彰化5姊弟開心出遊變調！杉林溪遊園車墜谷1死7傷　么弟轉院開刀

記者唐詠絮／彰化報導

南投縣知名景點杉林溪森林遊樂區今（9）日中午發生一起重大意外，一輛滿載乘客的遊園巴士不明原因失控，墜落約10公尺深的山谷，造成1人死亡、7人輕重傷的慘劇。傷者中有一行5人是來自彰化埔心的吳姓姊弟檔，原本開開心心出遊，沒想到一場車禍讓全家陷入愁雲慘霧，其中排行老么的54歲弟弟傷勢最重，當場「腳斷掉」需要緊急開刀，目前已和4位姊姊分別轉院回到彰化基督教醫院救治。

▲杉林溪巴士墜谷1死7傷 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲彰化5姊弟開心往杉林溪出遊，卻發生墜谷意外，轉送彰基醫院急救。（圖／民眾提供）

這起意外發生在中午12點多，當時遊園車正載著遊客前往花卉中心，沒想到在山路轉彎處突然失控翻落邊坡。消防隊獲報後趕到現場，發現車子已經摔進約10公尺深的山谷裡，車上總共有8個人，包括司機1名和7名乘客。第一時間有3名傷勢較輕的乘客自行爬出來，但其他人就沒那麼幸運了，現場一片混亂。

受傷的吳姓姊弟中，排行老三的吳女受訪時心有餘悸地說，當時姊弟5人開心地搭著遊園車，結果車子在轉彎處和對向車輛會車後，司機突然大喊一聲「糟了」，接著車輛就疑似失控撞上山壁，然後直接翻下去。由於車上都沒有繫安全帶，撞擊瞬間所有人東倒西歪，根本來不及反應。

她哽咽表示，他們5個姊弟就住在彰化埔心，感情非常好，平常就常常約去爬山旅遊，今天也是一大早高高興興出門，沒想到會發生這種事。「我弟弟傷勢最嚴重，肋骨多處斷裂，還有氣血胸跟肝臟撕裂，腳也斷掉要開刀，現在已經轉來彰基。另外還有一個妹妹也有氣血胸，大家真的都嚇壞了。」目前姊弟妹5人都已轉回彰基救治，但其中一名姊姊疑似有主動脈剝離的狀況，還在持續檢查觀察中。

彰基醫院表示，56歲吳男，經南基轉院至彰基醫學中心，因肋骨斷裂致氣胸、左腳骨折，目前生命徵象穩定，由醫療團隊正在處治中。至於這起事故到底怎麼發生的？家屬無奈地說，聽現場的人說是為了閃車才出事的，但他們當時也不在現場，對於景區遊園車的安全管制真的有很多疑問。

杉林溪自然教育中心館長江華章則回應，保險跟理賠還有醫療部分他們一定會負全責，後續也會檢討護欄是不是需要再多設置。目前已知這起意外造成1人死亡，死者已在家屬陪同下送回彰化，詳細的事故原因還有待警方進一步調查釐清。