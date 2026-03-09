文策院合作韓國龍頭製作　打造「台灣感性」青春愛情電影

▲文策院與韓國影視製作龍頭「Studio Dragon」簽署合作意向書（MOU），今年雙方進一步啟動「BUBBLE青春愛情電影共同開發計畫」。（圖／業者提供）

為提升台灣電影產業規模並接軌國際市場，文化內容策進院（文策院）與韓國影視製作龍頭「Studio Dragon」於2025年簽署合作意向書（MOU），推動台韓影視合作，今年雙方進一步啟動「BUBBLE青春愛情電影共同開發計畫」，打造具備「台灣感性」的青春愛情電影，並朝國際市場發展。

文策院董事長王時思表示，根據市場數據顯示，台灣青春愛情、校園戀愛題材在亞洲市場具備高度潛力，不僅國際票房表現亮眼，近年更在韓國掀起翻拍熱潮。

她指出，台灣青春愛情電影擁有讓觀眾少男少女心爆發的魅力，「台灣感性」的文化風潮也正從韓國擴散到其他地區。強化亞洲市場布局與國際合作是文策院今年的重要工作，而台韓影視合作正是其中關鍵。

「BUBBLE青春愛情電影共同開發計畫」由文策院與Studio Dragon共同推動，Studio Dragon為韓國影視產業重要製作公司，代表作品包括《淚之女王》、《黑暗榮耀》、《愛的迫降》、《黑道律師文森佐》等多部全球熱播劇集。

計畫預計遴選2組具潛力的青春愛情電影企劃，入選團隊將與Studio Dragon金牌製作人展開約10個月的深度合作。透過台韓兩地實體工作坊、商務交流與線上開發會議，協助台灣團隊吸收韓國成熟的影視工業化製作經驗與市場策略，共同打磨具備商業潛力與文化特色的電影劇本。

此次徵件對象為已具備完整故事藍圖的青春愛情電影企劃團隊，入選團隊除可與韓國製作人進行劇本開發與創意交流，也有機會建立國際市場連結，掌握全球觀眾需求。

文策院表示，希望透過台韓資源整合，將「台灣感性」轉化為具有全球市場競爭力的華語電影，計畫申請期間自2026年3月23日至5月3日，詳細徵件資訊將於3月23日公布於官方網站。