借鏡割頸案！藍黨團將修少事法　犯重傷致死且判刑10年者不得假釋

▲藍委牛煦庭（左起）、林沛祥、洪孟楷、黃健豪9日開記者會，宣布黨團將提案修《少事法》。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

2023年新北國中生割頸案判決結果，藍委洪孟楷承諾本會期將提修《少事法》，針對重大犯罪提高假釋門檻，也下修年齡，杜絕重罪輕罰。洪孟楷今（9日）與國民黨立法院黨團開記者會，宣布將修法讓故意殺人、重傷致死等重大案件，判刑十年以上者不得假釋，其他重大暴力犯罪的假釋門檻則從三分之一提高到二分之一；此外，假釋不能只看服刑時間，被害人與家屬的聲音，必須成為制度正式考量的一部分，並以書面說明理由。

新北市國中割頸命案最高法院駁回上訴，全案定讞，郭姓少年（乾哥）與林姓少女（乾妹）各被判12年及11年徒刑，且依《少事法》，郭男服刑三分之一即可聲請假釋，可能最快4年就出獄，讓楊姓死者父親痛訴「《少事法》是惡法」、「法官是加害者幫兇」，並指2名加害者犯後態度惡劣，一點賠償誠意都沒有。民團「孩想陪你長大聯盟」也表示，暫定3月14日在立法院外跟死者父親一起去要求修法。洪孟楷知情後透過臉書說，他承諾新會期一定提出《少事法》修法討論，要求政府也拿出版本，針對重大犯罪提高假釋門檻，年齡也應該下修，杜絕重罪輕罰，「3月14日，不見不散」。

洪孟楷9日在國民黨團記者室舉辦「找回台灣公平正義 重罪假釋分級管制」 記者會，書記長林沛祥、藍委牛煦庭、黃健豪出席。洪孟楷表示，這次修法方向聚焦重大暴力犯罪的責任強度與假釋制度改革，核心在於建立重大暴力案件的「假釋分級制度」，以更明確、可預期的方式區分一般案件與重大侵害生命、身體法益案件在刑罰執行與假釋審查上的門檻差異。

洪孟楷說，依修正方向，對於故意殺人既遂、重傷致死或其他因故意暴力行為致人死亡之罪，經判處十年以上有期徒刑確定者，明定不得假釋；至於前述類型以外之重大暴力犯罪，若致被害人重傷，假釋門檻提高至須逾執行期二分之一後始得申請；其他案件則維持逾執行期三分之一後得申請之原則，使制度在「矯治可能」與「風險控管」之間建立更具比例與層次的界線。

洪孟楷說，同時，修法也將明確要求假釋審查必須參酌被害人意見、再犯風險評估及矯治處遇成效，並記明理由。也就是說，重大暴力案件的假釋審查不再僅以服刑時間作為形式門檻，而要把被害人與家屬的聲音納入制度性判斷，並就再犯風險與在監矯治是否確實發生效果作出具體評價；審查機關亦應以書面說明理由，提升透明度與可受公評性，避免社會認為制度只剩抽象寬容，卻欠缺具體責任衡量。

最後洪孟楷提到，少年家事法庭近期也提出相關意見，其中提到「有鑑於個案犯罪情節嚴重與社會難以容忍的案件，造成被害者生命及身體法益重大侵犯，使家屬身心受到嚴重創傷，建請有關假釋規定，容有檢討必要。」因此他希望在本會期在《少事法》第27條、第81條修法，能在司法法制委員會審查時，也請朝野立委和行政部門提出相關法律意見，共同補上社會安全的漏洞。

林沛祥表示，國民黨團將著手修正《少事法》第27條、第81條，修法重點包括，一、重罪不得假釋：故意殺人、重傷致死等重大案件，判刑十年以上者，明定不得假釋；二、提高假釋門檻：其他重大暴力犯罪，假釋門檻從三分之一提高到二分之一；三、被害人意見納入審查：假釋不能只看服刑時間，被害人與家屬的聲音，必須成為制度正式考量的一部分，並以書面說明理由。

林沛祥說，國民黨團呼籲朝野立委共同支持修法，也請行政院和相關部門提出版本和法律意見，共同為社會的公平正義補破網。