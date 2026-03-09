8萬件社區處遇任務上肩！觀護人第45期開訓　司法保護添新血

▲全國觀護人僅250人卻要扛8萬案，法務部推「AI觀護助理」救援 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部觀護人訓練班第45期9日舉行始業典禮。政務次長黃世杰表示，觀護人肩負再犯預防與協助社會復歸的重要任務。法務部指出，114年觀護人受理保護管束及社區處遇案件逾8萬件，但全國僅約250名觀護人。未來將推動「AI觀護助理計畫」，協助風險評估與處遇報告，減輕行政負擔。

法務部政務次長黃世杰在開訓致詞時指出，觀護工作是刑事司法體系中極具挑戰、也最具溫度的一環，觀護人的核心任務在於「再犯預防」，並須在「社會復歸」與「社會防衛」之間取得平衡，秉持「輔導與監督並重」的精神，透過專業觀護處遇，協助受保護管束人重新與社會接軌。

▲法務部政務次長黃世杰在開訓勉勵新進觀護人秉持「輔導與監督並重」精神 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

他表示，觀護人除提供個案輔導外，也必須依據法律規定，進行再犯風險評估與判斷，建立社會安全網的重要防線，保障社會大眾安全。

法務部指出，114年間觀護人受理保護管束案件達4萬2386件，若加上社會勞動、附條件緩刑及緩起訴社區處遇等案件，總受理案件達8萬2700件。然而，目前全國各地方檢察署觀護人僅約250人，面對龐大的案件量，工作負擔相當沉重。

為強化觀護體系量能，法務部表示，未來將持續打造多元專業觀護團隊，整合觀護心理師、觀護社工師、觀護助理員及全人康復推進計畫人員等專業人力，透過跨領域合作，提升觀護處遇成效。

此外，法務部也規劃導入科技輔助，推動「AI觀護助理計畫」，在司法主權AI架構下，運用生成式AI技術協助觀護人進行案件風險評估與預警分析，並協助擬訂觀護處遇措施及產製處遇報告，減少紙本行政作業時間，讓觀護人能更專注於個案輔導與風險管理工作。

黃世杰勉勵新進觀護人，未來在第一線工作中應秉持專業、科學與個別化精神，落實柔性司法理念，透過專業處遇與監督機制，協助受保護管束人順利重返社會，並共同守護社會安全。