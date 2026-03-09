卓榮泰赴日激怒大陸　國台辦批「雞鳴狗盜」、稱日本「放任竄訪」

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

記者陳冠宇／北京報導

行政院長卓榮泰日前以私人身份赴日本觀看賽經典賽，激怒北京。大陸國台辦最新回應稱，「日本放任民進黨當局頭面人物竄訪，違反一個中國原則和中日四個政治文件精神」，並批評卓榮泰訪日行為是「雞鳴狗盜」。

卓榮泰日前搭乘專機低調現身日本東京巨蛋，為征戰世界棒球經典賽（WBC）的中華隊加油，由於此行是1972年日本與我斷交後，首次行政院長入境日本，被視為外交上的重要突破。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（9）日下午發布「答記者問」，她表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不擇手段「倚外謀獨」，是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

朱鳳蓮怒斥，「民進黨當局頭面人物，以所謂『私人日程』之名，行謀『獨』挑釁之實，雞鳴狗盜，令人不齒。希望廣大台灣同胞認清民進黨當局謀『獨』的禍心與危害，同我們一道堅決反對『台獨』分裂行徑和外來干涉，切實維護台海和平穩定，堅定守護中華民族共同家園。」

朱鳳蓮指出，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。日本放任民進黨當局頭面人物竄訪，違反一個中國原則和中日四個政治文件精神，違反國際法和國際關係基本準則，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們對此表示堅決反對。日本應深刻反省歷史、汲取歷史教訓、切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。」

今日稍早，大陸外交部發言人郭嘉昆也表態稱，「你（記者）提到的這個人心懷鬼胎、偷偷摸摸、鬼鬼祟祟，跑到日本搞謀『獨』挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」

他指出，中方高度警惕，堅決反對日方妄圖在台灣問題上打擦邊球、搞突破。日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。

郭嘉昆最後稱，「中方將堅定不移打擊『台獨』分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉台灣問題，堅決捍衛國家主權安全和領土完整。」

▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）