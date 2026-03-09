　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日政界透露卓榮泰要來　王義川周三得知：怕走漏風聲連查證都不敢

▲▼民進黨立委郭國文、王義川赴日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）。（圖／翻攝自Threads／@gogowin.tainan）

▲民進黨立委郭國文、王義川赴日本東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC），並進行國會外交。（圖／翻攝自Threads／@gogowin.tainan）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰7日搭乘專機低調現身日本東京巨蛋，為征戰世界棒球經典賽（WBC）的中華隊加油，由於此行是1972年日本與我斷交後，首次行政院長入境日本，被視為外交上的重要突破；不過，這也引起國民黨的不滿，質疑是公器私用。對此，同樣前往東京應援並進行國會外交的民進黨立委王義川今（9日）透露，日本政界早知道這件事，並於周三就告訴去國會外交的他和綠委郭國文。他強調，既然外交辭令叫「私人行程」，那我方外交體系也都不會評論。

王義川今（9日）在政論節目《前進新台灣》表示，私人行程是外交辭令，這次是用棒球做外交，「運動外交我們也常常在做」，國內有非常多專門做運動外交的個人或團體，透過運動、文化等各式各樣的民間活動做外交工作，「做這個外交工作有多困難？很困難耶！」

「這個案子，我禮拜三知道」，王義川更爆料，「你知道秘密不能講有多痛苦？」他和立委郭國文至日本眾議院拜訪4個隸屬於安倍系統的眾議員，包括自民黨幹事長萩生田光一、日華議員懇談會會長古屋圭司等，「其中有一個就跟我們講說，『你們卓院長禮拜六要來』」，對方講完後又說這是秘密、還在規劃中。

王義川指出，他和郭國文當下都不知道，也不能打電話回來查證，「因為你一打這個查證電話，就會很多人知道了」，直到周六中午、下午有人PO了照片，媒體也報導後，兩人才鬆了一口氣。

▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

▲▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

▲▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

王義川也解釋，這次卓榮泰用看棒球當說明，但中華民國外交部和日本外務省都不會去評論這樣的事情，既然外交辭令叫「私人行程」，那我方外交體系也都不會評論。

「當然有人去計算過，從1972年斷交以來，沒有一個行政院長去」，王義川接續指出，卓榮泰去的地方叫日本東京巨蛋，距離日本首相官邸開車10分鐘，首相官邸旁邊就是眾議院，台灣政要固定去的日本飯店也離眾議院很近。這個過程中，卓榮泰去哪裡，「沒有人會證實，這個就是外交的所有規矩」。

「我也不能說我知不知道，反正就是不會證實這個行程是什麼」，王義川也說，去到那還會發現，日本眾議員可以來台灣，但如果日本眾議員兼任大臣，像是兼任國土交通大臣的就不能來台灣，如果沒有兼任大臣，就可以來台灣。因此，日本正努力跟進美國《台灣旅行法》，推動日本的《台灣旅行法》。

至於這件事在日本起什麼樣反應？王義川說明，日本媒體在3月7日下午報導，且新聞標題全部寫「行政院長」，並括弧「首相擔當」，就是類似首相的意思，甚至還有被解讀為較親中、不想得罪中國的媒體也都這樣寫。

王義川強調，外交就是外交，說什麼自費、公費，這沒什麼好吵的，「自費你還要拿什麼單據啦！還要打統編是不是？」看到台灣行政院長去到日本，而且是東京，這件事情大家應該要開心，只有中國共產黨不開心。「我跟你講，連日本媒體都覺得這件事情是正面的啦，有什麼好吵的啦！」

03/07 全台詐欺最新數據

397 1 0545 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖　下場慘曝
陳文茜突宣布交棒　TVBS吐實情
台股今重挫4.43％　證交所發聲了
快訊／又是文保景當英雄！韓國4比0領先
不斷更新／李政厚二壘安打建功！韓國3局3比0領先
李多慧朝聖WBC「見到台灣家人真幸福」　感性吐心聲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

行政院長卓榮泰日前以私人身份赴日本觀看賽經典賽，激怒北京。大陸國台辦最新回應稱，「日本放任民進黨當局頭面人物竄訪，違反一個中國原則和中日四個政治文件精神」，並批評卓榮泰訪日行為是「雞鳴狗盜」。

2026WBC、2026WBC中華隊WBC卓榮泰包機王義川外交突破

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

