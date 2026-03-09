　
地方焦點

基隆8旬老婦隧道口徘徊...找不到回家的路　警暖心護送返家

▲基隆87歲老婦隧道口徘徊，警暖心護送返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆8旬婦隧道口徘徊，警員暖心護送助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名87歲戴姓老婦人今（9日）在七堵區泰安隧道口附近疑似迷路，獨自在路邊徘徊，熱心民眾見狀擔心其安危，立即報警請求協助。員警趕赴現場關心，發現老婦人外出後一時忘記回家的路，警方隨即安撫情緒並協助確認住家位置，最後駕車將她平安護送返家，家屬見其安全返家，對警方熱心協助深表感謝。

基隆警第三分局百福派出所接獲民眾報案，指稱七堵區泰安隧道口有一名老婦人疑似迷路，獨自在路邊徘徊，擔心發生危險，於是報警請求協助。警方獲報後立即派員趕赴現場了解情況。

員警到場後發現一名87歲戴姓老婦人神情慌張地站在路旁，經百福派出所警員廖宏鈞上前關懷詢問，老婦人表示自己外出後一時忘記回家的路，不知該如何返家。員警先安撫老婦人情緒，耐心與其交談並確認住家位置，隨後駕車將她安全護送返家。

當戴姓老婦人平安返抵住處時，家屬見到她安然無恙，對警方的熱心協助深表感謝，頻頻向員警致謝，感謝警方及時伸出援手，避免意外發生。

基隆警第三分局呼籲，若家中長者記憶力較差，家屬可讓長者配戴老人手環或定位設備，以利走失時能即時協助尋回；平時也應多留意長者外出動向，避免迷途情形發生。警方表示，將持續秉持為民服務精神，守護市民安全。

基隆市七堵區泰安隧道迷途

