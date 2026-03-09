　
    • 　
>
生活

明天低溫探11度有望迎雪　上半天北東降雨機率高

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天大陸冷氣團影響，低溫恐下探11度，上半天水氣較多，北部、東半部有局部短暫雨，下半天雨區縮減，3000公尺以上高山仍有降雪機率。周三白天短暫回溫，周四、周五又有一波冷氣團南下，低溫再探10度。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天上半天華南雲系東移，水氣較多，北部、東半部、恆春地區及中南部山區有局部短暫雨，清晨中南部平地也有零星雨，下半天東半部、恆春地區及西半部山區有局部短暫雨。

溫度方面，張承傳指出，明天至周三清晨冷氣團影響，中部以北、東北部高溫14至16度，低溫12至16度，局部地區可能下探11度，有機會達到強烈冷氣團等級，其他地區高溫18至20度，低溫15至17度。周三白天冷氣團減弱，氣溫回升，北部約21度，中南部25至27度，水氣偏少，僅花東、恆春有局部雨，其他地區多雲到晴。

他表示，周四、周五另一波冷氣團南下，周五清晨為最冷時間點，中部以北、東北部10至12度，其他地區13至15度，要留意日夜溫差大；這波冷氣團水氣較少，各地多雲到晴，僅東南部、恆春有零星雨。周六冷氣團減弱，氣溫回升，水氣偏少，預計持續到下周一，各地都是晴到多雲天氣，北部約22至24度，中南部26至28度。

另外，他也說，明天3000公尺以上山區有降雪機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

03/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

明天低溫探11度有望迎雪　上半天北東降雨機率高

冷氣團南下最冷探12度　北東濕答答「高山有望迎雪」

冷氣團南下最冷探12度　北東濕答答「高山有望迎雪」

今、明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，低溫下探12度，加上華南雲雨區影響，北部及東半部感受濕涼，要留意較大雨勢，3000公尺以上高山有降雪機率。

明後天半個台灣有雨　低溫探12度「高山有望迎雪」

明後天半個台灣有雨　低溫探12度「高山有望迎雪」

明後天冷氣團南下探14度　北東濕冷「防較大雨勢」

明後天冷氣團南下探14度　北東濕冷「防較大雨勢」

北東明晨濕涼　冷氣團急凍「周二探13度」雨區擴大

北東明晨濕涼　冷氣團急凍「周二探13度」雨區擴大

周末北東濕涼　下周兩波冷氣團「低溫探14度」

周末北東濕涼　下周兩波冷氣團「低溫探14度」

天氣降雨溫度

