改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰

▲ 韓媒指出，輸給台灣顯示亞洲棒球版圖浮現新局面。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳宛貞／編譯

中華隊在2026年世界棒球經典賽台灣隊寫下歷史新頁，8日首度在WBC以5比4擊敗南韓。韓媒指出，這場勝利不僅終結南韓在WBC對台灣的不敗紀錄，更象徵亞洲棒球版圖正在重新洗牌。由於南韓過去一心追趕日本，忽略其他國家的腳步聲，使得日韓兩強相爭局面出現漏洞，一瞬間就被反超，台灣就是最具代表性的例子。

陳傑憲激動落淚：不再畏懼南韓

南韓Sports World報導，台灣隊長陳傑憲賽後激動落淚表示，「我們不再畏懼南韓」，道出台灣棒球多年來的心聲。過去亞洲棒球長期由日韓主宰，其他國家只能扮演配角，但台灣經過多年耕耘，終於在最高殿堂證明實力。

南韓3投手接力仍無法壓制台灣打線

客觀看來，南韓戰力難以戰勝日本，因此為確保以組內第2晉級，南韓原先將預賽重心放在擊敗台灣，派出柳賢振、郭彬、戴恩．鄧寧等3名先發投手接力，柳賢振投3局失1分、郭彬投3又1/3局失1分、鄧寧投1又2/3局失1分，表現雖穩健卻未能壓制台灣打線；反觀台灣先發古林睿煬主投4局僅失1分，展現更強的壓制力。

30人名單23人有海外經歷 台灣全面進化

報導指出，台灣棒球近年突飛猛進，30人名單中多達23人擁有海外經歷，目前在美國打拚的選手就有10人。球隊不再只有過往的粗獷特質，不僅力量突出，還有紮實的基本功、嚴密的守備，且能夠精準執行戰術，展現全面進化的實力。

4萬席坐滿台灣球迷 驚人號召力震撼韓媒

值得注意的還有棒球在台灣的人氣，只要是中華隊出戰的比賽，東京巨蛋4萬席幾乎全被台灣球迷坐滿，周邊商圈也隨處可見台灣人，展現驚人號召力。

儘管南韓職棒去年也達成1200萬觀賽人次的紀錄，但在WBC可說是根本比不上台灣，「國民支持加成之下，台灣棒球會變得更強。」一名韓國業界人士也坦言，「輸給台灣真的能稱為『災難』嗎？我們必須承認是對手更加強大。」