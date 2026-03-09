　
富里鄉打造「耀眼之鄉」形象影音　以人文視角記錄土地與施政故事

▲▼花蓮,富里,影音,人文,土地,施政。（圖／業者提供） 

▲「耀眼之鄉—富里」形象影片，以深厚的人文敘事為主軸，串聯地方歷史、族群文化與近年施政成果。

生活中心／綜合報導

在花東縱谷最南端、群山環抱的花蓮縣富里鄉，一部融合自然、人文與地方治理成果的形象影音近日正式完成。由富里鄉公所團隊製作的「耀眼之鄉—富里」形象影片，以深厚的人文敘事為主軸，串聯地方歷史、族群文化與近年施政成果，透過影像記錄富里鄉與土地共生的故事，呈現一座農村鄉鎮在時代變遷中的溫柔力量與堅定步伐。

影片以花東縱谷壯麗景色揭開序幕。中央山脈與海岸山脈之間，秀姑巒溪緩緩流過，兩千多公頃稻田隨風翻湧，六十石山金針花在夏日綻放。這片被譽為台灣最純淨農村風景的土地，孕育出樸實而深情的生活文化。影片以詩意語言描繪富里的精神：從土地出發、以生活為本，在四季流轉中，凝聚出溫柔而堅定的地方力量。

富里鄉總面積約176平方公里，由北而南共有十三個村落，包括吳江、東里、萬寧、新興等村。每個村名，彷彿都是一段歷史的旋律，記錄先民拓墾與生活的足跡。如今近萬名居民在此生活，客家、閩南、原住民族群與新住民文化彼此交織，在不同語言與祭典中，共同形塑出富里多元而包容的文化風景。

交通網絡亦為這片農村帶來新的連結。台九線省道與環島鐵路縱貫南北，台三十線與台二十三線橫跨東西，串聯花蓮與台東沿海地區。鄉公所多年來積極爭取鐵路班次停靠富里站，使交通更加便利，也讓旅人與遊子更容易回到家鄉。

影片中，人文關懷是最動人的篇章。鄉長江東成上任後，推動「跨村環境巡迴行動」，每月走入不同村落，與村長、環保志工及居民一同清掃社區，從最貼近生活的行動，建立乾淨整潔與永續環保的社區文化。無論寒暑晴雨，掃街的腳步持續不輟，逐漸凝聚起居民對家園的共同責任。

偏鄉通訊改善也是重要成果之一。過去停滯八年多的富里電信服務中心，在地方與中央多方努力下終於重新啟用，改善偏遠地區通訊不便的問題，象徵偏鄉公共服務的再提升。

在社會關懷方面，鄉公所持續推動健康與長者照顧政策，邀請醫師與藥師走入社區，分享飲食與用藥衛教知識，讓健康教育深入基層。節慶活動也成為凝聚地方情感的重要時刻。元宵節邀請擊樂團隊演出，鼓聲響徹山谷；端午節在竹田村義民廟埕舉辦慶典，粽香與笑聲延續文化記憶；七夕與父親節活動則透過表揚模範父親，傳遞家庭與親情的溫度。

敬老文化更是富里鄉長期堅持的重要價值。鄉公所提高敬老津貼並親送重陽禮金，表達對長者的尊敬與感謝。社區卡拉OK活動中，從青少年到高齡長者同台高歌，不同語言交會成一片溫暖的地方樂章。

在文化與環境記憶的傳承上，影片也記錄了一段象徵性的故事。土地公旁陪伴聚落百年的老榕樹因颱風倒下，鄉民彭仁丁捐贈原生樹種「太魯閣櫟」重新栽植，象徵信仰與文化的延續，也代表地方世代交替的希望。

此外，富里鄉公所成功爭取花東永續發展基金，將原有老人文康中心整建為「藝文多功能中心」，目前已動土興建，預計2026年底完工。未來將成為結合藝文展演、社區學習與親子活動的文化場域，為地方培養新的文化能量。

富里的人文底蘊亦孕育許多傑出人才，例如知名作詞人方文山、金曲歌手魏如萱，以及長年投入地方環境與宗教文化服務的傳開法師等，讓這座農村小鎮在文化領域持續發光。

鄉公所表示，這部形象影音集結近兩年多來各課室的施政成果，內容涵蓋「前言、地理概況、人文情懷、農業創生、觀光永續、幸福有感與共創未來」七大面向，並特別邀請書法家余國強為影片親題「富里」墨寶，增添濃厚文化氣息。影片分為15分鐘精華版與5分鐘精簡版，希望透過影像讓更多人看見富里的自然之美與人文溫度，也見證地方治理與鄉民共同努力。

15分鐘精華版：https://www.youtube.com/watch?v=B6SpENOnFfw&t=1s

