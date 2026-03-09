火速攜手控制油價！G7財長傳今晚緊急開會　討論釋出4億桶石油

▲中東戰情升溫導致油價飆漲。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美軍與以色列攻擊伊朗，全球油價急速飆漲並衝擊金融市場。七大工業國集團（G7）傳出將緊急召開財長會議，討論是否由國際能源署（IEA）協調，聯合釋放各國戰略石油儲備，以穩定市場供應與壓抑油價。知情人士透露，已有包括美國在內等3個G7國家支持此構想。

根據英媒《金融時報》，G7財長預計將於美東時間9日上午8時30分（台灣時間9日晚間8時30分），與IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）透過電話進行會議，討論伊朗戰爭對能源市場與全球經濟帶來的衝擊。

據悉，IEA由32個成員國組成，各國依制度持有戰略石油儲備，以因應供應危機與油價劇烈波動。

知情人士指出，美國部分官員認為，若要有效穩定市場，釋放3億至4億桶石油較為合適。目前IEA成員國合計持有約12.4億桶公共石油庫存，另外還有約6億桶由產業持有的商業庫存，必要時亦可投入市場。這些儲備量足以覆蓋IEA國家接近1個月的總需求，或超過140天的淨進口量，其中美國與日本合計約占7億桶。

油價近期飆升已引發全球市場震盪。布蘭特原油價格9日亞洲盤中一度大漲24%至每桶116.71美元，之後因G7將討論釋放儲備的消息回落至約110.85美元，但仍較前一週大幅上漲。美國西德州原油（WTI）也一度飆升28%至116.45美元，隨後回落至約108美元。

能源價格飆升也讓全球主要原油進口國承受壓力，包括中國、印度、南韓、日本、德國、義大利與西班牙等國，都高度依賴進口能源，對價格衝擊特別敏感。分析指出，若油價長期維持高檔，恐引發新一波全球通膨並拖累經濟成長。

IEA的緊急石油儲備制度可追溯至1974年，當時西方國家因阿拉伯石油禁運陷入嚴重能源短缺，因而建立協調機制。自從成立以後，IEA成員國共進行過5次聯合釋放石油儲備，最近兩次是在2022年，以因應俄羅斯入侵烏克蘭後油價飆漲。

值得注意的是，川普政府先前仍認為無需動用戰略儲備來穩定市場，如今考慮釋放石油，被視為政策「大轉彎」。能源分析人士指出，油價在短短一週內出現史上級別的漲幅，已迫使政策制定者重新評估選項。

川普8日在自家社群平台Truth Social發文，對於油價上漲等影響不以為意，「短期油價上漲，與消除伊朗核威脅後將迅速下跌相比，只是為了美國與世界安全與和平付出的一點小代價」，並強調「只有愚蠢的人才會有不同看法」。