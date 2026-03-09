卓揆現身東京巨蛋　陸外交部：這個人偷偷摸摸搞謀獨挑釁令人不齒

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋。（圖／讀者提供）

記者魏有德／綜合報導

行政院長卓榮泰7日以私人行程名義赴日本東京巨蛋看經典賽，不僅在台灣掀起政治口水戰，也牽動敏感的中日外交神經。大陸外交部發言人郭嘉昆今（9）日在例行記者會上被問及此事，還刻意用「這個人」形容，一方面批評卓榮泰小動作「謀獨挑釁」，另一方面指日本在台灣問題上打「擦邊球」，「造成的一切後果必須由日方承擔。」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

面對記者提問時，郭嘉昆表示，「你提到的這個人（卓榮泰）心懷鬼胎，偷偷摸摸、鬼鬼祟祟跑到日本搞謀獨挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」

郭嘉昆強調，堅決反對日方妄圖在台灣問題上打擦邊球、搞突破，「日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。中方將堅定不移打擊台獨分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉台灣問題，堅決捍衛國家主權安全和領土完整。」

卓榮泰7日搭乘華航專機前往日本東京，觀賞台捷大戰，然而，此趟「私人行程」卻引起輿論熱議。據了解，1972年台日斷交後，便再無現任台灣閣揆進入日本領土，使得日媒紛紛以「罕見」形容報導。

此舉也使得已經相敬如「冰」的中日關係再次成為外界焦點。日媒透露，大陸外交部副部長孫衛東及駐日使館皆向日本提出抗議。對此，日本官房長官木原稔則在回應時強調，此次台灣相關人士訪日時並未與日本政府關係人士有過實際上的接觸，「台灣方面稱（此次訪日）是『私人行程』，因此（日本）政府不便多作評論。」