2026首季「國片票房9.71億元」破紀錄　提前超越2025全年

▲2026年首季國片票房創新高，正式超越2025年全年成績。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

國片市場迎來開春大捷，文化部公布最新統計，2026年國片票房在上周四（3月5日）已追平2025年全年9.46億元紀錄，截至昨（8）日累積達9.71億元，提前改寫年度成績。自去年下半年至今，已有5部國片票房突破億元，市場熱度持續升溫，也讓今年首季就站上歷史新高點。

文化部長李遠指出，過去一年平均僅1至3部國片破億，如今不僅數量明顯增加，國片市佔率也攀升至58.14%，相較前一年同期大幅成長。他認為，這並非偶然，而是台灣電影人在多次挫折中逐漸找到觀眾輪廓，並勇於嘗試新題材與技術，成功吸引原本較少進戲院觀看國片的族群，讓市場結構出現轉變。

▲《陽光女子合唱團》刷新影史紀錄。（圖／壹壹喜喜電影股份有限公司）。

從黑幫題材《角頭－鬥陣欸》，到高鐵災難動作片《96分鐘》，以及刷新影史紀錄的《陽光女子合唱團》，近年作品類型明顯多元。李遠形容，創作者與觀眾就像同一支球隊的成員，「相信電影、相信台灣」，即使景氣有高低，只要持續說好故事，觀眾就會選擇支持台灣電影。

李遠也表示，文化部將持續透過政策與資源作為後盾，強化產製環境、結合文策院投資機制，引導民間資金投入，並推動「大航海計畫」、文化幣觀影優惠與戲院自主排片政策。同時，3、4月仍有多部國片陸續上映，文化部期盼年輕世代走進戲院，以實際行動延續這波票房高峰。

文化部表示，「文化幣看國片」推出多項優惠方案，包括全時段國片消費「2點送1點」、「結伴看國片」350點送100點、「青春早安場」加碼100點等活動，將持續至3月底，鼓勵年輕族群走進戲院支持國片。

▲3月將陸續推出由張孝全、林依晨主演、改編自林秀赫短篇小說集《深度安靜》的新片。（圖／華映娛樂股份有限公司、氧氣電影有限公司提供）

目前院線仍有《陽光女子合唱團》、賀歲片《功夫》與《雙囍》等作品持續上映，3月將陸續推出由張孝全、林依晨主演、改編自林秀赫短篇小說集《深度安靜》的新片，以及紀錄台灣建築與文化記憶的紀錄片《讓建築歌唱～徐亞英的交響人生》。

4月院線則將迎來多部題材多元的國片，包括喜劇《NO GOOD！毆吉桑》、驚悚片《死亡之握：鬼牽手》與《祭弒》、廖克發新作《人生海海》、重現秀場年代的《高雄有顆藍寶石》，以及改編自真實社會事件的犯罪驚悚片《死亡賭局》。文化部也邀請民眾與青少年朋友走入戲院，以實際行動支持台灣電影。