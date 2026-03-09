　
社會 社會焦點 保障人權

吸K又酒駕！北市狠男撞死電動車騎士　落跑1.5小時才到案

記者黃宥寧／台北報導

北市劉姓男子駕車行經大學延平北路三段時，追撞前方同向行駛的電動自行車，造成林姓騎士身亡。劉男肇事後未停車救人，反而駕車逃離現場，警方聯繫後才由友人載往派出所到案。經酒測吐氣酒精濃度達0.27mg/L，警方並在車內發現摻有愷他命的濾嘴。士林地檢署偵查後，依酒毒駕致死及肇事逃逸等罪提起公訴。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市劉姓男子撞死電動車騎士，落跑1.5小時才到案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

2025年10月28日凌晨2時58分許，劉男駕駛自小客車沿延平北路三段由北往南行駛，行經98號附近時，與同向騎乘電動自行車的林男發生碰撞。警消到場時，林男已無呼吸心跳，送醫急救仍因顱腦損傷及氣血胸等傷勢宣告不治。

警方循線追查後聯繫到劉男，他隨後由友人載往派出所到案。經檢測，劉男吐氣酒精濃度達每公升0.27毫克，已超過法定標準；警方並在其車內副駕駛座腳踏板處發現摻有愷他命的濾嘴，送驗後確認含有第三級毒品成分。

檢警調查指出，劉男案發前曾吸食愷他命並飲酒，仍駕車上路。案發時雖為夜間且路面濕滑，但現場照明充足、視距良好，並無妨礙注意車前狀況的情形，劉男卻未保持應有注意，導致追撞事故發生。

檢方認定，劉男在肇事後明知已撞傷他人，仍未停車救助或報警處理，而是駕車離去，直到事發約一個半小時後才到警局接受酒測與採尿檢驗，士林地檢署偵結依《刑法》不能安全駕駛致人於死罪及肇事致死逃逸罪提起公訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

03/07 全台詐欺最新數據

397 1 0545 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／文保景攻下韓國第5分　晉級達標！
北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖　下場慘曝
陳文茜突宣布交棒　TVBS吐實情
台股今重挫4.43％　證交所發聲了
快訊／又是文保景當英雄！韓國4比0領先
不斷更新／李政厚二壘安打建功！韓國3局3比0領先
李多慧朝聖WBC「見到台灣家人真幸福」　感性吐心聲

