嘉義嚴重車禍！2車碰撞「車頭爛毀」釀1死8傷　肇事男竟是酒駕

▲嘉義2輛轎車發生碰撞，造成9人受傷送醫，其中1名女子傷重不治。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣番路鄉新福村8日中午發生嚴重車禍！2輛自小客車不明原因發生碰撞，車頭雙雙嚴重爛毀，造成9人受傷，其中一名32歲陳姓女子當場失去呼吸心跳，警消獲報到場緊急將人送醫搶救，然陳女經搶救後，仍傷重宣告不治，另外8人則無生命危險，詳細肇事原因還有待進一步釐清。

本案發生在8日中午12時52分，李姓男子(32歲)駕駛自小客車搭載3人，沿番路鄉嘉126-2線、由南往北行駛，行經事發處時與對向何姓男子(35歲)駕駛的自小客車發生碰撞，警消獲報到場時，李男車內的乘客32歲陳姓女子已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治，其餘3人與何男車內5人，共8人皆全身擦挫傷、意識清醒，分送聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院救治，並無大礙。

然肇事的李男經抽血檢測後，發現酒測值已超標，確認為酒駕肇事，全案後續依涉公共危險罪，函請嘉義地檢署偵辦。

中埔分局表示，酒駕肇事致人死亡，嚴重危害公共安全，警方對此類不法行為絕不寬貸，將持續強化打擊酒駕肇事案件，全力守護用路人生命安全，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，以免鑄成無法挽回的憾事，並宣導汽車駕駛人、前座乘客或小型車後座乘客，應依規定使用安全帶，才能降低事故所造成之傷害。

