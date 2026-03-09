藍擬修少事法提高假釋門檻　民進黨團：不違背法理下歡迎在立院討論

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照／民進黨團提供）

記者詹詠淇／台北報導

2023年新北國中生割頸案判決結果，引發社會討論，國民黨立委擬提案修法，提高假釋門檻並要求假釋審查必須參酌被害人與家屬意見。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）表示，如果為了提升整個社會防衛的韌性，跟在不違背法理之下，民進黨團歡迎在立法院討論。

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞，郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）各被判12年及11年徒刑，且依《少事法》，郭男服刑三分之一即可聲請假釋，可能最快4年就出獄，讓楊姓死者父親痛訴「《少事法》是惡法」、「法官是加害者幫兇」，並指2名加害者犯後態度惡劣，一點賠償誠意都沒有。

國民黨立委洪孟楷今（9日）與國民黨立法院黨團開記者會，宣布將修法讓故意殺人、重傷致死等重大案件，判刑十年以上者不得假釋，其他重大暴力犯罪的假釋門檻則從三分之一提高到二分之一；此外，假釋不能只看服刑時間，被害人與家屬的聲音，必須成為制度正式考量的一部分，並以書面說明理由。

對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今受訪時表示，假釋本身是程序上的安排，「我們的《刑法》也變來變去」，以前是三分之一，再來又變成二分之一，假釋的門檻社會上可以討論。《少年事件處理法》就是專門針對少年犯罪這部分的安排，有其特殊考量。

莊瑞雄指出，當初在修假釋時，《刑法》部分門檻提高了，少年事件沒有去動，因為它比較特殊，加強對少年保護，希望出社會後能有重新自信的機會，「否則同樣都是犯法，照國民黨這樣的一個邏輯就不用去分成年跟少年了」。

不過，莊瑞雄認為，如果為了提升整個社會安全防衛的韌性，跟在不違背法理之下，在立法院討論，「民進黨也表達歡迎」。

民進黨立委、台中市長參選人何欣純也說，任何法案都可以討論，「我們也傾聽民意」，希望在立法院有一個好的、理性的討論過程，任何法案都會予以尊重。