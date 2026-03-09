　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

逢甲女大生校內癲癇發作休克　119線上指導AED電擊救回

▲逢甲女大生校內突倒地！癲癇發作沒呼吸心跳　119線上指導AED電擊救回。（圖／台中市消防局提供）

▲逢甲女大生校內突倒地！癲癇發作休克，119線上指導AED電擊，將女學生救回。（圖／台中市消防局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中逢甲大學日前發生一起驚險的校園救命事件！一名女大學生在校園內突然癲癇發作，隨即失去呼吸心跳，情況一度萬分火急。所幸119調度員冷靜透過電話實施「線上指導心肺復甦術（DA-CPR）」，引導現場師生及校護即時施作CPR並操作AED電擊，成功在救護車抵達前，將女學生從鬼門關前拉了回來。

台中市消防局在3月2日下午2點50分許接獲報案，指稱逢甲大學有學生疑似癲癇發作倒地，且已失去呼吸。119指揮中心獲報後，立即派出黎明及博館高級救護隊共2台救護車趕往現場，同時依據患者狀況啟動DA-CPR程序。

在救護車趕往途中，派遣員在電話中引導現場同學進行胸外按壓，並同步指引人員取得校園內的自動體外心臟電擊去顫器（AED），逐一提醒操作細節與安全事項。在救護人員抵達前，現場人員已正確完成一次去顫電擊。

消防局指出，當救護人員抵達現場時，該名女學生已恢復呼吸心跳，救護員也將女學生送醫，到院後生命徵象穩定，後續由醫院接手處置。

消防局長孫福佑強調，突發性心臟驟停後的4至6分鐘是「黃金急救時間」，每一分鐘都攸關存活，若未即時施行CPR，存活率每分鐘將下降7%至10%，且腦部缺氧可能造成不可逆損傷。消防局呼籲，民眾撥打119時切勿驚慌掛斷電話，應聽從派遣員指令，讓急救從報案那一刻就開始。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」
5姊弟開心出遊！遊園車墜谷1死7傷　么弟當場「腳斷掉」
快訊／大研生醫董座辭世　享年47歲
改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰
快訊／《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　還想飛台灣！金門航警攔下

中石化連6年入選標普永續年鑑　ESG表現居全球前段班

台中AI超人飛到東勢新成國小　「優客李林」李驥化身AI 導師助陣

基隆8旬老婦隧道口徘徊...找不到回家的路　警暖心護送返家

台南火車站前廣場交維新動線上路　U型雙向通行首個上班日順暢

逢甲女大生校內癲癇發作休克　119線上指導AED電擊救回

花蓮市2里長愛心點燈！捐6萬3千認養63盞路燈　照亮市民回家路

太保市攜手嘉義大學　質譜快檢車助農友保障農產品食品安全

屏東5萬志工專屬福利　船票折扣+醫護免掛號費+民宿優惠

強化大型賣場防災力　南消六大隊辦自衛消防編組驗證

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

男小三通夾帶2隻波斯貓闖關　還想飛台灣！金門航警攔下

中石化連6年入選標普永續年鑑　ESG表現居全球前段班

台中AI超人飛到東勢新成國小　「優客李林」李驥化身AI 導師助陣

基隆8旬老婦隧道口徘徊...找不到回家的路　警暖心護送返家

台南火車站前廣場交維新動線上路　U型雙向通行首個上班日順暢

逢甲女大生校內癲癇發作休克　119線上指導AED電擊救回

花蓮市2里長愛心點燈！捐6萬3千認養63盞路燈　照亮市民回家路

太保市攜手嘉義大學　質譜快檢車助農友保障農產品食品安全

屏東5萬志工專屬福利　船票折扣+醫護免掛號費+民宿優惠

強化大型賣場防災力　南消六大隊辦自衛消防編組驗證

克宮警告「世界末日將至」！　普丁發言人：國際法已崩潰

漢堡王推「8大優惠」雞塊下殺6元　肯德基肉霸堡買1送1

中職開幕戰連兩天送冠軍戒指！樂天桃猿邀大家台北大巨蛋「做伙」爭冠

馬筱梅生子狂哭「還沒準備好」　產後13天露面：我真的害怕

挑嘴貓HUHU失控開吃！SHEBA®希寶®罐罐一敲就暴衝

陽明2月營收月減9.58%、年減15.32%　因中東局勢市場短期波動性高

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

文策院合作韓國龍頭製作　打造「台灣感性」青春愛情電影

陸黃金品牌漲價！50g金手環一夜「貴了22萬元」　網哀嚎：天塌了

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」　解剖慘狀曝

【心碎好聲音】大叔KTV深情唱張信哲名曲！　網讚：沒跑過兩個老婆唱不出這感覺

地方熱門新聞

氣走南韓！450個紅豆餅3/10發送

桃園燈會落幕　12天吸167萬人次參與

魯冰花季結合天穿日　符合SDGs精神的民俗祭典

台灣燈會最強開箱　法國「飛天白馬秀」登場

韓籍啦啦隊Mingo朴旻曙逛台南蘭展直呼「菜奇鴨」超可愛想帶回家

桃園勞動局推動性別平權　女性參政工會成趨勢

通緝犯騎車遇警想逃酒測0.47毫克南警當場逮捕送辦

台中富商台南套房遭「寄生」男偽造租約換鎖偷住2、3年被逮

劍湖山40週年推歌廳秀　黃西田領軍藝人同台

台南火車站前廣場交維新動線上路U型雙向通行首個上班日順暢

強化大型賣場防災力南消六大隊辦自衛消防編組驗證

逢甲女大生癲癇發作休克　119線上指導AED救回

仁王護國息災祈福法會屏東登場

基隆8旬老婦隧道口徘徊　警暖心護送返家

更多熱門

相關新聞

急救成功率突破4成　台中打造城市級生命防線

急救成功率突破4成　台中打造城市級生命防線

台中市政府消防局今（26）日舉辦「博館高級救護隊成軍典禮」，象徵原有專責救護隊正式邁入高階救護編制，從人員訓練、醫療指導到重症轉運機制全面升級，並同步啟動與中國醫藥大學附設醫院合作的葉克膜綠色通道，讓到院前急救與院內醫療銜接更即時，為城市急重症救援寫下新里程碑。

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

拿畢業生會費買股票！逢甲畢委會長侵占474萬

托育男嬰1個月顱內出血失明　惡保母施虐脫產判囚7年

托育男嬰1個月顱內出血失明　惡保母施虐脫產判囚7年

AI打造學習革命　逢甲十年稱霸辦學績效

AI打造學習革命　逢甲十年稱霸辦學績效

搶救女患者「免脫胸罩」？韓新版CPR惹議

搶救女患者「免脫胸罩」？韓新版CPR惹議

關鍵字：

逢甲大學高級救護癲癇AED

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

剩8℃！　最冷時間曝

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面