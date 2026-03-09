　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍擬修少事法提高假釋門檻　民進黨團：不違背法理下歡迎在立院討論

▲▼民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／民進黨團提供）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照／民進黨團提供）

記者詹詠淇／台北報導

2023年新北國中生割頸案判決結果，引發社會討論，國民黨立委擬提案修法，提高假釋門檻並要求假釋審查必須參酌被害人與家屬意見。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）表示，如果為了提升整個社會防衛的韌性，跟在不違背法理之下，民進黨團歡迎在立法院討論。

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞，郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）各被判12年及11年徒刑，且依《少事法》，郭男服刑三分之一即可聲請假釋，可能最快4年就出獄，讓楊姓死者父親痛訴「《少事法》是惡法」、「法官是加害者幫兇」，並指2名加害者犯後態度惡劣，一點賠償誠意都沒有。

國民黨立委洪孟楷今（9日）與國民黨立法院黨團開記者會，宣布將修法讓故意殺人、重傷致死等重大案件，判刑十年以上者不得假釋，其他重大暴力犯罪的假釋門檻則從三分之一提高到二分之一；此外，假釋不能只看服刑時間，被害人與家屬的聲音，必須成為制度正式考量的一部分，並以書面說明理由。

對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今受訪時表示，假釋本身是程序上的安排，「我們的《刑法》也變來變去」，以前是三分之一，再來又變成二分之一，假釋的門檻社會上可以討論。《少年事件處理法》就是專門針對少年犯罪這部分的安排，有其特殊考量。

莊瑞雄指出，當初在修假釋時，《刑法》部分門檻提高了，少年事件沒有去動，因為它比較特殊，加強對少年保護，希望出社會後能有重新自信的機會，「否則同樣都是犯法，照國民黨這樣的一個邏輯就不用去分成年跟少年了」。

不過，莊瑞雄認為，如果為了提升整個社會安全防衛的韌性，跟在不違背法理之下，在立法院討論，「民進黨也表達歡迎」。

民進黨立委、台中市長參選人何欣純也說，任何法案都可以討論，「我們也傾聽民意」，希望在立法院有一個好的、理性的討論過程，任何法案都會予以尊重。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」
5姊弟開心出遊！遊園車墜谷1死7傷　么弟當場「腳斷掉」
快訊／大研生醫董座辭世　享年47歲
改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰
快訊／《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德邀林志潔出任國安會諮委　確定不投入年底新竹市長選戰

藍擬修少事法提高假釋門檻　民進黨團：不違背法理下歡迎在立院討論

棒球喻軍購　范雲批藍版大刪70%如同「讓球員不穿護具擋160公里火球」

卓榮泰自費赴日看WBC！維安隨行人員機票全包　政府未出錢

借鏡割頸案！藍黨團將修少事法　犯重傷致死且判刑10年者不得假釋

謝典霖點名柯文哲、黃國昌選彰化縣長　民眾黨：先尋求議員合作

最後一個公務行程　李四川主持都委會感性稱：北市府永遠是娘家

卓榮泰赴日看WBC外交突圍　馬克宏、梅克爾都曾出訪為國家隊加油

國民黨擬11日徵召李四川　鄭麗文合體侯友宜示警：新北非穩贏

聯合國婦女大會將召開　紐約街頭、小黃滿是台灣「蘭花女力」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

