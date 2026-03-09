逢甲女大生校內癲癇發作休克　119線上指導AED電擊救回

▲逢甲女大生校內突倒地！癲癇發作休克，119線上指導AED電擊，將女學生救回。（圖／台中市消防局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中逢甲大學日前發生一起驚險的校園救命事件！一名女大學生在校園內突然癲癇發作，隨即失去呼吸心跳，情況一度萬分火急。所幸119調度員冷靜透過電話實施「線上指導心肺復甦術（DA-CPR）」，引導現場師生及校護即時施作CPR並操作AED電擊，成功在救護車抵達前，將女學生從鬼門關前拉了回來。

台中市消防局在3月2日下午2點50分許接獲報案，指稱逢甲大學有學生疑似癲癇發作倒地，且已失去呼吸。119指揮中心獲報後，立即派出黎明及博館高級救護隊共2台救護車趕往現場，同時依據患者狀況啟動DA-CPR程序。

在救護車趕往途中，派遣員在電話中引導現場同學進行胸外按壓，並同步指引人員取得校園內的自動體外心臟電擊去顫器（AED），逐一提醒操作細節與安全事項。在救護人員抵達前，現場人員已正確完成一次去顫電擊。

消防局指出，當救護人員抵達現場時，該名女學生已恢復呼吸心跳，救護員也將女學生送醫，到院後生命徵象穩定，後續由醫院接手處置。

消防局長孫福佑強調，突發性心臟驟停後的4至6分鐘是「黃金急救時間」，每一分鐘都攸關存活，若未即時施行CPR，存活率每分鐘將下降7%至10%，且腦部缺氧可能造成不可逆損傷。消防局呼籲，民眾撥打119時切勿驚慌掛斷電話，應聽從派遣員指令，讓急救從報案那一刻就開始。