金門機場旅客夾帶2波斯貓闖關　硬塞大腿私密處太臃腫露餡　

▲航警調查江男從廈門購買波絲貓藏匿自身大腿私密處打算走私回台，遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導



真是太誇張了！金門尚義機場9日發生一起旅客企圖用自身藏匿活體動物案件。航空警察局台北分局表示，當日金門分駐所員警執行旅客安檢及搜身勤務時，發現一名搭機乘客江男身形異常臃腫且神情緊張，遂上前攔查並實施進一步檢查。



警員在檢查過程中，在江男右小腿及襠部位置查獲綑綁藏匿的活體波斯貓共2隻，隨即將江男帶返分駐所調查。經初步了解，該兩隻波斯貓係江男於中國廈門購得，當日透過小三通航線自廈門入境金門，原計畫再自金門尚義機場搭機轉回台灣。





警方表示，江男詢問後涉違反《動物傳染病防治條例》，全案已移請福建金門地方檢察署偵辦；查獲的貓隻則通報農業部動植物防疫檢疫署高雄分署金門檢疫站，由相關單位依權責後續處置。



航空警察局台北分局提醒，未經檢疫私自攜帶或走私活體動物入境，可能對生態環境及公共衛生造成風險，也可能引入狂犬病、禽流感等重大動物傳染病。呼籲民眾切勿以身試法，如民眾發現疑似非法輸入活體動物情形，歡迎通報相關單位處理以維護台灣防疫安全。

