社會 社會焦點 保障人權

電熱水器出怪聲　管理員開手電筒檢查瞬間爆炸重傷！總幹事挨告

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢起訴中山區某大廈總幹事，涉嫌過失導致管理員查看電熱水器時遭爆炸灼傷。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市中山區1棟大廈管理員前年收到租屋住戶抱怨，久未使用的電熱水器有怪聲音，林姓管理員依照工作指示前往查看，沒想到熱水器突然就在眼前爆炸，高溫熱水與蒸汽四濺，管理員首當其衝，全身有62%體表二到三度灼傷，大廈總幹事在意外發生後搬動電熱水器，9日被台北地檢署依過失傷害、破壞現場等罪嫌起訴。

檢警調查，遭遇橫禍的林姓管理員退休後，在新生北路舊型大廈擔任管理員，韓姓總幹事有交代，如果大廈住戶遇到設備或生活上的問題，管理員都應該親自去了解協助處理，2024年9月21日，1名在大廈租屋住戶抱怨，大約2個月沒用的電熱水器，一打開就出現怪聲音還會冒煙，林姓管理員因此上樓查看。

林男進入後打開手電筒照明，電熱水器瞬間爆炸，劇烈聲響把站在後方的租屋房客嚇到躲起來，林男臉、頸部和身體正面多處被熱水以及高溫水蒸汽噴濺，被緊急送醫急救，林男的妻子不甘心丈夫傷勢嚴重，對出租屋主和大廈總幹事提出告訴。

檢察官找到電熱水器並送專業機構鑑定，發現這台2004年出廠的電熱水器機型老舊，儲水設備的清潔孔螺帽疑似老化，承受不住高溫壓力而鬆脫，造成整台機器爆開，檢察官認為林男在沒有防護的情形遇到如此災難，雇用林男的韓姓總幹事涉嫌過失傷害罪，房東因不是雇主，獲得不起訴。

此外，依《職業安全衛生法》規定，發生災害罹災人數一人以上，且須住院治療的情況下，除非必要急救、搶救外，雇主非經司法機關或勞動檢查機構許可，不得移動或破壞現場，總幹事因為在事發後搬動電熱水器的行為，再挨告一罪，可處新台幣5萬元以上3百萬元以下罰鍰。

03/07 全台詐欺最新數據

397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北市1位自行車騎士2023年路過1處路燈維修工地，遭路面散落的電纜線絆倒，導致左臂與手指骨折，怒告包商求償66萬餘元，包商抗辯已放置交通錐示警，電纜線寬度僅1.13mm、不致於造成摔車，台北地院認定包商有疏失，但因傷者住院4天就恢復上班，僅判包商須賠醫藥費與精神慰撫等共20萬餘元，可上訴。

關鍵字：

電熱水器爆炸管理員社區雇主過失傷害職安破壞現場

