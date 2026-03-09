　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

火速攜手控制油價！G7財長傳今晚緊急開會　討論釋出4億桶石油

▲▼油價,石油。（圖／VCG）

▲中東戰情升溫導致油價飆漲。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美軍與以色列攻擊伊朗，全球油價急速飆漲並衝擊金融市場。七大工業國集團（G7）傳出將緊急召開財長會議，討論是否由國際能源署（IEA）協調，聯合釋放各國戰略石油儲備，以穩定市場供應與壓抑油價。知情人士透露，已有包括美國在內等3個G7國家支持此構想。

根據英媒《金融時報》，G7財長預計將於美東時間9日上午8時30分（台灣時間9日晚間8時30分），與IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）透過電話進行會議，討論伊朗戰爭對能源市場與全球經濟帶來的衝擊。

據悉，IEA由32個成員國組成，各國依制度持有戰略石油儲備，以因應供應危機與油價劇烈波動。

知情人士指出，美國部分官員認為，若要有效穩定市場，釋放3億至4億桶石油較為合適。目前IEA成員國合計持有約12.4億桶公共石油庫存，另外還有約6億桶由產業持有的商業庫存，必要時亦可投入市場。這些儲備量足以覆蓋IEA國家接近1個月的總需求，或超過140天的淨進口量，其中美國與日本合計約占7億桶。

油價近期飆升已引發全球市場震盪。布蘭特原油價格9日亞洲盤中一度大漲24%至每桶116.71美元，之後因G7將討論釋放儲備的消息回落至約110.85美元，但仍較前一週大幅上漲。美國西德州原油（WTI）也一度飆升28%至116.45美元，隨後回落至約108美元。

能源價格飆升也讓全球主要原油進口國承受壓力，包括中國、印度、南韓、日本、德國、義大利與西班牙等國，都高度依賴進口能源，對價格衝擊特別敏感。分析指出，若油價長期維持高檔，恐引發新一波全球通膨並拖累經濟成長。

IEA的緊急石油儲備制度可追溯至1974年，當時西方國家因阿拉伯石油禁運陷入嚴重能源短缺，因而建立協調機制。自從成立以後，IEA成員國共進行過5次聯合釋放石油儲備，最近兩次是在2022年，以因應俄羅斯入侵烏克蘭後油價飆漲。

值得注意的是，川普政府先前仍認為無需動用戰略儲備來穩定市場，如今考慮釋放石油，被視為政策「大轉彎」。能源分析人士指出，油價在短短一週內出現史上級別的漲幅，已迫使政策制定者重新評估選項。

川普8日在自家社群平台Truth Social發文，對於油價上漲等影響不以為意，「短期油價上漲，與消除伊朗核威脅後將迅速下跌相比，只是為了美國與世界安全與和平付出的一點小代價」，並強調「只有愚蠢的人才會有不同看法」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」
5姊弟開心出遊！遊園車墜谷1死7傷　么弟當場「腳斷掉」
快訊／大研生醫董座辭世　享年47歲
改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰
快訊／《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實
不想控制比分！澳洲教頭：目標就是贏球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰

華郵：中東戰火經濟苦果「歐亞超越美國」　5國最受衝擊

美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

火速攜手控制油價！G7財長傳今晚緊急開會　討論釋出4億桶石油

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

伊朗轟美軍基地！美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰

華郵：中東戰火經濟苦果「歐亞超越美國」　5國最受衝擊

美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

火速攜手控制油價！G7財長傳今晚緊急開會　討論釋出4億桶石油

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

伊朗轟美軍基地！美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

中職開幕戰連兩天送冠軍戒指！樂天桃猿邀大家台北大巨蛋「做伙」爭冠

馬筱梅生子狂哭「還沒準備好」　產後13天露面：我真的害怕

挑嘴貓HUHU失控開吃！SHEBA®希寶®罐罐一敲就暴衝

陽明2月營收月減9.58%、年減15.32%　因中東局勢市場短期波動性高

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

文策院合作韓國龍頭製作　打造「台灣感性」青春愛情電影

陸黃金品牌漲價！50g金手環一夜「貴了22萬元」　網哀嚎：天塌了

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」　解剖慘狀曝

賴清德邀林志潔出任國安會諮委　確定不投入年底新竹市長選戰

索托再見2分砲兌現「讓我打」要求　多明尼加豪華打線兩戰狂轟24分

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

國際熱門新聞

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

台球迷東蛋留滿地垃圾？　日媒：AI造假

卓榮泰赴東京看WBC　中方氣炸致電日使抗議

28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

正妹下身赤裸亡　親戚酒醉性慾高漲硬上奪命

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

德黑蘭成末日煉獄「有毒濃煙籠罩」　宛如災難片

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

伊朗戰爭何時停　川普：會在適當時機做決定

主人急逃杜拜　大量寵物被遺棄送去安樂死

更多熱門

相關新聞

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

台股今（9）日盤中重挫，早盤跌點一度創下史上最大紀錄，連權值股台積電也同步下殺。投資人不免好奇，現在到底是「撿便宜」的好時機，還是仍有再跌空間。對此，分析師李永年指出，這波重挫並不僅只是台灣股市，日本與韓國股市跌幅甚至更深，主要原因是荷姆斯海峽封鎖引發油價暴漲，市場擔憂通膨升溫與能源供應中斷，導致全球金融市場同步震盪。

「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

「台灣省油國民車」點名　7字頭就能入手

李在明擬設「油價上限」防漲　應對中東危機

李在明擬設「油價上限」防漲　應對中東危機

川普訪中難有突破　傳中國不滿倉促安排

川普訪中難有突破　傳中國不滿倉促安排

愈跌愈買！009816盤中爆61萬張成交量　超車0050

愈跌愈買！009816盤中爆61萬張成交量　超車0050

關鍵字：

美伊開戰北美要聞中東央朗荷姆茲海峽油價石油G7

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

剩8℃！　最冷時間曝

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面