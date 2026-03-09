　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國外社群掀起「睡前香氛」熱潮　專家曝：選對味道能睡得更好

▲▼香氛,香水,睡眠,被窩,儀式感,療癒。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲近期國外社群流行起「穿香水睡覺」，專家認為透過嗅覺與大腦的連結，能建立穩定的睡眠信號。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

如果你喜歡整天沉浸在個人專屬的香氣中，為什麼不讓這份療癒感延續到夢鄉呢？國外網站《Bustle》文章中提到，近期「香氛極大化（scentmaxxing）」席捲社群，大家紛紛透過香水疊擦或建立全天候香氛儀式，將嗅覺的力量發揮到極致；而在社群上，穿香水睡覺也正成為一種新流行。影音創作者@cammyreviews在一段熱門影片中，將「睡前香氛」形容為生命中最「極致精緻的享受」。雖然她坦言這舉動有點儀式感過頭，但她深信這絕對值得。

影音創作者@cammyreviews認為自己挑選的香水就像是完美的睡衣：「我希望它們是溫暖、舒適、輕盈且透氣的，能讓我真正感到愉悅。」這份對夜晚香氣的期待，也幫助她建立了規律的作息，她分享道：「晚上我的思緒容易焦慮不安，所以喜歡有一種能撫慰心靈的味道。」她偏好的香調包括美食調、開心果以及貼膚的偽體香。

另一位創作者@beatlegirll也是睡前香氛的愛好者。她在影片中提到：「我熱愛穿香水睡覺，這能提升整體的睡眠體驗。」她鍾愛的香氣包含黑茶、香草與香料等元素，這些味道能帶來溫暖與安定感。不過，睡前噴香水真的有幫助嗎？來聽聽睡眠專家的專業見解。

穿香水入睡的好處

▲▼香氛,香水,睡眠,被窩,儀式感,療癒。（圖／取自免費圖庫pexels）

根據健康教練兼作家艾琳．克里福德（ErinClifford）的說法，特定的氣味確實能改善睡眠品質。她告訴《Bustle》：「常見的舒緩香氣如薰衣草與洋甘菊能減輕壓力，進而降低心率、增加放鬆感。這些香氣會向大腦發出『該休息了』的信號，讓你的晚間作息更有效率。」

雖然薰衣草是經典選擇，但任何你習慣在晚上使用的香味，都能成為睡眠的制約誘因。艾琳表示：「你使用得越頻繁、越規律，就越能訓練大腦將該氣味與『睡覺時間』連結起來。」久而久之，或許只要聞到淡淡的香草味，你的眼皮就會開始沉重。她也推薦檀香作為另一種選擇：「檀香非常沉穩安定，適合在睡前冥想或呼吸練習時使用。」

打造香氛舒眠儀式

▲▼香氛,香水,睡眠,被窩,儀式感,療癒。（圖／取自免費圖庫pexels）

除了香水之外，你也可以擴展你的晚間睡眠儀式：噴灑身體噴霧、抹上香氛乳液或身體油，或是泡個香氛澡。艾琳建議可以將香氣塗抹在脈搏壓力點（如手腕或耳後），或是噴在枕頭上，讓自己被舒適的香氣包圍。

此外，睡前穿香水也能輕易地與現有的作息結合。亞利桑那睡眠中心（ValleySleepCenter）負責人勞莉．里德利（LauriLeadley）指出，若要追求睡眠效果最大化，應將室溫降至攝氏19度左右，並避免盯著螢幕、調暗室內燈光。

勞莉建議：「泡澡是睡前放鬆身心的好方法，我最喜歡用瀉鹽搭配薰衣草精油。」泡澡後抹上乳液或身體油，再噴上一點香水，你就能在香氣環繞中安穩入眠。很快地，你最愛的香氣將成為一個溫柔的信號，提醒你鑽進被窩，在溫暖寧靜的氛圍中沉沉入睡。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

《莎拉的真偽人生》遺書香水是它

《莎拉的真偽人生》遺書香水是它

由申惠善、李浚赫演的Netflix懸疑作品《莎拉的真偽人生》（레이디두아），是近期話題度相當高的作品。劇情透過一連串反轉不斷的詐騙案件，層層推進故事核心，讓觀眾一步步被帶入真假難辨的世界。

SEVENTEEN珉奎同款香水公開

SEVENTEEN珉奎同款香水公開

愛愛總被拒？正妹醫曝「性慾5開關」：幫扛一半她更想要

愛愛總被拒？正妹醫曝「性慾5開關」：幫扛一半她更想要

「更年期」症狀恐隨春季加劇　3招居家照護教妳找回好睡眠

「更年期」症狀恐隨春季加劇　3招居家照護教妳找回好睡眠

「5個方法」改善腦霧找回清醒感

「5個方法」改善腦霧找回清醒感

