美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

1家總部位於美國的旅遊公司於2月18日，即農曆新年的第2天以及齋戒月（Ramadan，又稱「賴買丹月」）開始之際，在新加坡宣布裁員，1名員工形容這是「相當不敏感的舉措」。

據新加坡數位媒體《Mothership》的報導，總部位於美國德州的旅遊科技公司「先啟資訊」（Sabre Corporation）亞太區1位化名為「T」的員工，於2月23日接受了該媒體的採訪。據悉，先啟資訊專為航空公司、飯店、企業客戶和旅行社提供預訂、分銷和管理系統所需的軟體。

T表示，公司2月18日通知員工，新加坡辦公室90%的員工將被裁員，受影響的人員應在2天後的2月20日前收到通知。他認為，「在節日（農曆新年和齋戒月）期間宣布這樣的消息，非常不敏感。」

針對《Mothership》的置評請求，新加坡人力部（Ministry of Manpower，MOM）發言人表示，已知曉此次裁員行動，並事先通知了「新加坡勞商工友聯合會」（Singapore Manual & Mercantile Workers’ Union，SMMWU），「在裁員不可避免的情況下，我們鼓勵公司謹慎行事，包括考慮宣布的時機與影響，並盡可能避免在節日期間發布。」

雖然T所屬的10%員工未受首輪裁員影響，但公司表示，剩餘尚未遭裁撤的人力，將在2026年期間陸續砍掉，「我們對2026年剩下的工作感到非常擔憂。」T還猜測，先啟資訊執行長（CEO）透過員工入口網站的影片訊息宣布裁員，可能是「為了防止資訊外洩」。

他補充，新加坡辦公室有超過100名員工，在該國東部社區「巴耶利峇」（Paya Lebar）的1棟14層辦公大樓的5樓上班，總面積約730坪。目前經Google Maps的查詢，先啟資訊亞太區辦公室已被標記為永久關閉。

另據T引述消息來源稱，全球受裁員影響的員工約為1,000至1,300人。原因是2025年的損益表（Profit and Loss, P&L），即公司的年度財務報告「未達預期」。他提到，上一輪裁員發生在2023年，新加坡員工當時也受到影響。

剩餘10%的員工尚未得到具體的裁員時間表，T認為這「就像是1顆定時炸彈」。過去，受影響員工每服務一年僅能獲得0.5個月的遣散費，低於市場普遍的1個月標準。」

對此，新加坡人力部發言人則表示，受影響員工的遣散費「符合三方諮詢意見書（Tripartite Advisory on Managing Excess Manpower and Responsible Retrenchment）規範」。

《Mothership》也與先啟資訊亞太區聯繫，公司對此回應稱「2026和2027年的展望，反映了通膨補償計畫」，並包括「運用AI提升內部生產力」。先啟資訊補充，他們將「計畫在未來幾年保持支出相對平穩」，並評估如何最佳配置資源，「雖然我們不針對個別人事問題發表評論，但任何決策都以強化未來業務，以及為合作夥伴持續創造價值為指導。」

