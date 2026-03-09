　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

2026兩會／陸最高法報告特別提「富察案」：煽動分裂國家依法定罪

▲▼富察（李延賀）。（圖／翻攝臉書）

▲富察（李延賀）。（圖／翻攝臉書）

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國人大今（9）日舉行第二次全體會議，在「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）進行報告時，都將「懲獨」列為過去一年的工作成果。其中，在最高法的書面報告中，特別提及八旗文化總編輯「富察」李延賀案件，指對煽動分裂國家、破壞國家統一的他「依法定罪判刑」。

大陸最高人民法院院長張軍在會上作工作報告時，將「嚴懲台獨頑固分子」列為去年工作成績，但是口頭上並未直接提及具體案例。

在提供給媒體的最高法書面報告中，於「堅決捍衛國家安全」部分，強調「深化反顛覆反分裂反恐怖反邪教鬥爭，推進反恐維穩法治化常態化。貫徹反分裂國家法，嚴懲台獨頑固分子。對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑。」

李延賀在2023年3月返回上海辦理註銷大陸戶籍時，被大陸國安單位拘捕，主要因為八旗文化出版許多違背中共史觀等的書籍。2025年3月，上海市第一中級人民法院一審宣判，李延賀犯煽動分裂國家罪，判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。

最高法還指出，去年審結涉港澳台案件3.1萬件，年增15.6％。邀請129名台胞調解員入駐涉台調解平台，妥善化解涉台胞台企權益保護糾紛。江蘇、浙江、福建等地選聘港澳台同胞和僑胞擔任人民陪審員、調解員參與相關司法活動。

▼大陸最高人民法院院長張軍。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸最高人民法院院長張軍。（圖／記者陳冠宇攝）

另外，大陸最高人民檢察院檢察長應勇也同場進行工作報告。據書面報告稱，「依法從嚴懲治危害國家安全犯罪，堅決打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。完善反恐怖反分裂檢察辦案協作機制，依法保障新疆、西藏等地持續穩定。」

應勇的報告續指，「貫徹《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，促進香港長期繁榮穩定。依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，維護國家主權、統一和領土完整。」

最高檢報告介紹，去年依法辦理涉港澳台和涉僑案件2180件。深化與港澳執法司法機構交流合作。支持福建、廣東等地檢察機關加強對台司法互助聯絡窗口建設。

▼大陸最高人民檢察院檢察長應勇。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸最高人民檢察院檢察長。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
費仔老婆太仙！「把CT加油服」穿成時尚單品　網讚爆：明星等級
台灣有7艘船困在波斯灣
S媽冒風雨赴金寶山看大S！具俊曄生病近況曝
金慧成盜壘受傷了！　打線變陣
夫妻出遊杉林溪天人永隔　運將認「擦山壁減速」
快訊／史詩級大逃殺！外資重砍台股1208億　刷新賣超紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2026兩會／陸最高法報告特別提「富察案」：煽動分裂國家依法定罪

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

建立加班費追溯5年機制　陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

提前觀察習近平二十一大佈局　張五岳：今秋「五中全會」接班明朗

4歲陸女血壓超標就醫竟發現「是男孩」　全球僅160多例案例

陸加大促融促統！　張五岳：兩岸今年「審慎不悲觀」風險可控挑戰大

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」　周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

買氣下滑50%！金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列　AI普及進入「人機分工」時代

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

2026兩會／陸最高法報告特別提「富察案」：煽動分裂國家依法定罪

陸《民族團結法》打擊台獨新工具？　沈有忠：促統法制化轉實際行動

建立加班費追溯5年機制　陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

提前觀察習近平二十一大佈局　張五岳：今秋「五中全會」接班明朗

4歲陸女血壓超標就醫竟發現「是男孩」　全球僅160多例案例

陸加大促融促統！　張五岳：兩岸今年「審慎不悲觀」風險可控挑戰大

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」　周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

買氣下滑50%！金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列　AI普及進入「人機分工」時代

清境不紅了？2指標景點相繼熄燈　網嘆「慘不忍睹」：只剩合歡山

近藤健介12打數無安打陷低潮　盼快敲首安「讓心情輕鬆一點」

不是真把你當朋友！表面友好實際上是「隱性嫉妒」的三種行為

國外社群掀起「睡前香氛」熱潮　專家曝：選對味道能睡得更好

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

枋寮超商前停車場赫見羊群　警扮牧羊人幫飼主趕回圍欄

金倒永對台灣開轟大甩棒想帶動韓國氣勢　忘掉過去專注澳洲戰

昕力資推動企業主權AI「群聯也投資」　下半年拚轉盈推動上市櫃計畫

官宣了！台中最大購物廣場4/10開幕營運　500大型品牌逛不完

房租漲幅寫44個月新低　信義：通膨恐是下波變數

李多慧抓包粉絲看韓國隊比賽　不是看棒球是看啦啦隊XD

大陸熱門新聞

月賺百萬廣告費！全球最大盜版漫畫網被端

2天寫完！中國多人用AI生成小說月入超45K

單親媽「3千元起家」現年收千萬　她：不想孩子窮

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

一人公司靠它！陸開啟「養龍蝦」時代 高門檻仍受民眾追捧

陸70歲老人沉迷手機「近視2300度」

兩岸今年「審慎不悲觀」　張五岳：風險可控挑戰不小

東京審判80周年！日7名甲級戰犯絞刑　我法官梅汝璈爭公道

重申兩岸互不隸屬！　陸委會駁斥王毅：一再扭曲歷史文件

金價劇烈波動眾人開始觀望　陸零售商：放緩進貨

4歲陸女血壓超標「竟發現性別錯誤」

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列 AI普及進入「人機分工」時代

提前觀察習近平二十一大佈局　張五岳：權力異動在今秋

更多熱門

相關新聞

建立加班費追溯5年機制 陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

建立加班費追溯5年機制 陸人大代表建議：標準工時縮短至7小時

大陸2026全國兩會期間，多位人大代表及政協委員紛紛對工薪階級務工薪資及工時福利等政策提出建議。其中，來自產業界的人大委員鍾寶申、董明珠等人大代表先後主張不應過度加班、加班費追溯機制和標準工時縮短等建議，引起輿論熱議。

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

陸人大「台灣團代表」現身「代表通道」 周琪：台獨史觀是對先烈的褻瀆

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

2026兩會／陸「兩高」報告都提「懲獨」：打擊顛覆、分裂活動

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列 AI普及進入「人機分工」時代

中傳媒大學砍16個系別！攝影、翻譯入列 AI普及進入「人機分工」時代

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

「克豆91」黃豆種子一顆值1.4億元 陸人代：背後是科研人員的價值

關鍵字：

2026兩會大陸兩會人大富察李延賀

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

探8℃！　強冷空氣來了

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

剩8℃！　最冷時間曝

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面