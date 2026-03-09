泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命





▲ 薩摩恩與瓦娜妲離婚後仍持續往來，不過瓦娜妲已經另結新歡。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國曼谷8日發生一起命案，58歲男子薩摩恩（Samorn）因不滿前妻瓦娜妲（Wanatda）拒絕與他發生性行為，竟持刀刺死對方，犯案後打電話向警察友人自首後揚言輕生，警方隨即趕往現場，阻止悲劇擴大。

Thaiger報導，案發地點位於曼谷帕西查隆區的一棟出租公寓內，49歲死者瓦娜妲被發現時僅穿內衣，陳屍在薩摩恩的房間床上，頸部有2處明顯刀傷。警方說明，兩人的房間僅相隔2個房間，離婚後仍持續往來。

薩摩恩供稱，他與瓦娜妲去年12月離婚，但事後仍會見面。案發當天，兩人一同前往娛樂場所喝酒，返回他的房間後因酒醉發生爭執，他要求與前妻發生性關係被拒，一時情緒失控才痛下殺手。

瓦娜妲的女兒向媒體透露，薩摩恩是她的前繼父，兩人交往超過10年才離婚。她稱母親離婚後另結新歡，薩摩恩雖知情卻也不曾口出惡言，但她相信薩摩恩內心十分嫉妒。

警方依據泰國刑法第288條故意殺人罪嫌將薩摩恩逮捕，該罪最重可處死刑、終身監禁或15至20年有期徒刑。他目前已被移送通布里刑事法院候審，等待後續司法程序。

