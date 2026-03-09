　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

▲▼命案現場。（圖／CFP）

▲ 薩摩恩與瓦娜妲離婚後仍持續往來，不過瓦娜妲已經另結新歡。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國曼谷8日發生一起命案，58歲男子薩摩恩（Samorn）因不滿前妻瓦娜妲（Wanatda）拒絕與他發生性行為，竟持刀刺死對方，犯案後打電話向警察友人自首後揚言輕生，警方隨即趕往現場，阻止悲劇擴大。

Thaiger報導，案發地點位於曼谷帕西查隆區的一棟出租公寓內，49歲死者瓦娜妲被發現時僅穿內衣，陳屍在薩摩恩的房間床上，頸部有2處明顯刀傷。警方說明，兩人的房間僅相隔2個房間，離婚後仍持續往來。

薩摩恩供稱，他與瓦娜妲去年12月離婚，但事後仍會見面。案發當天，兩人一同前往娛樂場所喝酒，返回他的房間後因酒醉發生爭執，他要求與前妻發生性關係被拒，一時情緒失控才痛下殺手。

瓦娜妲的女兒向媒體透露，薩摩恩是她的前繼父，兩人交往超過10年才離婚。她稱母親離婚後另結新歡，薩摩恩雖知情卻也不曾口出惡言，但她相信薩摩恩內心十分嫉妒。

警方依據泰國刑法第288條故意殺人罪嫌將薩摩恩逮捕，該罪最重可處死刑、終身監禁或15至20年有期徒刑。他目前已被移送通布里刑事法院候審，等待後續司法程序。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
397 1 0545 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
費仔老婆太仙！「把CT加油服」穿成時尚單品　網讚爆：明星等級
台灣有7艘船困在波斯灣
S媽冒風雨赴金寶山看大S！具俊曄生病近況曝
金慧成盜壘受傷了！　打線變陣
夫妻出遊杉林溪天人永隔　運將認「擦山壁減速」
快訊／史詩級大逃殺！外資重砍台股1208億　刷新賣超紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

