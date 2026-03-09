　
社會 社會焦點 保障人權

彰化兩巨獸「狹路相逢」卡死路口！後方車輛看傻　驚險畫面曝光

▲彰化2大貨櫃車轉彎卡路口。（圖／民眾提供）

▲彰化2大貨櫃車轉彎卡路口。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔心鄉今（9）日發生一起驚險車禍，兩輛大型貨櫃車在路口轉彎時因為靠得太近，巨大的車身直接把整個路口卡死，後方車輛全被堵住，畫面被路過民眾拍下來po上網，引發熱議，警方表示，紅色貨櫃車必須要先駛出外側車道再右轉已明顯觸法，將調閱監視器追查。

這起事故發生在上午9點多，地點在埔心鄉柳橋東路與員埔路口。從民眾拍下的影片可以看到，一開始是一輛綠色車頭拖著紅色貨櫃的聯結車正在路口準備左轉，沒想到旁邊突然冒出一輛藍白相間的貨櫃車，緊貼著它的右側一起轉彎。由於兩輛車體積都超大，轉彎時又沒有保持安全距離，兩輛大車當場卡在路中央動彈不得。

後方一輛白色休旅車和黑色轎車的駕駛看到這一幕整個傻眼，只好趕緊繞道或停下來等待。後來藍白貨櫃車先慢慢調整車身脫困，紅色貨櫃車隨後也完成左轉離開，整個路口的車流才逐漸恢復正常。整個過程看起來超驚險，幸好沒有造成人員受傷，但也讓目睹的民眾捏了一把冷汗。

▲彰化2大貨櫃車轉彎卡路口。（圖／民眾提供）

警方初步調查表示，這輛紅色貨櫃車疑似在右轉時沒有先駛入外側車道就直接轉彎，已經明顯違規。目前溪湖分局已調閱路口監視器要追查，將依《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第4款規定，開罰600元以上1800元以下罰鍰。

警方也特別呼籲，大型車輛轉彎時應依規定提前駛入外側車道並注意周邊車流及行人安全，以維護道路交通秩序與用路人安全。警方亦將持續加強交通稽查與宣導，而且必須提前駛入外側車道，真的不要為了搶快就跟其他車輛併行，萬一撞下去後果不堪設想。

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」
5姊弟開心出遊！遊園車墜谷1死7傷　么弟當場「腳斷掉」
快訊／大研生醫董座辭世　享年47歲
改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰
快訊／《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

