　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

克宮警告「世界末日將至」！　普丁發言人：國際法已崩潰

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲ 普丁發言人警告世界末日不遠了。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯克里姆林宮日前發出驚人警告，宣稱「世界末日即將到來」。總統普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）猛烈抨擊國際法體系崩解，並將美國與以色列對伊朗的大規模攻勢形容為「完美風暴」。

根據《每日郵報》，佩斯科夫表示，「人類歷史上曾有過更糟的時刻，但我們沒有經歷過那些時代，所以在我們看來，世界末日就要降臨了。」

批國際法名存實亡　莫斯科無力助伊朗

他批評，中東戰火蔓延之際「我們已經失去了所謂的國際法」，「老實說，我甚至不明白現在還有誰能呼籲他人遵守國際法的規範和原則，因為它已經不存在了。」

這番言論是在美以對伊朗展開大規模軍事打擊後發出，而莫斯科目前除了可能提供美軍和以軍軍事部署相關情報以外，似乎無力協助德黑蘭當局。佩斯科夫強調，普丁的判斷是正確的，「面對這場已經開始的完美風暴，我們需要專注於自身、我們的利益和我們的潛力。」

油價狂飆破百美元　荷莫茲海峽幾近封閉

中東戰事也引發國際油價暴漲，布蘭特原油價格在短短1分鐘內飆升10%，15分鐘內再漲10%，突破每桶100美元大關，創下2022年俄烏戰爭爆發初期以來新高。荷莫茲海峽幾近全面封閉，伊朗革命衛隊更威脅將「焚燒」任何試圖通過該海峽的西方油輪，但全球約20%的石油運輸須經過此地。

G7緊急召開財長會議 討論釋放石油儲備

7國集團（G7）9日將緊急召開由法國主持的財長會議，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）等官員將討論釋放石油儲備等應急方案，以因應這場全球性經濟危機。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖　下場慘曝
陳文茜突宣布交棒　TVBS吐實情
台股今重挫4.43％　證交所發聲了
快訊／又是文保景當英雄！韓國4比0領先
不斷更新／李政厚二壘安打建功！韓國3局3比0領先
李多慧朝聖WBC「見到台灣家人真幸福」　感性吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓跨黨派共識！3500億美元投資法案拍板　12日國會表決

日本內閣官員 「舉手承認」看棒球　官房長官：放假才決定去看

美國請求支援！澤倫斯基同意派無人機團隊　協防美軍約旦基地

克宮警告「世界末日將至」！　普丁發言人：國際法已崩潰

改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰

華郵：中東戰火經濟苦果「歐亞超越美國」　5國最受衝擊

美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

火速攜手控制油價！G7財長傳今晚緊急開會　討論釋出4億桶石油

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

南韓跨黨派共識！3500億美元投資法案拍板　12日國會表決

日本內閣官員 「舉手承認」看棒球　官房長官：放假才決定去看

美國請求支援！澤倫斯基同意派無人機團隊　協防美軍約旦基地

克宮警告「世界末日將至」！　普丁發言人：國際法已崩潰

改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰

華郵：中東戰火經濟苦果「歐亞超越美國」　5國最受衝擊

美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

火速攜手控制油價！G7財長傳今晚緊急開會　討論釋出4億桶石油

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

不斷更新／文保景攻下韓國第5分　晉級達標！台灣要寄望澳洲火力

陳晨威「賽後急尋辣妻」被拍　啾啾比大愛心甜放閃

北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖　緊急定位找到人這原因記過調職

男求復合遭一刀刺肺　乾哥哥與3女同住涉殺人遭聲押

台股今重挫4.43％　證交所喊話：基本面穩健、投資人理性評估

「贏韓國真的爽！」洪一中看到中華隊進步　盼球員面對國際強敵勿妄自菲薄

2026兩會／「打老虎」打到國外！　陸今年將制定《反跨境腐敗法》

陳文茜突宣布交棒　TVBS發聲明吐真實情況

男星驚現茶餐廳賣魚蛋！　穿制服工作畫面曝光

小S正式回歸《不熙娣》！突現身信義區辦簽名會　聽粉絲告白感動落淚

蔡依林又忘了〈海盜〉　只會「啦~啦啦啦~」XD

國際熱門新聞

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

台球迷東蛋留滿地垃圾？　日媒：AI造假

卓榮泰赴東京看WBC　中方氣炸致電日使抗議

28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

正妹下身赤裸亡　親戚酒醉性慾高漲硬上奪命

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

德黑蘭成末日煉獄「有毒濃煙籠罩」　宛如災難片

改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

世界末日？　普丁發言人：國際法已崩潰

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

更多熱門

相關新聞

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

上周五（6日）美股四大指數下挫，台積電（2330）ADR重挫逾5%，加上國際油價飆破100美元，每桶來到114美元，今（９）日台股開低走低，終場重挫1489點，創史上第四大跌點，外資重砍1208.17億元，創史上最大賣超金額，而台積電成為外資調節第一名個股，賣超3萬7836張，記憶體華邦電（2344）回補2萬2001張，居買超第一名個股。

油價漲勢收斂　金融時報：7大工業國財長要討論釋放儲油

油價漲勢收斂　金融時報：7大工業國財長要討論釋放儲油

防俄援烏需求增　歐洲武器進口躍全球第一

防俄援烏需求增　歐洲武器進口躍全球第一

台股警戒！日股狂殺3500點　韓股重挫觸發暫停交易

台股警戒！日股狂殺3500點　韓股重挫觸發暫停交易

外交部助滯卡達國人離境　協助食宿、明將順利返台

外交部助滯卡達國人離境　協助食宿、明將順利返台

關鍵字：

俄羅斯世界末日中東戰火油價飆升G7會議

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

剩8℃！　最冷時間曝

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面