賴清德邀林志潔出任國安會諮委　確定不投入年底新竹市長選戰

藍擬修少事法提高假釋門檻　民進黨團：不違背法理下歡迎在立院討論

棒球喻軍購　范雲批藍版大刪70%如同「讓球員不穿護具擋160公里火球」

卓榮泰自費赴日看WBC！維安隨行人員機票全包　政府未出錢

借鏡割頸案！藍黨團將修少事法　犯重傷致死且判刑10年者不得假釋

謝典霖點名柯文哲、黃國昌選彰化縣長　民眾黨：先尋求議員合作

最後一個公務行程　李四川主持都委會感性稱：北市府永遠是娘家

卓榮泰赴日看WBC外交突圍　馬克宏、梅克爾都曾出訪為國家隊加油

國民黨擬11日徵召李四川　鄭麗文合體侯友宜示警：新北非穩贏

聯合國婦女大會將召開　紐約街頭、小黃滿是台灣「蘭花女力」

再度敲響婦女節警鐘　性別平等連年退步的臺灣怎麼辦？

H級雙球全看光！　木南美美被要求「做1動作」羞爆了

美國請求支援！澤倫斯基同意派無人機團隊　協防美軍約旦基地

克宮警告「世界末日將至」！　普丁發言人：國際法已崩潰

漢堡王推「8大優惠」雞塊下殺6元　肯德基肉霸堡買1送1

中職開幕戰連兩天送冠軍戒指！樂天桃猿邀大家台北大巨蛋「做伙」爭冠

馬筱梅生子狂哭「還沒準備好」　產後13天露面：我真的害怕

挑嘴貓HUHU失控開吃！SHEBA®希寶®罐罐一敲就暴衝

陽明2月營收月減9.58%、年減15.32%　因中東局勢市場短期波動性高

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

【闖陣頭鬧事】高雄驚傳警察遭圍毆！廟會影片瘋傳真相曝

政治熱門新聞

卓榮泰自費赴日看WBC！維安隨行人員機票全包　政府未出錢

王鴻薇出手！發函政院、華航說明卓榮泰包機費用　須今下班前回覆

「蹭棒球37年了」洪孟楷回擊側翼　爆台韓大戰：胡瓜坐在我後面

中華隊勝韓　韓國瑜：好多人要我改名

卓榮泰自費包機赴日觀賽被藍白罵翻　王義川嗆：你們「媽寶」有去啊

「別以為人民很好騙」　藍黨團：卓榮泰立即出示包機自費證據

1500萬匯鄭朝方講不清　竹縣鄭家遭爆吞2.6億購地款

蔡英文：感謝賽後撿走垃圾的台灣人　蔡阿嘎穿對球衣＆佛光山加持

媒體人攤國際包機市場計算　卓榮泰自費來回日本看WBC至少351萬

卓榮泰搭專機赴東京看WBC惹議　藍黨團：是否比照連戰向立院報告

卓榮泰赴日應援WBC中國氣噗噗　民進黨團：國民黨比北京還早生氣

媒體人稱包機赴日看WBC至少351萬　卓榮泰存款921萬付得起！

幕後／京華城案宣判關鍵20天　民眾黨訂反攻時間表

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

棒球喻軍購　綠委：藍版如同讓球員不穿護具擋160公里火球

棒球喻軍購　綠委：藍版如同讓球員不穿護具擋160公里火球

國民黨版「3800億+N」軍購條例草案6日付委審查，民進黨團書記長、立委范雲今（9日）以棒球形容，藍營版大刪70%，等於是叫球員不戴手套、不穿護具，缺乏指揮，就上場擋160公里的火球；刪除台灣之盾核⼼元素 ，就像球隊沒有總教練，也沒有情蒐。國民黨版條例形同談判桌上自廢武功，全面封殺台灣建構防禦體系的機會，如果藍白立委真的有把台灣人的安全放在心上，就請在委員會專業審查時，支持行政院版強軍條例。

借鏡割頸案！藍黨團將修少事法　犯重傷致死且判刑10年者不得假釋

借鏡割頸案！藍黨團將修少事法　犯重傷致死且判刑10年者不得假釋

卓榮泰赴日看WBC外交突圍　馬克宏、梅克爾都曾出訪為國家隊加油

卓榮泰赴日看WBC外交突圍　馬克宏、梅克爾都曾出訪為國家隊加油

國民黨11日徵召李四川　鄭麗文示警：新北非穩贏

國民黨11日徵召李四川　鄭麗文示警：新北非穩贏

李四川最後一天上班　蔣萬安回憶革命情感

李四川最後一天上班　蔣萬安回憶革命情感

關鍵字：

少事法割頸案國民黨洪孟楷假釋莊瑞雄何欣純民進黨

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

剩8℃！　最冷時間曝

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面