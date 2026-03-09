杉林溪巴士墜谷1死7傷！運將神情痛苦送醫　點頭認「擦山壁減速」

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投杉林溪森林遊樂區今(9日)上午12時15分傳出重大車禍意外，現場一輛遊園巴士墜入深約10公尺的山谷，釀成1死7輕重傷慘劇。稍早王姓司機因手部骨折送抵醫院治療，現場媒體詢問車禍原因，王男神情痛苦未多做表示，僅記者問及「是不是有擦撞山壁降緩車速」時，王男點頭簡短回應。

▲南投杉林溪森林遊樂區遊園巴士墜谷，肇事司機王男。（圖／民眾提供，下同）

據了解，由於目前適逢櫻花季，杉林溪湧入不少賞櫻遊客，未料中午卻傳出遊園巴士墜谷意外，王姓司機手部骨折，第一時間自行逃出車外，警消獲報後立即趕抵現場，火速將車內受困的7名乘客救出，惟其中66歲的陳姓男子頭部受創，當下即無呼吸心跳，經緊急送往竹山秀傳搶救後，仍於下午2時28分宣告不治。

警方調查，死者陳男為彰化人，與妻子賴女經常到杉林溪爬山旅遊，今夫妻倆再次前往杉林溪搭乘遊園巴士，未料竟發生墜谷車禍，夫妻天人永隔；稍早家屬接獲惡耗後也已趕到醫院。

肇事的王姓巴士司機因手部疑似骨折送往醫院治療，現場媒體詢問肇事原因，但王男均神情痛苦未做回應，僅記者問及「是不是有擦撞山壁降緩車速」，王男才點點頭，隨後在救護人員協助送進醫院內治療。

杉林溪巴士墜谷傷者名單：

1. 陳男(66歲)，死亡，送竹山秀傳

2. 賴女(61歲，陳男之妻)，臉部受傷，送南投醫院

3. 吳女(61歲)，輕傷，送南基

4. 吳男(54歲)，呼吸不順，送南基

5. 吳女(59歲)，肋骨臀部疼痛，送南基

6. 吳女(65歲)，臉部疼痛，送東華

7. 吳女(57歲)，胸痛，送東華

8. 王男(49歲，司機)，手部疑似骨折，送南投醫院