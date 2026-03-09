　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸黃金品牌漲價！50g金手環一夜「貴了22萬元」　網哀嚎：天塌了

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲多家品牌金飾價格上漲。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內金價近期劇烈波動，帶動金飾品牌接連調整售價，其中新中式黃金品牌「君佩」近日啟動今年首次調價，多款熱門商品價格大幅上漲，部分產品漲幅甚至接近60%，令不少網友直呼，「太離譜，一覺起來天塌了！」

據《都市快報》報導，一款約50克的竹節手鐲前一天售價仍為97530元（人民幣，下同，約台幣44萬元），隔天價格已飆升至143080元（約台幣65.9萬元），漲幅超過46%。同系列約8克的竹節項鍊也從15100元調整至23780元（約台幣10.9萬元），折算後每克價格接近3000元（約台幣1.3萬元）。

▲竹節金手環。（圖／翻攝自微博）

▲竹節金手環。（圖／翻攝自微博）

另一款熱銷款「隨身佛」飾品重量約21.9克，原本售價50160元，折合每克約2291元，如今價格已上漲至68690元（約台幣31.7萬元），折算每克約3210元，平均每克價格暴漲約1000元。

其他商品價格也同步上調，例如約9克的貔貅手繩從22125元漲至29450元（約台幣13.5萬元），折算每克約3272元；約4.6克的牡丹花耳環則從8850元漲至13390元（約台幣6.1萬元）。突如其來的漲幅讓不少消費者直呼「一覺醒來價格全變了」，甚至有人形容「天都塌了」。

▲▼漲價的款式。（圖／翻攝自微博）

▲▼漲價的款式。（圖／翻攝自微博）

▲▼50g金手環「一夜貴了23萬元」。（圖／翻攝自微博）

部分網友指出，一些一線珠寶品牌過去也很少出現如此大幅度調價。有消費者分享，自己在2024年12月底購入一只約50克的竹節手鐲，當時價格約55484元，如今不到一年半時間，價格已上漲近10萬元（約台幣46萬元）。

事實上，今年春節後多個中國黃金品牌已陸續調整售價。2月28日老鋪黃金率先啟動今年首輪提價，漲幅約20%至30%；琳朝與寶蘭也在2月初與中旬完成價格調整，周大福則計畫在本月中旬再度調高一口價金飾價格。

市場分析指出，近期國際金價與大宗商品市場波動加劇，主要與地緣政治緊張有關。中東地區局勢升溫導致石油運輸受阻，加上部分產油國減產，國際油價一度突破每桶100美元。受多重因素影響，貴金屬市場短期內出現劇烈震盪，也進一步推高部分金飾產品售價。

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北市保大2線3星組長曠職睡三溫暖　下場慘曝
陳文茜突宣布交棒　TVBS吐實情
台股今重挫4.43％　證交所發聲了
快訊／又是文保景當英雄！韓國4比0領先
不斷更新／李政厚二壘安打建功！韓國3局3比0領先
李多慧朝聖WBC「見到台灣家人真幸福」　感性吐心聲

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

近期中東局勢持續緊張，帶動國際貴金屬市場劇烈震盪，金價出現明顯「過山車」行情。隨著金銀價格短時間內大幅波動，中國國內黃金市場情緒也迅速降溫，原本追漲的消費者轉為觀望，市場交易熱度明顯下降。

中國2月黃金儲備　連續16個月增加

中國2月黃金儲備　連續16個月增加

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

戰火燒全球　黃金竟被拋售跌4％

戰火燒全球　黃金竟被拋售跌4％

金飾漲價黃金金價

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

剩8℃！　最冷時間曝

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

