生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小心善意變成「情緒勞務」　職場最需要的斷捨離是畫清界線

▲▼情緒勞務,心理,職場。（圖／取自pexels）

▲情緒勞動要求工作者根據職位需求，調整自我感受，並適當表現情緒，因此「情緒勞務」被視為職場最大的隱形成本。（圖／取自pexels）

記者楊智雯／綜合報導

現代職場講求團隊合作與高情商，不少人習慣在同事之間扮演「和事佬」角色，幫忙安撫情緒、調解衝突，甚至默默承擔不屬於自己的工作，然而心理學研究指出，長期過度照顧他人的情緒需求，反而可能成為職場壓力與倦怠的來源，台北市政府衛生局更指出這類「情緒勞務」是職場最大的隱形成本，「情緒勞務」指得是當員工長期處於情緒壓抑與情緒管理的狀態，容易導致職場倦怠，甚至影響工作效率與心理健康。

「情緒勞務」一詞最早由美國社會學家Arlie Hochschild於1983年的著作《The Managed Heart》中提出，指的是員工在工作情境中，為了符合組織期待而調整或壓抑自身情緒，展現出被期待的情緒表現，例如在服務業需要保持微笑，在辦公室中則可能表現為不斷安撫同事、承接抱怨、或習慣性替他人收拾問題，研究指出，長期進行情緒勞務會消耗心理資源，甚至可能造成情緒耗竭，這也是職場倦怠的重要成因之一。

不少職場人士容易陷入「好人陷阱」，認為拒絕他人會影響人際關係或團隊氣氛，因此不斷增加自己的工作負擔，事實上，心理學家認為，建立健康的心理界線反而是專業能力的一部分，當個人能清楚區分責任與情緒界線，不僅能保護自身心理能量，也能提高工作專注度與產出效率。

職場中的「斷捨離」，並不只是整理辦公桌，而是學會從情緒與人際關係中做減法，以下3點都做到了，才能遠離有毒職場：

1.情緒抽離：學會分辨「他人的情緒」與「自己的責任」，避免為他人的情緒反應負責。

2.能量管理：辨識職場中不斷消耗他人情緒資源的「能量吸血鬼」，減少無效社交與過度投入。

3.明確溝通： 使用堅定而不失禮貌的語言拒絕過度要求，例如說明工作優先順序或拒絕不合理的要求，保護個人工作產出。

在高度競爭的工作環境中，真正的專業並非無限付出，而是懂得管理自己的情緒與時間，讓善意不再變成負擔，清楚的界線反而能讓人維持更長久且健康的職場表現。

03/07 全台詐欺最新數據

397 1 0545 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台灣、澳洲淘汰！韓國7比2獲勝前進邁阿密　
快訊／韓國得分！9局上7比2領先
快訊／澳洲狀元郎8局打下1分　澳洲2比6落後但握晉級優勢
司機大喊「糟了」下秒墜10米深谷！杉林溪遊園車奪命
陳晨威「賽後急尋辣妻」　啾啾比愛心放閃

小心善意變成「情緒勞務」　職場最需要的斷捨離是畫清界線

小心善意變成「情緒勞務」　職場最需要的斷捨離是畫清界線

一週過去了，你仍然對另一半感到不可理喻，因為他竟然背著你偷偷看完了實境秀《叛徒》（Traitors）的最新一集。他明明知道你有多愛這部劇，且你們平時總是一起收看，這種「背叛」讓你耿耿於懷。國外網站《Bustle》文章中提到，雖然這種情緒看似理所當然，但TikTok上的創作者們卻有不同的建議：你有兩天的時間可以處理它。

情緒勞務心理職場

