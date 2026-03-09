保三警犬連2天建功！2女私密處藏10顆海洛因球　下機秒被嗅出

▲人體包裹！2女私密處塞10顆海洛因球，警犬秒嗅出「下體味」建功。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

警政署保安警察第三總隊日前接獲情資，指有運毒集團以招募民眾出國旅遊為名，實則利用人體夾帶毒品闖關入境。警方與航警局等單位組成專案小組追查，在桃園機場接連查獲黃、姚2名女子涉嫌人體運毒，從其下體及肛門內起出10顆海洛因球，總重384公克。全案警詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，保三警總隊2025年8月底掌握情資，發現有跨境運毒集團非法招募民眾，以高度隱蔽的人體夾帶方式將毒品運送入境。專案人員透過大數據分析毒品資料庫，並比對大量出入境資料後，鎖定黃姓與姚姓兩名女子涉嫌重大，隨即報請桃園地檢署檢察官許蓓庭指揮偵辦，並會同桃園市政府警察局、航空警察局及海巡署偵防分署臺北查緝隊等單位成立專案小組深入追查。

專案小組歷經3個月偵查，掌握情資顯示，33歲黃姓女子將自柬埔寨搭機返臺，警方隨即前往桃園機場部署蒐證。黃女下機後神情自若、行走正常，初看並無異狀，一度讓專案人員懷疑研判有誤。不過當警方帶領緝毒犬靠近嗅聞時，警犬立即「坐下」示警，顯示聞到毒品氣味。黃女見狀神情緊張，自知難以隱瞞，當場坦承運毒，並在警方陪同下前往機場廁所，排出藏於私密處的6顆海洛因球，總重204公克。

隔日，專案小組再掌握43歲姚姓女子同樣自柬埔寨搭機返臺，警方帶領另一隻緝毒犬前往查緝。姚女下機時神情自然，與一般旅客無異，受檢時甚至對警犬感到新奇，未察覺自己已遭鎖定。不過在正式檢查過程中，姚女因緊張轉身，緝毒犬先撲向其身旁牆面嗅聞，隨後循氣味轉向姚女下體位置示警。姚女見無法脫身，坦承運毒，並在警方陪同下取出藏於私密處的4顆海洛因球，重達180公克。警犬連續兩日成功建功，順利破獲跨境運毒案。

警方調查發現，該運毒集團專門吸收生計困難或急於還債的民眾，以高額報酬誘使從事高風險人體運毒行為。本次查獲毒品量約可供3萬8千人次吸食，危害社會甚鉅。所幸在保三總隊科技偵查與緝毒警犬雙重防線下及時攔截，成功阻止毒品流入市面。

保三警總隊表示，未來將持續強化科技偵查能量及警犬訓練，並提醒民眾，運輸第一級毒品最重可處死刑或無期徒刑，切勿因犯罪集團利誘而鋌而走險。警方也將持續溯源追查幕後主嫌與販毒網絡，徹底瓦解跨境運毒集團。