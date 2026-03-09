日政界透露卓榮泰要來　王義川周三得知：怕走漏風聲連查證都不敢

▲民進黨立委郭國文、王義川赴日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC），並進行國會外交。（圖／翻攝自Threads／@gogowin.tainan）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰7日搭乘專機低調現身日本東京巨蛋，為征戰世界棒球經典賽（WBC）的中華隊加油，由於此行是1972年日本與我斷交後，首次行政院長入境日本，被視為外交上的重要突破；不過，這也引起國民黨的不滿，質疑是公器私用。對此，同樣前往東京應援並進行國會外交的民進黨立委王義川今（9日）透露，日本政界早知道這件事，並於周三就告訴去國會外交的他和綠委郭國文。他強調，既然外交辭令叫「私人行程」，那我方外交體系也都不會評論。

王義川今（9日）在政論節目《前進新台灣》表示，私人行程是外交辭令，這次是用棒球做外交，「運動外交我們也常常在做」，國內有非常多專門做運動外交的個人或團體，透過運動、文化等各式各樣的民間活動做外交工作，「做這個外交工作有多困難？很困難耶！」

「這個案子，我禮拜三知道」，王義川更爆料，「你知道秘密不能講有多痛苦？」他和立委郭國文至日本眾議院拜訪4個隸屬於安倍系統的眾議員，包括自民黨幹事長萩生田光一、日華議員懇談會會長古屋圭司等，「其中有一個就跟我們講說，『你們卓院長禮拜六要來』」，對方講完後又說這是秘密、還在規劃中。

王義川指出，他和郭國文當下都不知道，也不能打電話回來查證，「因為你一打這個查證電話，就會很多人知道了」，直到周六中午、下午有人PO了照片，媒體也報導後，兩人才鬆了一口氣。

▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

王義川也解釋，這次卓榮泰用看棒球當說明，但中華民國外交部和日本外務省都不會去評論這樣的事情，既然外交辭令叫「私人行程」，那我方外交體系也都不會評論。

「當然有人去計算過，從1972年斷交以來，沒有一個行政院長去」，王義川接續指出，卓榮泰去的地方叫日本東京巨蛋，距離日本首相官邸開車10分鐘，首相官邸旁邊就是眾議院，台灣政要固定去的日本飯店也離眾議院很近。這個過程中，卓榮泰去哪裡，「沒有人會證實，這個就是外交的所有規矩」。

「我也不能說我知不知道，反正就是不會證實這個行程是什麼」，王義川也說，去到那還會發現，日本眾議員可以來台灣，但如果日本眾議員兼任大臣，像是兼任國土交通大臣的就不能來台灣，如果沒有兼任大臣，就可以來台灣。因此，日本正努力跟進美國《台灣旅行法》，推動日本的《台灣旅行法》。

至於這件事在日本起什麼樣反應？王義川說明，日本媒體在3月7日下午報導，且新聞標題全部寫「行政院長」，並括弧「首相擔當」，就是類似首相的意思，甚至還有被解讀為較親中、不想得罪中國的媒體也都這樣寫。

王義川強調，外交就是外交，說什麼自費、公費，這沒什麼好吵的，「自費你還要拿什麼單據啦！還要打統編是不是？」看到台灣行政院長去到日本，而且是東京，這件事情大家應該要開心，只有中國共產黨不開心。「我跟你講，連日本媒體都覺得這件事情是正面的啦，有什麼好吵的啦！」