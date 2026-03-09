　
地方 地方焦點

台中AI超人飛到東勢新成國小　「優客李林」李驥化身AI 導師助陣

▲台中AI超人飛到東勢新成國小，「優客李林」李驥化身AI 導師助陣。（圖／台中市數發局提供）

▲知名音樂人李驥化身導師參與台中數發局「2026 AI超人教育營」。（圖／台中市數發局提供，下同）

記者陳弘修／綜合報導

台中市政府數位發展局推動的「2026 AI超人教育營」持續深入校園，活動已巡迴至第七所小學。營隊於昨（8）日在東勢區新成國小完成兩天課程並順利落幕，帶領山城學童接觸人工智慧領域。此次活動也特別邀請曾為知名樂團「優客李林」成員、現投身兒童教育與心理諮詢的音樂人李驥（包子老師）到場，以繪本與故事分享的方式，引導孩子在科技學習之外建立內在力量。在營隊的成果發表會上，參與學生自信展示學習成果，包括機器人實作、音樂盒創作以及AI美術體驗等內容，呈現科技與人文並重的跨域學習成果。

台中市數位發展局長林谷隆表示，市府將AI視為城市發展的重要動能，在市長盧秀燕推動數位平權的理念下，數位局積極將科技教育資源帶入偏鄉，希望透過行動突破地理限制，縮小城鄉差距。他指出，此次教育營除了讓學童接觸AI工具，也希望透過多元課程，讓孩子在科技學習過程中同步探索自我與成長。

林谷隆也感謝李驥此次參與活動。他表示，李驥過去是「優客李林」歌手，曾多次入圍金曲獎，之後轉向資訊工程領域發展，並投入兒童心理與實驗教育工作，跨領域的人生歷程與「哥倫布精神」理念相呼應，正好為孩子面對未來快速變化提供一種學習典範。

▲台中AI超人飛到東勢新成國小，「優客李林」李驥化身AI 導師助陣。（圖／台中市數發局提供）

▲台中AI超人飛到東勢新成國小，「優客李林」李驥化身AI 導師助陣。（圖／台中市數發局提供）

談到參與營隊的原因，李驥表示，兒童教育是他近十年持續投入的重要領域。期間他也取得心理諮詢師資格，並在近五年於台中帶領自學團體，希望將心理學概念融入教育實踐。此次受邀前往東勢，將AI科技與情緒教育結合，與他長期關注的教育方向相當契合，也讓他有機會走進地方，陪伴更多孩子學習與成長。

李驥也指出，台中在AI發展方面具備良好基礎，隨著網路與數位科技普及，能有效縮短城鄉教育資源差距。透過AI導入課程設計，不僅能提升學習互動性，也讓學生更自然接觸資訊科技、程式設計與語言等多元知識。他同時肯定台中市政府在全台率先成立數位發展局，透過跨局處整合推動AI應用，使教育與公共服務能系統性導入AI技術。

數位發展局表示，「AI超人」教育計畫自去年起持續推動，從環山部落平等國小、到百位學童齊聚東海大學參與的擴大營隊，再到今年巡迴第七站東勢新成國小，相關課程逐步在各校扎根。未來也將持續結合地方資源，邀請不同領域師資共同參與，為偏鄉學童打造更多元的學習機會，讓AI教育在台中各地持續發展。

▲台中AI超人飛到東勢新成國小，「優客李林」李驥化身AI 導師助陣。（圖／台中市數發局提供）

