男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　還想飛台灣！金門航警攔下

▲金門尚義機今日查獲一起夾帶活體動物闖關案件，全案依違反動物傳染病防治條例移送福建金門地方檢察署偵辦。(圖／航空警察局臺北分局金門分駐所提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門尚義機場今（9）日查獲一起夾帶活體動物闖關案件。一名江姓男子自廈門經小三通入境金門，準備搭機轉往台灣本島時，被航空警察發現神情緊張、身形異常臃腫，經攔查後竟在其右小腿及襠部查獲綁著2隻活體波斯貓，當場帶回偵辦。

航空警察局臺北分局金門分駐所表示，員警今天在尚義機場執行旅客安全檢查與搜身勤務時，注意到江姓男子行為可疑，進一步檢查後，在其身體部位發現綑綁著兩隻活體波斯貓。員警立即將人帶回分駐所釐清案情。

經調查，江姓男子供稱兩隻貓是在廈門購得，經由小三通入境金門後，原計畫再從尚義機場搭機前往台灣本島，未料在安檢過程中遭查獲。全案訊後依違反動物傳染病防治條例移送福建金門地方檢察署偵辦；查獲的貓隻則已通報農業部動植物防疫檢疫署高雄分署金門檢疫站依規定處置。

航空警察局提醒，私自夾帶或走私活體動物入境，除了可能破壞生態平衡，也可能將狂犬病、禽流感等重大動物傳染病帶入國內，對公共衛生與防疫體系造成威脅，民眾切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

金門縣議員董森堡也表示，目前邊境已有防檢疫及海巡等查緝單位持續強化把關，但仍呼籲民眾切勿私自攜帶活體動物入境。未經檢疫的動物可能帶有疫病，一旦傳入國內將衝擊整體防疫體系，提醒民眾務必遵守相關規定，以免觸法而得不償失。

有民眾認為，江姓男子能將貓綁在身上自廈門一路入境至金門，顯示邊境查驗仍有檢討空間。民眾指出，若未被及時發現，恐會造成防疫漏洞；若類似手法被用於夾帶毒品或其他違禁品，後果將更為嚴重，相關單位應持續檢視並強化安檢流程。