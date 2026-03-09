　
地方 地方焦點

中石化連6年入選標普永續年鑑　ESG表現居全球前段班

▲中石化連續6年入選標普全球永續年鑑，展現企業在ESG領域的長期成果。（記者林東良翻攝）

▲中石化連續6年入選標普全球永續年鑑，展現企業在ESG領域的長期成果。（記者林東良翻攝）

記者林東良／綜合報導

中石化持續在企業永續發展領域獲得國際肯定，近期再度入選《標普全球》（S&P Global）2026年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2025），達成連續6年入選佳績。

此次評比在全球超過9200家企業中，僅有848家企業因在環境、社會與公司治理（ESG）表現突出而獲納入年鑑，中石化以總分70分、百分等級PR96的表現，擊敗全球96%的同業，並成為台灣唯一連續6年入選永續年鑑的化學類企業。

中石化表示，公司長期深耕ESG領域，持續透過參與國內外永續評鑑檢視自身策略與執行成效，並依照國際最佳實踐（Best Practices）持續精進。今年再度獲選標普永續年鑑，顯示企業在環境、社會及治理三大面向皆維持穩定且卓越的表現。

在公司治理方面，中石化持續強化資訊透明度，並發布《中石化對氣候變遷公共政策立場與參與聲明》，展現企業積極參與氣候治理的決心。同時也訂定《中石化風險管理政策與程序》，完善整體風險管理機制，強化企業營運韌性並提前因應潛在挑戰。

在環境面向，中石化積極推動減碳轉型，導入內部碳定價（Internal Carbon Pricing）制度，將碳排放成本納入企業決策評估機制，將環境與社會成本納入營運考量，藉此主動管理永續風險並推動低碳轉型。

在社會責任方面，中石化透過「利害關係人議合計畫」，建立多元且暢通的溝通機制，積極回應投資人、供應鏈夥伴、員工與社區關注的議題，並將內外部意見轉化為企業持續成長的重要動力。
面對2025年全球石化產業市場低迷、地緣政治衝突、關稅政策與通膨壓力等挑戰，中石化表示，公司透過產銷策略調整與成本控管維持營運彈性，並持續落實工安與環保管理。同時整合內部資源並精簡管理成本，以提升整體營運效率。

董事會並於2025年第4季決議停止頭份廠CPL二線及尼龍粒工場生產並進行除役，並將專營肥料原料硫酸銨的子公司兆欣化學整併回中石化，以整合塑化與肥料市場產品，降低生產與通路成本，提升整體營運綜效。

展望未來，中石化表示將持續深化永續發展策略，推動綠色低碳產品轉型，聚焦高值化產品及具成長潛力的應用領域，包括半導體、能源材料與通訊產業相關關鍵化學品，並透過技術合作與代工模式提升資源整合效率。

中石化強調，儘管外部經濟環境仍存在多重挑戰，公司仍將秉持穩健與負責任的經營理念，落實公司治理與永續發展目標，持續回應股東與各利害關係人的期待，邁向低碳、高附加價值與永續發展的企業未來。

03/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

索托再見2分砲兌現「讓我打」要求　多明尼加豪華打線兩戰狂轟2
把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」
5姊弟開心出遊！遊園車墜谷1死7傷　么弟當場「腳斷掉」
快訊／大研生醫董座辭世　享年47歲
改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰
快訊／《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

中石化標普永續年鑑

