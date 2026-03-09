星宇邀Fubon Angels任釜山航線大使　即起抽來回機票

▲星宇航空邀請韓籍「Fubon Angels」成員珉貞、晧禎擔任釜山航線大使。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空6月1日開闢台北／台中－釜山航線，今宣布邀請韓籍「Fubon Angels」成員珉貞、晧禎擔任釜山航線大使，推出互動式主題網站《打包行李・出發釜山》，旅客即日起至4月17日參加活動就可抽經濟艙來回機票。

星宇航空指出，此次以打包行李作為旅程的起點，推出互動式主題網站《打包行李・出發釜山》，帶領旅客打造屬於自己的釜山玩法，另也製作釜山懶人包攻略，旅客可直接儲存至Google Map，並於官方社群平台推出抽獎活動，參與即有機會抽中台北／台中－釜山經濟艙來回機票。

星宇航空表示，即日起至4月17日於網站登錄姓名及電子郵件，並完成互動體驗，即可獲得專屬「釜山攻略卡」；前往官方社群粉絲團活動貼文，分享專屬釜山攻略卡於留言區，即可抽「台北－釜山」及「台中－釜山」經濟艙來回機票各1張。

星宇航空表示，珉貞與晧禎為富邦育樂旗下「Fubon Angels」韓籍啦啦隊員，其中晧禎更是土生土長的釜山人，此次以自身經驗為起點，分享屬於釜山的日常樣貌，讓旅客不僅停留於知名景點，也能以更貼近在地的視角。

星宇航空指出，自稱為「挑食鬼」的珉貞此次特別推薦豬肉湯飯、小麥冷麵等在地料理，以及入選米其林指南的海雲台韓牛肋排，她認為白淺灘文化村濃厚的生活氣息，以及札嘎其市場，最能感受到釜山貼近日常的一面。晧禎則分享每次返鄉必訪的廣安里海水浴場。

▲▼星宇航空邀請韓籍「Fubon Angels」成員珉貞、晧禎擔任釜山航線大使。（圖／星宇航空提供）



另外，為慶祝WBC中華隊2連勝，中華航空宣布，即日起至3月27日推出日韓機票8折起，出發期間限定4月1日至4月30日，飛往東京成田來回未稅價9,600元起、大阪9,200元起、福岡8,000元起、沖繩6,000元起、首爾仁川5,700元起、首爾金浦8,000元起、釜山7,300元起。