美國請求支援！澤倫斯基同意派無人機團隊　協防美軍約旦基地

▲烏克蘭總統澤倫斯基 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

根據9日刊登在紐約時報的訪談，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭已部署攔截無人機及專家團隊協助保護美軍駐約旦軍事基地。

基輔獨立報報導，澤倫斯基稱，在中東戰火爆發之後，美國3月5日請求援助，烏克蘭得知後立刻同意，並在隔日派出專家小組，「我們立刻做出回應，我說好的，當然，我們會派專家過去」。烏克蘭這項部署正值伊朗針對美國與以色列的空襲展開報復，對美軍基地、外交設施及區域內民間目標發動無人機與飛彈攻擊。

烏克蘭自2022年起便持續面對俄羅斯大規模使用伊朗製Shahed攻擊無人機轟炸烏克蘭城市與基礎設施，在應對這類無人機方面累積豐富經驗，研發攔截無人機與其他技術進行防衛。

澤倫斯基指出，烏克蘭已與多個區域國家討論安全合作，部分國家與莫斯科保持密切關係，或許能協助促成烏克蘭停火，「所以我才說或許他們可以和俄羅斯談談，讓俄羅斯暫停攻勢。在這種情況下，我們當然可以協助中東國家進行防禦」。

另據CNN，澤倫斯基8日被問及烏克蘭是否會協助美國及其盟友擊退伊朗無人機時提到，烏克蘭無人機專家會在下周抵達中東地區，前往當地瞭解狀況、從旁提供協助，同時暗示與美國之間可以雙向資源共享。

「如果談到增加某些資源，我們非常希望這是雙向的」，澤倫斯基此言被解讀為接收美國防空飛彈，「你們知道我們缺少什麼資源，我們也理解波灣國家缺少什麼」。