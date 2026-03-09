遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗國營媒體報導新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的消息時提到，穆吉塔巴在當前中東戰火中被敵人擊傷。但關於穆吉塔巴的傷勢，伊朗媒體並未詳細說明。

以色列時報指出，穆吉塔巴的妻子及父親哈米尼都已在2月28日命喪空襲行動，且自從戰火爆發以來，穆吉塔巴就一直沒有公開露面。

伊朗籲民眾上街 宣誓效忠新任最高領袖

伊朗已宣布穆吉塔巴接替哈米尼擔任最高領袖，並呼籲全國各地民眾上街頭集會，向穆吉塔巴宣誓效忠。CNN引述伊朗媒體消息稱，伊朗伊斯蘭傳播協調委員會給出的集會時間點就在當地下午3時，首都德黑蘭集會地點位在市中心的恩格拉布革命廣場（Enqelab Square）。

伊朗革命衛隊已發布聲明稱完全服從新任最高領袖，對於穆吉塔巴的任命表示歡迎。這份聲明提到，穆吉塔巴是法學家也是思想家，在政治與社會議題上最具博學知識，對穆吉塔巴表達尊敬、效忠與服從，成員已準備好完全聽命並自我犧牲，以執行神聖指令。

穆吉塔巴未公開露面 遭爆只想活下去

只不過在伊朗公布穆吉塔巴當上新任最高領袖的消息後，川普只說「我們走著瞧」。卡內基國際和平基金會高級研究員薩德加波（Karim Sadjadpour）則稱，穆吉塔巴目前身上有傷，正在躲藏，如今他是接下不可能任務，「我問過一名認識他（穆吉塔巴）很久的人：『他到底要怎麼治理國家？』對方回答，他現在根本沒心思治理，一心只想著要如何活下去，『充其量……他只會是伊朗的一個過渡性人物』。」