳舉辦企業防災推動說明會 。（圖／記者陳以昇翻攝）

消防局長陳崇岳指出，新北市推動企業防災已行之有年，核心主軸分為「強化企業自主防災」及「參與地方防災工作」兩大面向。在內部防護上，市府每年提供專案輔導，協助企業檢視環境安全。陳局長舉例，過去曾協助飽受淹水之苦的企業找出排水系統問題，並完善應變計畫。

此外，市府亦輔導成立「企業義消」，提供免費防災士培訓及演練指導，提升員工專業應變能力。對於表現優異的企業，市長也將公開表揚，協助企業建立優質品牌形象。會中也特別點名多家指標性企業，感謝其對地方防災的實質貢獻，展現公私協力的互助精神。

其中包含瑞穎公司慷慨捐贈救災器材、裕隆集團提供載送車輛、台鴻物業協助架設前進指揮所帳篷。在民生物資與收容部分，統一超商新店門市在颱風期間支援乾糧；新莊客旅則在火警發生時協助安置受災民眾。

隨著氣候變遷與複合式災害威脅增加，新北市政府2026年將持續擴大合作範圍，目標是讓每一間企業都能具備完善的災後復原能力，同時在重大災害發生時，能迅速與地方政府銜接能量。陳崇岳局長表示，企業的參與不僅是保護自家資產，更是守護周邊社區的安全。市府將整合更多企業資源，齊心將新北市打造成一座耐災、韌性且永續的國際級城市。

03/07 全台詐欺最新數據

李多慧朝聖WBC「見到台灣家人真幸福」　感性吐心聲

新北逾600家企業築安全網　消防局長：打造韌性城市

新北防災士突破2萬人　侯友宜：打造全民韌性城市

新北防災士突破2萬人　侯友宜：打造全民韌性城市

新北市防災教育深耕有成，全民防救災戰力再升級！新北市政府推動之「防災士」培訓人數今（4日）正式突破2萬人大關，創下全台重要里程碑。市長侯友宜親自出席開訓典禮，與內政部長劉世芳等中央及民間代表共同見證這份成果，強調將持續建構「自助、互助、公助」的韌性網絡，守護市民安全。

新北消防3梯次共識營　籲保障自身安全

新北消防3梯次共識營　籲保障自身安全

救命速度快20秒！新北消防廳舍大升級

救命速度快20秒！新北消防廳舍大升級

台日消防交流再深化　東京消防廳駐新北3週

台日消防交流再深化　東京消防廳駐新北3週

新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

新北消防啟動防寒關懷機制　籲保持通風

