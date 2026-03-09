2026兩會／陸最高法報告特別提「富察案」：煽動分裂國家依法定罪

▲富察（李延賀）。（圖／翻攝臉書）

記者陳冠宇／北京報導

大陸全國人大今（9）日舉行第二次全體會議，在「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）進行報告時，都將「懲獨」列為過去一年的工作成果。其中，在最高法的書面報告中，特別提及八旗文化總編輯「富察」李延賀案件，指對煽動分裂國家、破壞國家統一的他「依法定罪判刑」。

大陸最高人民法院院長張軍在會上作工作報告時，將「嚴懲台獨頑固分子」列為去年工作成績，但是口頭上並未直接提及具體案例。

在提供給媒體的最高法書面報告中，於「堅決捍衛國家安全」部分，強調「深化反顛覆反分裂反恐怖反邪教鬥爭，推進反恐維穩法治化常態化。貫徹反分裂國家法，嚴懲台獨頑固分子。對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑。」

李延賀在2023年3月返回上海辦理註銷大陸戶籍時，被大陸國安單位拘捕，主要因為八旗文化出版許多違背中共史觀等的書籍。2025年3月，上海市第一中級人民法院一審宣判，李延賀犯煽動分裂國家罪，判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。

最高法還指出，去年審結涉港澳台案件3.1萬件，年增15.6％。邀請129名台胞調解員入駐涉台調解平台，妥善化解涉台胞台企權益保護糾紛。江蘇、浙江、福建等地選聘港澳台同胞和僑胞擔任人民陪審員、調解員參與相關司法活動。

另外，大陸最高人民檢察院檢察長應勇也同場進行工作報告。據書面報告稱，「依法從嚴懲治危害國家安全犯罪，堅決打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動。完善反恐怖反分裂檢察辦案協作機制，依法保障新疆、西藏等地持續穩定。」

應勇的報告續指，「貫徹《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，促進香港長期繁榮穩定。依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，維護國家主權、統一和領土完整。」

最高檢報告介紹，去年依法辦理涉港澳台和涉僑案件2180件。深化與港澳執法司法機構交流合作。支持福建、廣東等地檢察機關加強對台司法互助聯絡窗口建設。

