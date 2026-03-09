　
    • 　
>
社會焦點

杉林溪賞櫻遊園車墜谷釀1死7傷　業者：醫療、理賠會全權負責

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

南投杉林溪森林遊樂區今（9）發生車禍意外，一輛遊園巴士墜入深約10公尺的山谷，釀成1死7輕重傷慘劇。對此，杉林溪自然教育中心館長江華章表示，保險跟理賠跟醫療部分一定負全責，會留意相關的護欄是不是要多設置。

▲▼ 杉林溪巴士墜谷1死7傷 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲杉林溪巴士墜谷1死7傷。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

消防指出，12時許接獲民眾報案，指稱杉林溪園區內一輛遊園車不慎翻落邊坡，獲報後立即前往救援，現場初步回報指出，已有3名傷者自行脫困，但疑似仍有民眾受困於車內。經搜救人員確認，事故車輛翻落約10公尺深邊坡，車內共計8人（司機1名、乘客7名），其中3名傷者自行脫困，其餘乘客仍待救援。

▲▼ 杉林溪巴士墜谷1死7傷 。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防人員經全力搶救，於13時08分順利將所有傷者救出。此次事故共造成1名乘客（男性、66歲，彰化縣）到院前心肺功能停止（OHCA），另有2名中度傷勢、4名輕傷；司機（男性、49歲、竹山鎮）則疑似手部骨折。 所有傷者由救護車分送醫院治療，其中1名OHCA患者送往竹山秀傳醫院、2名送往南投醫院、2名送往東華醫院、3名送往南基醫院，OHCA患者送醫後傷重不治。

▲▼ 杉林溪巴士墜谷1死7傷 。（圖／記者高堂堯翻攝）

江華章表示，保險跟理賠跟醫療部分一定負全責，能夠到什麼程度後續會盡力，園區有公共意外險，可能除了公共意外險以外，需要的醫療費用都會全權負責。

▲▼ 杉林溪巴士墜谷1死7傷 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲杉林溪自然教育中心館長江華章表示，保險跟理賠跟醫療部分一定負全責。（圖／記者高堂堯翻攝）

不清楚死者的身份跟來自哪裡，但是通常這一段時間剛好是櫻花季，通常來的遊客都是觀賞櫻花為主，車輛都有檢修保養，基本上可能會留意相關的護欄是不是要多設置，但是這個一定要請專家會勘，會做更安全更好的措施處理。

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」
5姊弟開心出遊！遊園車墜谷1死7傷　么弟當場「腳斷掉」
快訊／大研生醫董座辭世　享年47歲
改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰
快訊／《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

杉林溪車禍遊園巴士南投櫻花季

