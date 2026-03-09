　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

卓揆現身東京巨蛋　陸外交部：這個人偷偷摸摸搞謀獨挑釁令人不齒

▲▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

▲行政院長卓榮泰現身東京巨蛋。（圖／讀者提供）

記者魏有德／綜合報導

行政院長卓榮泰7日以私人行程名義赴日本東京巨蛋看經典賽，不僅在台灣掀起政治口水戰，也牽動敏感的中日外交神經。大陸外交部發言人郭嘉昆今（9）日在例行記者會上被問及此事，還刻意用「這個人」形容，一方面批評卓榮泰小動作「謀獨挑釁」，另一方面指日本在台灣問題上打「擦邊球」，「造成的一切後果必須由日方承擔。」

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

面對記者提問時，郭嘉昆表示，「你提到的這個人（卓榮泰）心懷鬼胎，偷偷摸摸、鬼鬼祟祟跑到日本搞謀獨挑釁的小動作，這種見不得人的勾當和伎倆令人不齒。」

郭嘉昆強調，堅決反對日方妄圖在台灣問題上打擦邊球、搞突破，「日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。中方將堅定不移打擊台獨分裂勢力，堅決反對外部勢力干涉台灣問題，堅決捍衛國家主權安全和領土完整。」

卓榮泰7日搭乘華航專機前往日本東京，觀賞台捷大戰，然而，此趟「私人行程」卻引起輿論熱議。據了解，1972年台日斷交後，便再無現任台灣閣揆進入日本領土，使得日媒紛紛以「罕見」形容報導。

此舉也使得已經相敬如「冰」的中日關係再次成為外界焦點。日媒透露，大陸外交部副部長孫衛東及駐日使館皆向日本提出抗議。對此，日本官房長官木原稔則在回應時強調，此次台灣相關人士訪日時並未與日本政府關係人士有過實際上的接觸，「台灣方面稱（此次訪日）是『私人行程』，因此（日本）政府不便多作評論。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」
5姊弟開心出遊！遊園車墜谷1死7傷　么弟當場「腳斷掉」
快訊／大研生醫董座辭世　享年47歲
改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰
快訊／《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸黃金品牌漲價！50g金手環一夜「貴了22萬元」　網哀嚎：天塌了

卓榮泰赴日激怒大陸　國台辦批「雞鳴狗盜」、稱日本「放任竄訪」

北京壽司郎遭曝吃到「寄生蟲卵」　店員淡定表示：其他照樣賣

川習會大交易或有第四公報？　台學者：北京要明確反獨 川普要偉大採購

卓揆現身東京巨蛋　陸外交部：這個人偷偷摸摸搞謀獨挑釁令人不齒

2026兩會／陸最高法報告特別提「富察案」：煽動分裂國家依法定罪

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

建立加班費追溯5年機制　陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

提前觀察習近平二十一大佈局　張五岳：今秋「五中全會」接班明朗

4歲陸女血壓超標就醫竟發現「是男孩」　全球僅160多例案例

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

陸黃金品牌漲價！50g金手環一夜「貴了22萬元」　網哀嚎：天塌了

卓榮泰赴日激怒大陸　國台辦批「雞鳴狗盜」、稱日本「放任竄訪」

北京壽司郎遭曝吃到「寄生蟲卵」　店員淡定表示：其他照樣賣

川習會大交易或有第四公報？　台學者：北京要明確反獨 川普要偉大採購

卓揆現身東京巨蛋　陸外交部：這個人偷偷摸摸搞謀獨挑釁令人不齒

2026兩會／陸最高法報告特別提「富察案」：煽動分裂國家依法定罪

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

建立加班費追溯5年機制　陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

提前觀察習近平二十一大佈局　張五岳：今秋「五中全會」接班明朗

4歲陸女血壓超標就醫竟發現「是男孩」　全球僅160多例案例

克宮警告「世界末日將至」！　普丁發言人：國際法已崩潰

漢堡王推「8大優惠」雞塊下殺6元　肯德基肉霸堡買1送1

中職開幕戰連兩天送冠軍戒指！樂天桃猿邀大家台北大巨蛋「做伙」爭冠

馬筱梅生子狂哭「還沒準備好」　產後13天露面：我真的害怕

挑嘴貓HUHU失控開吃！SHEBA®希寶®罐罐一敲就暴衝

陽明2月營收月減9.58%、年減15.32%　因中東局勢市場短期波動性高

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

文策院合作韓國龍頭製作　打造「台灣感性」青春愛情電影

陸黃金品牌漲價！50g金手環一夜「貴了22萬元」　網哀嚎：天塌了

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」　解剖慘狀曝

【費仔再轟全壘打】台韓戰8局上半轟出逆轉2分砲！轉播應援團歡呼炸裂！ #WBC

大陸熱門新聞

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

單親媽「3千元起家」現年收千萬　她：不想孩子窮

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

卓揆現身東京巨蛋　陸外交部：這個人偷偷摸摸搞謀獨挑釁令人不齒

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代 高門檻仍受民眾追捧

陸70歲老人沉迷手機「近視2300度」

兩岸今年「審慎不悲觀」　張五岳：風險可控挑戰不小

卓榮泰赴日激怒大陸　國台辦批「雞鳴狗盜」、稱日本「放任竄訪」

東京審判80周年！日7名甲級戰犯絞刑　我法官梅汝璈爭公道

4歲陸女血壓超標「竟發現性別錯誤」

金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅：一再扭曲歷史文件

更多熱門

相關新聞

卓榮泰自費赴日看WBC！維安隨行人員機票全包　政府未出錢

卓榮泰自費赴日看WBC！維安隨行人員機票全包　政府未出錢

行政院長卓榮泰日前搭乘專機低調現身日本東京巨蛋，為征戰世界棒球經典賽（WBC）的中華隊加油，由於此行是1972年日本與我斷交後，首次行政院長入境日本，被視為外交上的重要突破；不過，這也引起國民黨的不滿，質疑是公器私用。對此，行政院發言人李慧芝9日表示，卓院長已經公開說明，此次行程為私人行程，且皆為自費，包括維安隨行人員的機票也是由院長支付，行政院及相關部會或事業單位都沒有支出任何費用。

金倒永對台灣開轟大甩棒想帶動韓國氣勢

金倒永對台灣開轟大甩棒想帶動韓國氣勢

金慧成撲壘受傷了！

金慧成撲壘受傷了！

台灣WBC擊敗韓國！　韓籍啦啦隊女神發聲曝真實想法　

台灣WBC擊敗韓國！　韓籍啦啦隊女神發聲曝真實想法　

台灣7艘船困在波斯灣　全球約3200艘船與2萬名船員受波及

台灣7艘船困在波斯灣　全球約3200艘船與2萬名船員受波及

關鍵字：

卓榮泰東京巨蛋中日關係台灣外交抗議中國WBC經典賽

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

剩8℃！　最冷時間曝

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面