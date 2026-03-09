　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

總部位於美國德州的旅遊科技公司「先啟資訊」（Sabre Corporation）。（圖／翻攝自Facebook／Sabre Corporation）
總部位於美國德州的旅遊科技公司「先啟資訊」（Sabre Corporation）。（圖／翻攝自Facebook／Sabre Corporation）

圖文／CTWANT

1家總部位於美國的旅遊公司於2月18日，即農曆新年的第2天以及齋戒月（Ramadan，又稱「賴買丹月」）開始之際，在新加坡宣布裁員，1名員工形容這是「相當不敏感的舉措」。

據新加坡數位媒體《Mothership》的報導，總部位於美國德州的旅遊科技公司「先啟資訊」（Sabre Corporation）亞太區1位化名為「T」的員工，於2月23日接受了該媒體的採訪。據悉，先啟資訊專為航空公司、飯店、企業客戶和旅行社提供預訂、分銷和管理系統所需的軟體。

T表示，公司2月18日通知員工，新加坡辦公室90%的員工將被裁員，受影響的人員應在2天後的2月20日前收到通知。他認為，「在節日（農曆新年和齋戒月）期間宣布這樣的消息，非常不敏感。」

針對《Mothership》的置評請求，新加坡人力部（Ministry of Manpower，MOM）發言人表示，已知曉此次裁員行動，並事先通知了「新加坡勞商工友聯合會」（Singapore Manual & Mercantile Workers’ Union，SMMWU），「在裁員不可避免的情況下，我們鼓勵公司謹慎行事，包括考慮宣布的時機與影響，並盡可能避免在節日期間發布。」

雖然T所屬的10%員工未受首輪裁員影響，但公司表示，剩餘尚未遭裁撤的人力，將在2026年期間陸續砍掉，「我們對2026年剩下的工作感到非常擔憂。」T還猜測，先啟資訊執行長（CEO）透過員工入口網站的影片訊息宣布裁員，可能是「為了防止資訊外洩」。

他補充，新加坡辦公室有超過100名員工，在該國東部社區「巴耶利峇」（Paya Lebar）的1棟14層辦公大樓的5樓上班，總面積約730坪。目前經Google Maps的查詢，先啟資訊亞太區辦公室已被標記為永久關閉。

另據T引述消息來源稱，全球受裁員影響的員工約為1,000至1,300人。原因是2025年的損益表（Profit and Loss, P&L），即公司的年度財務報告「未達預期」。他提到，上一輪裁員發生在2023年，新加坡員工當時也受到影響。

剩餘10%的員工尚未得到具體的裁員時間表，T認為這「就像是1顆定時炸彈」。過去，受影響員工每服務一年僅能獲得0.5個月的遣散費，低於市場普遍的1個月標準。」

對此，新加坡人力部發言人則表示，受影響員工的遣散費「符合三方諮詢意見書（Tripartite Advisory on Managing Excess Manpower and Responsible Retrenchment）規範」。

《Mothership》也與先啟資訊亞太區聯繫，公司對此回應稱「2026和2027年的展望，反映了通膨補償計畫」，並包括「運用AI提升內部生產力」。先啟資訊補充，他們將「計畫在未來幾年保持支出相對平穩」，並評估如何最佳配置資源，「雖然我們不針對個別人事問題發表評論，但任何決策都以強化未來業務，以及為合作夥伴持續創造價值為指導。」

延伸閱讀
中華隊贏了！13年前淚喊「好想贏韓國」　徐展元激動：換韓國要說想贏台灣
WBC台韓戰延長賽張奕拆彈！球迷驚嘆「勝投怪盜」：這是玄學
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」
5姊弟開心出遊！遊園車墜谷1死7傷　么弟當場「腳斷掉」
快訊／大研生醫董座辭世　享年47歲
改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰
快訊／《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國請求支援！澤倫斯基同意派無人機團隊　協防美軍約旦基地

克宮警告「世界末日將至」！　普丁發言人：國際法已崩潰

改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰

華郵：中東戰火經濟苦果「歐亞超越美國」　5國最受衝擊

美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

火速攜手控制油價！G7財長傳今晚緊急開會　討論釋出4億桶石油

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

美國請求支援！澤倫斯基同意派無人機團隊　協防美軍約旦基地

克宮警告「世界末日將至」！　普丁發言人：國際法已崩潰

改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰

華郵：中東戰火經濟苦果「歐亞超越美國」　5國最受衝擊

美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

火速攜手控制油價！G7財長傳今晚緊急開會　討論釋出4億桶石油

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

再度敲響婦女節警鐘　性別平等連年退步的臺灣怎麼辦？

H級雙球全看光！　木南美美被要求「做1動作」羞爆了

美國請求支援！澤倫斯基同意派無人機團隊　協防美軍約旦基地

克宮警告「世界末日將至」！　普丁發言人：國際法已崩潰

漢堡王推「8大優惠」雞塊下殺6元　肯德基肉霸堡買1送1

中職開幕戰連兩天送冠軍戒指！樂天桃猿邀大家台北大巨蛋「做伙」爭冠

馬筱梅生子狂哭「還沒準備好」　產後13天露面：我真的害怕

挑嘴貓HUHU失控開吃！SHEBA®希寶®罐罐一敲就暴衝

陽明2月營收月減9.58%、年減15.32%　因中東局勢市場短期波動性高

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

國際熱門新聞

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

台球迷東蛋留滿地垃圾？　日媒：AI造假

卓榮泰赴東京看WBC　中方氣炸致電日使抗議

28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

正妹下身赤裸亡　親戚酒醉性慾高漲硬上奪命

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

德黑蘭成末日煉獄「有毒濃煙籠罩」　宛如災難片

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

伊朗戰爭何時停　川普：會在適當時機做決定

主人急逃杜拜　大量寵物被遺棄送去安樂死

更多熱門

相關新聞

摩根士丹利傳全球裁員2500人　涵蓋3大主要業務部門

摩根士丹利傳全球裁員2500人　涵蓋3大主要業務部門

投資銀行巨頭摩根士丹利（Morgan Stanley、簡稱大摩）一位知情人士告訴《路透社》，該公司在全球裁減了2500名、佔約3%員工，此次裁員涉及該銀行的三大主要部門投資銀行和交易部、財富管理部以及投資管理部，但不會包含財務顧問。

金融科技公司Block宣布裁4000人

金融科技公司Block宣布裁4000人

穆斯林齋戒月　南投縣府籲雇主勿強迫移工進食

穆斯林齋戒月　南投縣府籲雇主勿強迫移工進食

馬士基裁員、韓新遠洋辦優退　貨櫃船公司出現預防性措施

馬士基裁員、韓新遠洋辦優退　貨櫃船公司出現預防性措施

砸錢蓋AI支出狂噴50%　亞馬遜股價重摔9%

砸錢蓋AI支出狂噴50%　亞馬遜股價重摔9%

關鍵字：

齋戒月Ramadan賴買丹月裁員

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

剩8℃！　最冷時間曝

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面