陸黃金品牌漲價！50g金手環一夜「貴了22萬元」　網哀嚎：天塌了

▲多家品牌金飾價格上漲。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內金價近期劇烈波動，帶動金飾品牌接連調整售價，其中新中式黃金品牌「君佩」近日啟動今年首次調價，多款熱門商品價格大幅上漲，部分產品漲幅甚至接近60%，令不少網友直呼，「太離譜，一覺起來天塌了！」

據《都市快報》報導，一款約50克的竹節手鐲前一天售價仍為97530元（人民幣，下同，約台幣44萬元），隔天價格已飆升至143080元（約台幣65.9萬元），漲幅超過46%。同系列約8克的竹節項鍊也從15100元調整至23780元（約台幣10.9萬元），折算後每克價格接近3000元（約台幣1.3萬元）。

▲竹節金手環。（圖／翻攝自微博）

另一款熱銷款「隨身佛」飾品重量約21.9克，原本售價50160元，折合每克約2291元，如今價格已上漲至68690元（約台幣31.7萬元），折算每克約3210元，平均每克價格暴漲約1000元。

其他商品價格也同步上調，例如約9克的貔貅手繩從22125元漲至29450元（約台幣13.5萬元），折算每克約3272元；約4.6克的牡丹花耳環則從8850元漲至13390元（約台幣6.1萬元）。突如其來的漲幅讓不少消費者直呼「一覺醒來價格全變了」，甚至有人形容「天都塌了」。

▲▼漲價的款式。（圖／翻攝自微博）

部分網友指出，一些一線珠寶品牌過去也很少出現如此大幅度調價。有消費者分享，自己在2024年12月底購入一只約50克的竹節手鐲，當時價格約55484元，如今不到一年半時間，價格已上漲近10萬元（約台幣46萬元）。

事實上，今年春節後多個中國黃金品牌已陸續調整售價。2月28日老鋪黃金率先啟動今年首輪提價，漲幅約20%至30%；琳朝與寶蘭也在2月初與中旬完成價格調整，周大福則計畫在本月中旬再度調高一口價金飾價格。

市場分析指出，近期國際金價與大宗商品市場波動加劇，主要與地緣政治緊張有關。中東地區局勢升溫導致石油運輸受阻，加上部分產油國減產，國際油價一度突破每桶100美元。受多重因素影響，貴金屬市場短期內出現劇烈震盪，也進一步推高部分金飾產品售價。