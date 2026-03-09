　
社會焦點

電纜絆倒騎士骨折包商判賠20萬　傷者「2個月不能工作」遭打臉

▲桃園市林姓男子前年12月24日晚間與蔡姓女友共度平安夜，2人飲用紅酒後，蔡女突然情緒激動欲跳樓，林男兩度攔阻卻拉不住，眼睜睜看蔡女從5樓摔落地面傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲包商換路燈散落電纜線絆倒自行車騎士，陪傷者就醫但辯稱傷者沒看路、也有過失。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名自行車騎士2023年路過1處路燈維修工地，遭路面散落的電纜線絆倒，導致左臂與手指骨折，怒告包商求償66萬餘元，包商抗辯已放置交通錐示警，電纜線寬度僅1.13mm、不致於造成摔車，台北地院認定包商有疏失，但因傷者住院4天就恢復上班，僅判包商須賠醫藥費與精神慰撫等共20萬餘元，可上訴。

判決指出，事發於2023年2月28日中午12點多，台北市府工務局公園路燈工程管理處的包商，在北市新生北路二段與民生東路口維修路燈，包商放置交通錐示意人車注意，但本件自行車騎士經過時，車輪壓到1截散落的電纜線，瞬間絆倒。

包商趕緊將騎士送醫，經診斷傷勢包括左手前臂骨折、左側遠端橈骨骨折合併位移、左手第一指近端掌骨骨折與右膝挫傷等。騎士主張包商僅放3個交通錐，位置太靠近人行道、欠缺應有警示效果，且施工物品佔用車道，害他受傷2個月不能工作、期間還得請看護，求償共66萬餘元，包含精神慰撫40萬元。

包商辯稱已盡相當注意義務，所需更換的電纜線接近筆直緊貼水溝蓋及路緣擺放，且電纜線寬度僅約1.13mm，就算自行車輪胎壓過電纜線，殊難想像會導致摔車，包商認為不排除與騎士自身身體狀態、車輛維護保養有關，且被騎士提告過失傷害罪嫌，檢方已不起訴確定。

法官審理認為，包商於事發時，拍照騎士左手傷勢存證，卻沒一併拍攝施工區域路面狀況，雖無從確認當下有無散落電纜線佔用路面情況，但包商舉動有違常理，且包商陪騎士就醫並支付醫藥費，還問傷者是否要報警，若非散落電纜線絆倒騎士，包商何需如此。

法官認定包商施工時，不慎將電纜線散落車道上、逸出設置交通錐的範圍，確有過失，但騎士緊急住院開刀、打石膏固定，同年3月3日出院，隔天（4日）就恢復上班，雖後續多次請病假回診，仍按月領薪，並無連續請假2個月無收入達8萬元情形，也未舉證曾聘任或委由親人看護花費7萬餘元。

法官計算騎士可求償的損失，包括醫療與醫藥用品費用10萬餘元、交通費360元，外加受傷造成身心痛苦的精神慰撫10萬元，判決包商與公司連帶賠償共20萬餘元，至於包商抗辯騎士光天化日沒注意車前狀況、也有過失責任，法官沒採納，仍可上訴。

03/07 全台詐欺最新數據

