政治 政治焦點 國會直播 專題報導

棒球喻軍購　范雲批藍版大刪70%如同「讓球員不穿護具擋160公里火球」

▲▼民進黨團書記長、立委范雲。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

▲民進黨團書記長、立委范雲。（圖／立委范雲國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨版「3800億+N」軍購條例草案6日付委審查，民進黨團書記長、立委范雲今（9日）以棒球形容，藍營版大刪70%，等於是叫球員不戴手套、不穿護具，缺乏指揮，就上場擋160公里的火球；刪除台灣之盾核⼼元素 ，就像球隊沒有總教練，也沒有情蒐。國民黨版條例形同談判桌上自廢武功，全面封殺台灣建構防禦體系的機會，如果藍白立委真的有把台灣人的安全放在心上，就請在委員會專業審查時，支持行政院版強軍條例。

民進黨團書記長、立委范雲今（9日）表示，Team Taiwan昨天拚命守住每一分，再傳捷報。「一樣是團體戰，我們國家安全的Team Taiwan呢？」如果把國防比喻成棒球，藍營的版本「3800億+N」軍購條例，大刪70%，等於是叫球員不戴手套、不穿護具，缺乏指揮，就上場擋160公里的火球。

范雲指出，刪除台灣之盾核⼼元素 ，就像球隊沒有總教練，也沒有情蒐。防空系統需要整合戰鬥指揮、 AI輔助決策系統，就像棒球需要總教練，甚至教練團下戰術，也需要數據情蒐協助。

范雲說，國防部長顧立雄在總質詢時告訴她，藍營版草案「沒有含任何台灣之盾的元素」，這等同讓球員在沒有戰術指揮、沒有情蒐後勤，還缺乏護具的情況下盲目守備、孤立無援。

范雲接續指出，預算設30％天花板，後勤補給斷線，如同經典賽需要強大後勤，藍營卻將預算上限鎖死3800億。所謂「+N」需另提條例，根據顧立雄原話，所謂「+N」根本不存在，「有講跟沒講一樣」。

范雲也列出藍營版軍購條例第八條條文，除本條例第五條所列項目之外，如仍有其他對美軍事採購之必要，主管機關「得」再行提出「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」，但以符合國軍台海作戰需求、美國對台軍售程序及美國提出軍售發價書者為限。

「兩年後限時即失效，防禦韌性歸零」，范雲認為，藍營版更奇特的是，第九條還規定預算期限只到2028年底。屆時若因任何緣故買不到，特別預算就整筆失效。顧立雄說，這不只讓政府與美方交涉更困難，實質上更「全面擋住本次國防特別預算」，而行政院版、民眾黨版都是到2033年12月31日止。

▲▼民進黨團書記長、立委范雲。（圖／立委范雲國會辦公室提供）

「面對中共每年8.8兆威脅，我們急需台灣之盾！」范雲強調，近期中東衝突，伊朗4天就發射超過2000架無人機、500枚飛彈。然而，以色列因為有「鐵穹」這多層次防空系統，擋下了超過九成的攻擊。

范雲指出，相比之下，中國2026一年的國防預算8.8兆台幣，遠高於伊朗兩年的2.9兆。「我們面臨更大的威脅」，也需要比「鐵穹」（Iron Dome）更強大的多層次防空體系。

范雲強調，台灣需要的不是被刪七成的國防特別預算，而是規劃兩年，包含打造台灣之盾（Taiwan Dome）、高科技加速擊殺鏈以及非紅供應鏈的行政院版八年期完整計畫。

范雲形容，「棒球場上，我們不分顏色為Team Taiwan加油；國防線上，我們更需要不分顏色共同守護台灣的Team Taiwan！」國民黨版條例形同談判桌上自廢武功，全面封殺台灣建構防禦體系的機會，如果藍白立委真的有把台灣人的安全放在心上，就請在委員會專業審查時，支持行政院版強軍條例。

