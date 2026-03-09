　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝典霖點名柯文哲、黃國昌選彰化縣長　民眾黨：先尋求議員合作

▲謝典霖點名柯文哲及黃國昌空降彰化選縣長。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

▲謝典霖點名柯文哲及黃國昌空降彰化選縣長。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

2026年地方選舉逐漸升溫，彰化縣藍白合作是否有可能？國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖近日接受媒體專訪時，再度拋出「藍白合」議題，甚至點名民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌都是相當適合空降參選彰化縣長的人選。對此，民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭也做出回應，感謝謝典霖積極促成合作，但他強調，現階段重點應該先放在議員選舉的合作，縣長選舉人選「可以再討論」。

溫宗諭表示，首先要感謝謝典霖議長在2024年大選期間，就一直很積極在推動藍白合作，「以彰化的選舉結構來看，只要藍白雙方願意合作，不管最後推出來的人是誰，其實都有很高的勝選機會。」他也認同謝典霖提到的，2026年的合作布局，對於2028年在野黨重新拿回中央執政權，確實是有關鍵意義的。

不過，溫宗諭也清楚點出目前合作的重點方向。他指出，謝議長在專訪中有提到，他去拜訪民眾黨中央，主要是為了爭取未來議長連任的合作空間。「因為民眾黨在彰化有推派議員參選，所以我們希望在議員選戰這個層級，先尋求藍白合作的可能性。」

至於謝典霖點名柯文哲、黃國昌都是適合的人選，溫宗諭也透露，其實地方基層確實曾經有這樣的聲音，希望中央級的政治人物能「御駕親征」，透過更高層級的整合跟號召，帶動整個非綠陣營的合作氣勢。他舉例，就像2014年台北市長選舉，當時民進黨初選後再跟柯文哲進行民調整合，形成「非藍大聯盟」，最後也成功當選，「這種合作模式確實有它的可行性跟潛力。」

▲謝典霖點名柯文哲及黃國昌空降彰化選縣長。（圖／民眾黨彰化縣黨部提供）

溫宗諭最後強調，未來縣長選舉到底要怎麼合作，關鍵還是在於人選跟整體的布局，「只要藍白願意攜手合作，彰化非綠陣營絕對有機會打出一場漂亮的選戰。」但他也再次重申，現階段還是先把議員選戰的合作談妥比較實際。

03/07 全台詐欺最新數據

