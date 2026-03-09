華郵：中東戰火經濟苦果「歐亞超越美國」　5國最受衝擊

▲圖為荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與以色列對伊朗發動攻擊行動邁入第2周，全球經濟衝擊持續擴大，不僅荷莫茲海峽的油輪運輸量較戰前大幅下滑，連接亞歐的航空貨運也因中東多國關閉領空而陷入癱瘓。華盛頓郵報指出，義大利、比利時、中國、印度和韓國等經濟體受到的影響最為嚴重。

報導稱，伊朗戰爭造成的經濟損失遠超過石油和天然氣市場，且對歐洲與亞洲的打擊比美國更為嚴重。國際貨運物流公司Flexport執行長彼得森（Ryan Petersen）指出，從亞洲運往歐洲的空運成本上漲45%，是運往美國的兩倍以上。

國際貨幣基金前首席經濟學家歐伯斯菲爾德（Maurice Obstfeld）分析，「歐洲和亞洲高度依賴能源進口，光這點就讓它們更容易受到伊朗戰爭的負面衝擊。地理位置更鄰近衝突熱點，也讓歐亞更容易受到影響」。

現階段而言，義大利、比利時、中國、印度和韓國等最依賴荷莫茲海峽運輸油氣的經濟體正遭受最嚴重的衝擊。倫敦TS Lombard表示，伊朗襲擊導致卡達能源公司液化天然氣生產中斷，歐亞客戶可能被迫針對有限天然氣供應展開競價戰。

渣打銀行全球研究主管羅伯森（Eric Robertsen）直說，不要忽視這場衝突對亞洲的經濟影響，若持續下去，亞洲將遭受沉重打擊。

海運方面，海事追蹤服務機構MarineTraffic數據顯示，通過荷莫茲海峽的油輪量已較戰前下滑90%。根據Flexport，共有57艘載有運往中東客戶或駛往全球市場貨物的貨櫃船被困在荷莫茲海峽，另有數十艘船在波灣北部徘徊或被改道，海上交通壅塞的狀況正開始波及全球供應鏈。

丹麥航運巨擘馬士基（Maersk）已宣布暫停接受幾乎所有進出阿拉伯聯合大公國、阿曼、伊拉克、科威特、卡達、巴林和沙烏地阿拉伯的新訂單。大型航運公司MSC則表示，運往波灣的貨櫃將改送至下一個安全港口，代表企業可能突然發現貨物被卸在遠離目的地的港口，每天累積意外的倉儲費用。

空運所受到的影響比海運更加嚴重，由於飛彈、無人機和戰機的密集轟炸，多國相繼關閉領空。DHL全球貨運執行長德博克（Oscar de Bok）警告，每停飛一周，業者至少需要一周半的時間才能消化積壓貨物量。