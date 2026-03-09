　
地方 地方焦點

台南火車站前廣場交維新動線上路　U型雙向通行首個上班日順暢

▲台南火車站前廣場改造第二階段交維上路，原圓環改為U型雙向行車動線。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南火車站前廣場改造第二階段交維上路，原圓環改為U型雙向行車動線。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府推動「台南火車站前廣場改造工程」，第二階段交通維持措施（交維）將原本的圓環車流改為U型雙向行車動線，並搭配4個號誌路口管制。工程自3月6日深夜起利用週末夜間時段趕工施工，至9日清晨完成道路重鋪與標線劃設，9日迎來調整後的第一個上班日，整體交通運作順暢。

▲台南火車站前廣場改造第二階段交維上路，原圓環改為U型雙向行車動線。（記者林東良翻攝，下同）

為確保新動線運作順利，市府於週末期間部署大量義交人力協助交通指揮，並透過智慧交通中心即時監控周邊道路車流狀況，必要時微調號誌時制。9日上午上班尖峰時段，台南市副市長葉澤山與姜淋煌率交通局、警察局第一分局、交通警察大隊及中西區、北區區公所等單位前往現場觀察人車通行狀況，整體交通運作穩定順暢。

▲台南火車站前廣場改造第二階段交維上路，原圓環改為U型雙向行車動線。（記者林東良翻攝，下同）

台南市交通局長王銘德表示，本階段交維配合自來水主幹線埋設工程同步進行，也為未來站前廣場整體動線預先調整。施工期間特別採夜間加班方式，以降低白天交通衝擊，同時全面重鋪U型道路並劃設標線，維持施工區域道路品質。

▲台南火車站前廣場改造第二階段交維上路，原圓環改為U型雙向行車動線。（記者林東良翻攝，下同）

王銘德指出，週末期間共出動108人次義交協助交通引導，讓民眾逐步熟悉新的行車動線。9日為新動線實施後的第一個上班日，上午尖峰時段車流運作平穩，顯示多數用路人已逐漸適應新的交通配置。

▲台南火車站前廣場改造第二階段交維上路，原圓環改為U型雙向行車動線。（記者林東良翻攝，下同）

交通局表示，目前智慧交通中心仍持續監控車流狀況，並視實際交通情形適時微調號誌。此外，原台南火車站正門前接送區在本階段仍維持使用，並於北門派出所前方路段增設臨停接送區，以分散接送車流，民眾可多加利用。

▲台南火車站前廣場改造第二階段交維上路，原圓環改為U型雙向行車動線。（記者林東良翻攝，下同）

在公共運輸部分，公車停靠區已調整至中山路與成功路兩側，現場安排服務人員協助引導候車秩序。9日清晨學生及通勤族搭乘公車人潮湧現，但整體候車與上車秩序良好。副市長也指示相關單位持續加強候車環境與站牌指示，並請現場服務人員主動了解民眾搭車需求，適時調整服務措施。

▲台南火車站前廣場改造第二階段交維上路，原圓環改為U型雙向行車動線。（記者林東良翻攝，下同）

交通局強調，台南火車站為城市重要交通節點，未來站前廣場改造完成後，將提升公共運輸轉乘效率，同時改善整體景觀與公共空間品質，打造更友善便利的城市門戶。

▲台南火車站前廣場改造第二階段交維上路，原圓環改為U型雙向行車動線。（記者林東良翻攝，下同）

市府也提醒近期行經台南火車站周邊道路的用路人，務必依照現場交通標誌、標線與號誌行駛，並配合交通指揮人員引導，以確保行車安全並維持整體交通順暢。

台南火車站前廣場改造進入第2階段3／6深夜封路改新動線

台南火車站前廣場改造進入第2階段3／6深夜封路改新動線

台南市政府交通局辦理「台南火車站前轉乘、人行環境及公共運輸改善工程」，第二階段交通維持將調整行車動線，並於3月6日深夜11時起至翌日清晨5時臨時封閉道路施工，3月7日上午5時起切換為新動線通行，交通局提醒，用路人務必提前留意相關管制措施，避開壅塞路段；另有32條公車路線調整停靠位置，改設於成功路及中山路兩側臨時站。

DAKA園區再添新動線　鸚鵡螺圖書館正式亮相

DAKA園區再添新動線　鸚鵡螺圖書館正式亮相

台南火車站前計程車糾紛！南警：有口角無動手將加強巡邏維持秩序

台南火車站前計程車糾紛！南警：有口角無動手將加強巡邏維持秩序

台南火車站計程車司機邊開車邊滑手機

台南火車站計程車司機邊開車邊滑手機

林口三井Outlet二館　新北：開幕交維引大數據監控

林口三井Outlet二館　新北：開幕交維引大數據監控

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

