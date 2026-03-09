川習會大交易或有第四公報？　台學者：北京要明確反獨　川普要偉大採購

▲「川習會」是否在四月初順利登場？外界都關注是否涉及台灣主權交易。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

兩會期間美中外交博弈成為焦點，針對可能於4月初登場的「川習會」，外界高度關注是否會涉及台灣主權的「大交易」或簽署「第四公報」。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今（9）日受訪直言，如此短的籌備期內，雙方針對台灣主權定位進行交易「完全不切實際」，北京深知美國不可能支持中國統一，而川普需要一場「偉大的成果」來自我吹噓，預期雙方將聚焦於大規模採購清單與市場開放，美中峰會的核心在於維持高層溝通「管控分歧」，北京的戰略目標是要求美方在台灣問題上做到「言行一致」，而非在主權定位上達成新協議。

大陸兩會結束後，緊接著就是外界關注「川習會」是否在四月初順利登場，台灣與國際輿論高度關注美中會針對台灣主權進行「大交易」，甚至簽署「第四公報」？對此，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今9日受訪時直言，這種觀點「完全不切實際」。

張五岳首先釐清美中外交協商的本質。他指出，「川習會」的成果從來不是在對話當下取得，而是雙方高層早已對話完畢、確定成果後，再透過正式會晤進行發布。

目前北京正值兩會期間，而美國內有關稅、外有伊朗問題，雙方實際準備時間並不充裕。張五岳分析，「美中之間的矛盾還是非常大，雙方各有需求，美中之間必須要維持領導人對話、各個層次對話，才能夠管控分歧，避免誤判。」

張五岳指出，「川習會」必須要有成果讓川普自我吹噓，川普一定會吹噓這次「偉大的成果」，這份成果將體現在具體的經濟利益上，包括大陸對美農產品、工業產品的大規模採購，大陸市場進一步開放，以及緩解彼此「卡脖子」的技術制裁等問題。

▲淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳 。（圖／記者任以芳攝）

如果「川習會」取得一定的成果，張五岳預估，「習近平下一步就是安排訪美。」這將是自2015年以來首次正式步入白宮的重大外交突破，再來是11月APEC或12月G20期間「美中元首」繼續對話互動。

張五岳也指出，「美中關係重點是維持高層溝通管道來管控分歧，分歧當中怎麼可能在台灣方面有『第四公報』，我看不出來，這麼短的時間，我也看不出美中涉及台灣主權定位進行交易，完全不切實際。」

對於外界憂慮台灣主權可能成為交易籌碼，張五岳斷言「通通都不會」。他列舉四大理由，第一，川普將中國視為頭號對手，美國國會與智庫難以接受犧牲台灣；第二，川普好大喜功，習近平難有足夠籌碼換取美方重大讓步；第三，習近平未必信任川普的誠信；第四，台灣被「大交易」出去，內部朝野怎麼可能接受。

張五岳指出，真正要關注不是涉及到台灣主權定位的犧牲，「而是中方跟美國畫出『明確』底線，避免誤判，希望美國在言語、行動要一至。」

張五岳進一步強調，北京非常清楚美國政府不會支持「中國統一」，其外交重心會放在要求美方明確底線。北京的主觀意圖是推動美方從現行的「不支持台獨」轉向「反對台獨」，更重要的是要求美方在對台軍售、高層互訪及過境等具體行動上「言行一致」，不要對台獨發出錯誤訊號。

針對台灣不會被出賣但留意「第四公報」，張五岳比喻，「這又不是作文比賽或集圖卡」，北京不會如此天真。北京認為，若美方連現有的三個公報都未能完全落實，追求第四個公報毫無意義。

總結北京對台政策的主觀期望，張五岳認為中方當然希望美方從「不支持台獨」轉向更強烈的「反對台獨」，並要求美方在行動上展現。但他強調，北京很清楚美國任何人都不會支持中國統一。因此，美中協議的重點將落在要求美方「言行一致」，而非空中樓閣般的「第四公報」。雙方在「卡脖子」技術問題上的待辦清單與貿易平衡，才是這場元首外交的真實主線。