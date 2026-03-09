克宮警告「世界末日將至」！　普丁發言人：國際法已崩潰





▲ 普丁發言人警告世界末日不遠了。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯克里姆林宮日前發出驚人警告，宣稱「世界末日即將到來」。總統普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）猛烈抨擊國際法體系崩解，並將美國與以色列對伊朗的大規模攻勢形容為「完美風暴」。

根據《每日郵報》，佩斯科夫表示，「人類歷史上曾有過更糟的時刻，但我們沒有經歷過那些時代，所以在我們看來，世界末日就要降臨了。」

批國際法名存實亡 莫斯科無力助伊朗

他批評，中東戰火蔓延之際「我們已經失去了所謂的國際法」，「老實說，我甚至不明白現在還有誰能呼籲他人遵守國際法的規範和原則，因為它已經不存在了。」

這番言論是在美以對伊朗展開大規模軍事打擊後發出，而莫斯科目前除了可能提供美軍和以軍軍事部署相關情報以外，似乎無力協助德黑蘭當局。佩斯科夫強調，普丁的判斷是正確的，「面對這場已經開始的完美風暴，我們需要專注於自身、我們的利益和我們的潛力。」

油價狂飆破百美元 荷莫茲海峽幾近封閉

中東戰事也引發國際油價暴漲，布蘭特原油價格在短短1分鐘內飆升10%，15分鐘內再漲10%，突破每桶100美元大關，創下2022年俄烏戰爭爆發初期以來新高。荷莫茲海峽幾近全面封閉，伊朗革命衛隊更威脅將「焚燒」任何試圖通過該海峽的西方油輪，但全球約20%的石油運輸須經過此地。

G7緊急召開財長會議 討論釋放石油儲備

7國集團（G7）9日將緊急召開由法國主持的財長會議，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）等官員將討論釋放石油儲備等應急方案，以因應這場全球性經濟危機。