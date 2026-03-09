國小代課老師偷拍女童如廁　二審2理由從4年2月改輕判6月

▲台中高分院認為原審論罪科刑與本案情形不符，將林男改判6月有期徒刑，仍可上訴。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名某國小林姓代課老師，在校內廁所以手機偷拍1名11歲女童如廁，幸女童迅速發現鏡頭，趕緊穿上褲子逃離，並告訴班導，由校方報警處理。台中地院一審依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂罪，判刑4年2月；台中高分院認為，原審罪名必須具有壓抑或妨害兒少意思自由作用，與本案情況不符，另考量林男與被害女童及家屬達成和解，賠償金給付完畢，改依拍攝兒童性影像未遂罪判刑6月。

判決指出，林男在2023年9月間擔任台中某國小的代課老師，同年9月11日下午，他在校內廁所如廁時，發現1名11歲女童也進入隔壁廁所間上廁所，竟持手機從廁間隔板下方縫隙，欲偷拍女童。

幸好女童即時發現有手機鏡頭，急忙穿上褲子，同時呼叫女同學陪她逃離，隨後女童前往教室告知班導遭人偷拍，只是林男已不在現場，班導便打電話通知學務處，經調閱監視器後發現林男涉案，立刻報警處理。

一審時林男否認犯行，辯稱他如廁時拿手機玩遊戲，過程中印章掉落地上，他要撿拾印章時剛好也拿著手機，沒有要拍攝女童上廁所。法官不採信林男辯詞，依違反本人意願方法使兒童被拍攝性影像未遂罪判4年2月。

林男就論罪科刑部分不服提起上訴，並在二審時改口坦承犯行。

台中高分院審酌，林男在客觀上既無壓抑或妨害兒少意思形成或決定自由之作用，不構成原審審認的兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項之要件，上訴為有理由，加上林男已與女童達成和解，且當場給付完畢，考量一切情況，改依拍攝兒童性影像未遂判刑6月，全案仍可上訴。