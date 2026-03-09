　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華郵：中東戰火經濟苦果「歐亞超越美國」　5國最受衝擊

▲▼ 荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透

▲圖為荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與以色列對伊朗發動攻擊行動邁入第2周，全球經濟衝擊持續擴大，不僅荷莫茲海峽的油輪運輸量較戰前大幅下滑，連接亞歐的航空貨運也因中東多國關閉領空而陷入癱瘓。華盛頓郵報指出，義大利、比利時、中國、印度和韓國等經濟體受到的影響最為嚴重。

報導稱，伊朗戰爭造成的經濟損失遠超過石油和天然氣市場，且對歐洲與亞洲的打擊比美國更為嚴重。國際貨運物流公司Flexport執行長彼得森（Ryan Petersen）指出，從亞洲運往歐洲的空運成本上漲45%，是運往美國的兩倍以上。

國際貨幣基金前首席經濟學家歐伯斯菲爾德（Maurice Obstfeld）分析，「歐洲和亞洲高度依賴能源進口，光這點就讓它們更容易受到伊朗戰爭的負面衝擊。地理位置更鄰近衝突熱點，也讓歐亞更容易受到影響」。

現階段而言，義大利、比利時、中國、印度和韓國等最依賴荷莫茲海峽運輸油氣的經濟體正遭受最嚴重的衝擊。倫敦TS Lombard表示，伊朗襲擊導致卡達能源公司液化天然氣生產中斷，歐亞客戶可能被迫針對有限天然氣供應展開競價戰。

渣打銀行全球研究主管羅伯森（Eric Robertsen）直說，不要忽視這場衝突對亞洲的經濟影響，若持續下去，亞洲將遭受沉重打擊。

海運方面，海事追蹤服務機構MarineTraffic數據顯示，通過荷莫茲海峽的油輪量已較戰前下滑90%。根據Flexport，共有57艘載有運往中東客戶或駛往全球市場貨物的貨櫃船被困在荷莫茲海峽，另有數十艘船在波灣北部徘徊或被改道，海上交通壅塞的狀況正開始波及全球供應鏈。

丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）已宣布暫停接受幾乎所有進出阿拉伯聯合大公國、阿曼、伊拉克、科威特、卡達、巴林和沙烏地阿拉伯的新訂單。大型航運公司MSC則表示，運往波灣的貨櫃將改送至下一個安全港口，代表企業可能突然發現貨物被卸在遠離目的地的港口，每天累積意外的倉儲費用。

空運所受到的影響比海運更加嚴重，由於飛彈、無人機和戰機的密集轟炸，多國相繼關閉領空。DHL全球貨運執行長德博克（Oscar de Bok）警告，每停飛一周，業者至少需要一周半的時間才能消化積壓貨物量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」
5姊弟開心出遊！遊園車墜谷1死7傷　么弟當場「腳斷掉」
快訊／大研生醫董座辭世　享年47歲
改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰
快訊／《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實
不想控制比分！澳洲教頭：目標就是贏球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰

華郵：中東戰火經濟苦果「歐亞超越美國」　5國最受衝擊

美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

火速攜手控制油價！G7財長傳今晚緊急開會　討論釋出4億桶石油

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

伊朗轟美軍基地！美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

改寫亞洲棒球版圖！　韓媒認「台灣更強」：不再由日韓雙雄主宰

華郵：中東戰火經濟苦果「歐亞超越美國」　5國最受衝擊

美商新加坡裁員90%！　竟挑在「新春齋戒月」被罵爆

火速攜手控制油價！G7財長傳今晚緊急開會　討論釋出4億桶石油

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

伊朗轟美軍基地！美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

中職開幕戰連兩天送冠軍戒指！樂天桃猿邀大家台北大巨蛋「做伙」爭冠

馬筱梅生子狂哭「還沒準備好」　產後13天露面：我真的害怕

挑嘴貓HUHU失控開吃！SHEBA®希寶®罐罐一敲就暴衝

陽明2月營收月減9.58%、年減15.32%　因中東局勢市場短期波動性高

外資狠砍台積電3.78萬張殺最大　反手回補記憶體股華邦電逾2萬張

文策院合作韓國龍頭製作　打造「台灣感性」青春愛情電影

陸黃金品牌漲價！50g金手環一夜「貴了22萬元」　網哀嚎：天塌了

把萌兔當搖錢樹！新北知名餐廳驚傳「兔子集體死亡」　解剖慘狀曝

賴清德邀林志潔出任國安會諮委　確定不投入年底新竹市長選戰

索托再見2分砲兌現「讓我打」要求　多明尼加豪華打線兩戰狂轟24分

【嘴巴絕對開過光】老婆剛說「費仔全壘打就換新電視」 下秒真的炸裂了XD

國際熱門新聞

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

台球迷東蛋留滿地垃圾？　日媒：AI造假

卓榮泰赴東京看WBC　中方氣炸致電日使抗議

28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

正妹下身赤裸亡　親戚酒醉性慾高漲硬上奪命

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

德黑蘭成末日煉獄「有毒濃煙籠罩」　宛如災難片

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

伊朗戰爭何時停　川普：會在適當時機做決定

主人急逃杜拜　大量寵物被遺棄送去安樂死

更多熱門

相關新聞

伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

伊朗國營媒體報導新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的消息時提到，穆吉塔巴在當前中東戰火中被敵人擊傷。但關於穆吉塔巴的傷勢，伊朗媒體並未詳細說明。

李在明擬設「油價上限」防漲　應對中東危機

李在明擬設「油價上限」防漲　應對中東危機

波灣遭空襲　沙國警告伊朗：將成最大輸家

波灣遭空襲　沙國警告伊朗：將成最大輸家

主人急逃杜拜　大量寵物被遺棄送去安樂死

主人急逃杜拜　大量寵物被遺棄送去安樂死

美國可以戰勝伊朗　但可能更難嚇阻中國

美國可以戰勝伊朗　但可能更難嚇阻中國

關鍵字：

荷莫茲海峽伊朗

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

探8℃！　強冷空氣來了

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

溼答答！　4天雨最大

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

《超級紅人榜》女歌手驟逝！　好友悲痛證實

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

剩8℃！　最冷時間曝

台股大跌！ 分析師：超過這數字快跑！

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面