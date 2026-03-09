　
地方 地方焦點

花蓮市2里長愛心點燈！捐6萬3千認養63盞路燈　照亮市民回家路

▲▼花蓮市國光里長魏陽進與主工里長姜梅蘭分別認養市區25盞及38盞路燈。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市國光里長魏陽進（右）與主工里長姜梅蘭（下圖右二）分別認養市區25盞及38盞路燈。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市國光里長魏陽進與主工里長姜梅蘭響應花蓮市公所推動的「路燈認養」計畫，分別捐贈新臺幣2萬5千元及3萬8千元，認養市區25盞及38盞路燈。花蓮市長魏嘉彥9日親自頒發感謝狀，感謝兩位里長以實際行動支持市政建設，為花蓮夜間道路增添光亮，也守護市民安全返家的路途。

魏陽進里長表示，希望透過參與路燈認養，增加街道照明，改善夜間行車與行人通行環境，讓居民夜間出行更加安心，也期盼未來能有更多民眾一同投入，攜手為花蓮打造更安全、溫暖的城市環境。

▲▼花蓮市國光里長魏陽進與主工里長姜梅蘭分別認養市區25盞及38盞路燈。（圖／花蓮市公所提供，下同）

姜梅蘭里長則表示，道路照明與居民夜間安全息息相關，因此希望透過認養路燈，改善街道照明環境，讓行人與用路人都能更加安心，也期盼能拋磚引玉，鼓勵更多人共同關心公共環境。

▲▼花蓮市國光里長魏陽進與主工里長姜梅蘭分別認養市區25盞及38盞路燈。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長頒贈感謝狀。

魏嘉彥指出，花蓮市目前設置路燈約8,900盞，每年電費及維護管理費用超過4,000萬元，對市政財政形成不小負擔。此次兩位里長熱心響應路燈認養，不僅展現地方團結與守望相助的精神，也有助提升城市整體照明品質，讓市民夜間行走或行車更加安全便利，市公所對此深表感謝。

▲▼花蓮市國光里長魏陽進與主工里長姜梅蘭分別認養市區25盞及38盞路燈。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市公所表示，路燈認養活動推動以來，獲得社會各界熱情支持，在民眾口耳相傳下，參與人數逐年增加，甚至有外縣市民眾也加入行列，共同為花蓮的夜間安全盡一份心力。每盞路燈認養費用為新台幣1,000元，一年一期，民眾可依意願選擇認養路段，相關捐贈收據也可作為所得稅扣除額使用。

花蓮市公所也誠摯邀請更多民眾共同參與路燈認養，若有意願可撥打03-8322141轉分機171洽詢陳小姐，或親至市公所財政課辦理，一同為花蓮點亮更多溫暖的燈火。