伊朗轟美軍基地！美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

未與日本政府人士接觸！　日官房長官：卓榮泰訪日是「私人行程」

拒唱國歌抗議！伊朗女足「返國恐判死」　澳網友連署營救

路透：川習會難有突破　中國不滿美方倉促安排

一整天工作超不順　男下班轉念買彩券竟中「3千多萬元」大獎翻身

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

帶傷撲回致勝分！陳傑憲回顧當下：國家榮譽一切都值得

鄭宗哲開轟喊超爽！擊敗韓國仍警惕：日本那場不要忘記

林家正摔頭盔自責　鄭宗哲霸氣安慰：我們來這裡是為了贏球

經典賽第一次贏韓國！吳念庭：大家都哭了　陳傑憲帶傷拚戰感染全隊

高雄晚間死亡車禍！女騎士遭撞傷重亡

遭爆只想活下去！伊朗新任最高領袖神隱　官媒：遭敵人擊傷

泰女僅穿內衣陳屍公寓！　前夫「愛愛被拒」氣炸索命

泰正妹下身赤裸亡！親戚酒後性慾太強　想硬上失控殺人

汽旅約會下藥迷暈害死2男　韓檢公開「20歲瞇眼龍妹」長相

伊朗轟美軍基地！美CEO直擊飛彈「從頭頂飛過」　驚險逃出卡達

南韓李在明擬設「油價上限」防飆漲　應對荷姆茲海峽能源危機

未與日本政府人士接觸！　日官房長官：卓榮泰訪日是「私人行程」

拒唱國歌抗議！伊朗女足「返國恐判死」　澳網友連署營救

路透：川習會難有突破　中國不滿美方倉促安排

一整天工作超不順　男下班轉念買彩券竟中「3千多萬元」大獎翻身

清境不紅了？2指標景點相繼熄燈　網嘆「慘不忍睹」：只剩合歡山

近藤健介12打數無安打陷低潮　盼快敲首安「讓心情輕鬆一點」

不是真把你當朋友！表面友好實際上是「隱性嫉妒」的三種行為

國外社群掀起「睡前香氛」熱潮　專家曝：選對味道能睡得更好

監視器拍清潔工深夜辛苦帶毛孩上班　住戶暖送「同款背心」爆紅

枋寮超商前停車場赫見羊群　警扮牧羊人幫飼主趕回圍欄

金倒永對台灣開轟大甩棒想帶動韓國氣勢　忘掉過去專注澳洲戰

昕力資推動企業主權AI「群聯也投資」　下半年拚轉盈推動上市櫃計畫

官宣了！台中最大購物廣場4/10開幕營運　500大型品牌逛不完

房租漲幅寫44個月新低　信義：通膨恐是下波變數

袁惟仁靈堂開放最終日　動力火車低調現身哀悼

國際熱門新聞

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

台球迷東蛋留滿地垃圾？　日媒：AI造假

卓榮泰赴東京看WBC　中方氣炸致電日使抗議

28歲女驚恐摔出巨型滑梯　4.5公尺高墜地亡

哈米尼次子接班！　伊朗正式宣布：穆傑塔巴接任最高領袖

德黑蘭成末日煉獄「有毒濃煙籠罩」　宛如災難片

美以轟炸石油設施　德黑蘭竟下石油黑雨

伊朗4波飛彈狂轟以色列　全境警報大作

贏不了台灣　韓媒點名4大聯盟選手表現差

伊朗戰爭何時停　川普：會在適當時機做決定

主人急逃杜拜　大量寵物被遺棄送去安樂死

伊朗飛彈藏民宅！美軍發布強烈警告

更多熱門

相關新聞

北車前「內褲男」車道狂奔！警壓制管束

北車前「內褲男」車道狂奔！警壓制管束

7日21時34分許北市中正區忠孝西路、館前路口於發生一起男子在車道奔跑事件。警方當時接獲民眾報案指稱，男子僅穿內褲在忠孝西路車道上奔跑，因正值車流行經路段，情況一度相當危險。警方立即派員趕赴現場，約8分鐘內到場處理。

沒繳租金北市松山商旅酒後被砸

沒繳租金北市松山商旅酒後被砸

豐原某月子中心驚傳暴力案　老闆兒打傷櫃檯人員

豐原某月子中心驚傳暴力案　老闆兒打傷櫃檯人員

元宵市集縱火！澎湖男路中央點燃汽油瓶被逮

元宵市集縱火！澎湖男路中央點燃汽油瓶被逮

醫美案槍手翻山爬公墓進城犯案　變裝9次跑遍全台

醫美案槍手翻山爬公墓進城犯案　變裝9次跑遍全台

關鍵字：

標籤:泰國命案離婚糾紛持刀殺人警方逮捕司法程序

讀者迴響

熱門新聞

距離大聯盟僅1步！莊陳仲敖直升3A

台韓大戰後不對勁！日球迷應援疑惑：不習慣

韓媒嘆巨蛋屋頂害輸球　李政厚：太悲劇了

即／南投杉林溪森林遊樂區巴士墜山谷傳9傷

他困惑澳洲隊為何這麼強　球迷曝最大優勢

韓媒看台灣：未來恐成更可怕對手

溼答答！　4天雨最大

探8℃！　強冷空氣來了

陳傑憲挨球吻！澳洲「連投近身球」大谷急閃

S媽冒風雨赴金寶山看大S！

許維恩切雙乳抗癌首曬疤「每一道都是勳章」

日本助台灣保命！晉級8強條件曝

剩8℃！　最冷時間曝

日本自衛隊飛機「抵達馬爾地夫」待命！

看完台韓大戰！候機室「當晚驚人一幕」太狂

更多

最夯影音

更多
大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」

大家怎麼哭了？林昱珉賽後才知歷史一勝　叫傑憲「嘜閣哭啊」
費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

費爾柴德2轟6打點撐火力　再為台灣效力？他秒答：我當然願意

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

台灣進步有感！韓國主帥柳志炫點名古林睿煬最關鍵

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

很怕自己搞砸！孫易磊哭慘了　脫帽揮手「謝謝整個台灣」

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

看到滿場台灣人讓古林睿煬哭了：想投出一場感動的比賽

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面