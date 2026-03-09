日本內閣官員 「舉手承認」看棒球　官房長官：放假才決定去看

▲日本高市內閣官員9日在眾議院預算委員會接受質詢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

我中華民國行政院長卓榮泰以「私人行程」造訪日本、觀看世界棒球經典賽（WBC）在政壇引起風波。事實上，就連日本內閣官員也因前往東京巨蛋觀賽而在國會遭到在野黨議員質詢，包括內閣官房長官木原稔、財務大臣片山皋月。木原稔則是強調，「因為我當天放假」。

根據日媒《時事通信社》，木原稔今（9）日上午在例行記者會上坦承，昨（8）日以「私人行程」前往東京巨蛋觀看日本隊對上澳洲隊的比賽，強調此舉並未對工作造成任何負面影響，「因為我當天放假，所以才會去前往觀賽。即便如此，我仍保持能夠隨時取得聯繫的狀態，以求應付緊急情勢。」

據悉，在日本隊對上澳洲隊的比賽，就連德仁天皇、雅子皇后、長女愛子公主（敬宮愛子內親王）也前往東京巨蛋觀賽，為日本隊加油應援，被日媒稱為「天覽試合」。

▲中道改革連合代表小川淳也。（圖／達志影像／美聯社）

日媒《產經新聞》則指出，在9日召開眾議院預算委員會時，中道改革連合黨代表小川淳也則是厲聲質詢高市內閣現場13名官員，要求昨晚前往東京巨蛋觀賽的官員能夠舉手承認，認為如今中東緊張情勢升溫惡化之際，以政府危機管理的觀點而言非常不妥。

對此，內閣官房長官木原稔、財務大臣片山皋月、經濟財政政策擔當大臣城內實等三人接連舉手承認。報導揭露，一開始是由片山皋月率先舉手承認，在小川淳也不斷逼問「真的只有您一個人去嗎」之後，木原稔和城內實才舉手坦承。

另外，最後小川淳也則是提到，日本首相高市早苗本來計畫7日在「日韓大戰」中前往現場開球，不過礙於中東緊張情勢升溫影響，最後才決定取消出席開球，就連觀賽也是被迫取消。對此，高市早苗則是點頭承認。